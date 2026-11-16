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Ο Γκάρεθ Μπέιλ στο προσκήνιο για την εξαγορά της Σεβίλλης
Ο Γκάρεθ Μπέιλ στο προσκήνιο για την εξαγορά της Σεβίλλης
Ο Ουαλός φέρεται να έχει εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του πλειοψηφιακού πακέτου των μετοχών της ισπανικής ομάδας
Νέα δεδομένα διαμορφώνονται γύρω από το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Σεβίλλης, καθώς ο σύλλογος της Ανδαλουσίας βρίσκεται στο επίκεντρο επενδυτικού ενδιαφέροντος, με τον Γκάρεθ Μπέιλ να εμφανίζεται μεταξύ των προσώπων που εμπλέκονται στις διεργασίες για πιθανή εξαγορά.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα των ισπανικών Μέσων και συγκεκριμένα της «El Confidencial», ένα επενδυτικό fund, το οποίο συμβουλεύεται ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, εξετάζει το ενδεχόμενο απόκτησης σημαντικού ποσοστού των μετοχών της Σεβίλλης. Στο παιχνίδι βρίσκεται επίσης εταιρεία που ανήκει στους Σαουδάραβες αδελφούς Μανσούρ και Χάιντερ Σιέντ.
Η πιθανή συμφωνία, υπό την επίβλεψη της Goldman Sachs, θα μπορούσε να αφορά την εξαγορά έως και του 85% των μετοχών του συλλόγου. Η αποτίμηση της Σεβίλλης φέρεται να αγγίζει τα 500 εκατομμύρια ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 25%, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.
Το χρονοδιάγραμμα της πιθανής πώλησης
Όπως αναφέρει η «ABC de Sevilla», οι μέτοχοι της Σεβίλλης αναμένουν μη δεσμευτικές προσφορές πριν από τα μέσα Δεκεμβρίου, χωρίς να έχουν ορίσει ακόμη συγκεκριμένη τιμή πώλησης.
Το πλάνο προβλέπει την επιλογή τριών υποψήφιων επενδυτών, με τους οποίους θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις, προκειμένου να αναδειχθεί ο προτιμητέος αγοραστής πριν από το τέλος του 2026. Εφόσον οι διαδικασίες εξελιχθούν ομαλά, στόχος είναι η ολοκλήρωση της συμφωνίας μέσα στους πρώτους μήνες του 2027.
Μάλιστα, το fund που συμβουλεύεται ο Γκάρεθ Μπέιλ φέρεται να είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση της Σεβίλλης ήδη από το περασμένο καλοκαίρι, μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων με τον Σέρχιο Ράμος.
Από την πλευρά τους, οι Αντόνιο Λάπι και Φέντε Κιντέρο εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για την εξαγορά του συλλόγου, με την πρότασή τους να παραμένει στο τραπέζι, παρά την προηγούμενη απόρριψή της.
Τα οικονομικά δεδομένα και η ανάγκη αναδιάρθρωσης
Η διαδικασία πώλησης εξελίσσεται σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη οικονομική περίοδο για τη Σεβίλλη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο πρόεδρος του συλλόγου υπολογίζει το καθαρό χρέος στα 60 εκατομμύρια ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι θα χρειαστεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τουλάχιστον 80 εκατομμυρίων ευρώ.
Παράλληλα, στις 10 Δεκεμβρίου, το διοικητικό συμβούλιο αναμένεται να παρουσιάσει στους μετόχους τις οικονομικές προβλέψεις για τη χρήση 2025-26, οι οποίες κάνουν λόγο για ζημίες ύψους 27,4 εκατομμυρίων ευρώ.
Έτσι, η πιθανή αλλαγή ιδιοκτησίας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για το μέλλον της Σεβίλλης, με αρκετούς επενδυτές να εξετάζουν την είσοδό τους στον ιστορικό σύλλογο της Ανδαλουσίας. Οι επόμενες εβδομάδες αναμένεται να είναι καθοριστικές για την εξέλιξη της υπόθεσης, με τον Γκάρεθ Μπέιλ να αποτελεί ένα από τα πρόσωπα που έχουν συνδεθεί με την προσπάθεια εξαγοράς.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα των ισπανικών Μέσων και συγκεκριμένα της «El Confidencial», ένα επενδυτικό fund, το οποίο συμβουλεύεται ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, εξετάζει το ενδεχόμενο απόκτησης σημαντικού ποσοστού των μετοχών της Σεβίλλης. Στο παιχνίδι βρίσκεται επίσης εταιρεία που ανήκει στους Σαουδάραβες αδελφούς Μανσούρ και Χάιντερ Σιέντ.
Η πιθανή συμφωνία, υπό την επίβλεψη της Goldman Sachs, θα μπορούσε να αφορά την εξαγορά έως και του 85% των μετοχών του συλλόγου. Η αποτίμηση της Σεβίλλης φέρεται να αγγίζει τα 500 εκατομμύρια ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 25%, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.
Το χρονοδιάγραμμα της πιθανής πώλησης
Όπως αναφέρει η «ABC de Sevilla», οι μέτοχοι της Σεβίλλης αναμένουν μη δεσμευτικές προσφορές πριν από τα μέσα Δεκεμβρίου, χωρίς να έχουν ορίσει ακόμη συγκεκριμένη τιμή πώλησης.
Το πλάνο προβλέπει την επιλογή τριών υποψήφιων επενδυτών, με τους οποίους θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις, προκειμένου να αναδειχθεί ο προτιμητέος αγοραστής πριν από το τέλος του 2026. Εφόσον οι διαδικασίες εξελιχθούν ομαλά, στόχος είναι η ολοκλήρωση της συμφωνίας μέσα στους πρώτους μήνες του 2027.
Μάλιστα, το fund που συμβουλεύεται ο Γκάρεθ Μπέιλ φέρεται να είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση της Σεβίλλης ήδη από το περασμένο καλοκαίρι, μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων με τον Σέρχιο Ράμος.
Από την πλευρά τους, οι Αντόνιο Λάπι και Φέντε Κιντέρο εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για την εξαγορά του συλλόγου, με την πρότασή τους να παραμένει στο τραπέζι, παρά την προηγούμενη απόρριψή της.
Τα οικονομικά δεδομένα και η ανάγκη αναδιάρθρωσης
Η διαδικασία πώλησης εξελίσσεται σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη οικονομική περίοδο για τη Σεβίλλη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο πρόεδρος του συλλόγου υπολογίζει το καθαρό χρέος στα 60 εκατομμύρια ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι θα χρειαστεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τουλάχιστον 80 εκατομμυρίων ευρώ.
Παράλληλα, στις 10 Δεκεμβρίου, το διοικητικό συμβούλιο αναμένεται να παρουσιάσει στους μετόχους τις οικονομικές προβλέψεις για τη χρήση 2025-26, οι οποίες κάνουν λόγο για ζημίες ύψους 27,4 εκατομμυρίων ευρώ.
Έτσι, η πιθανή αλλαγή ιδιοκτησίας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για το μέλλον της Σεβίλλης, με αρκετούς επενδυτές να εξετάζουν την είσοδό τους στον ιστορικό σύλλογο της Ανδαλουσίας. Οι επόμενες εβδομάδες αναμένεται να είναι καθοριστικές για την εξέλιξη της υπόθεσης, με τον Γκάρεθ Μπέιλ να αποτελεί ένα από τα πρόσωπα που έχουν συνδεθεί με την προσπάθεια εξαγοράς.
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