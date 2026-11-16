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Τροχαίο στον Ε65 έξω από τη Λαμία: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε κολόνα φωτισμού, δείτε φωτογραφίες
Τροχαίο στον Ε65 έξω από τη Λαμία: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε κολόνα φωτισμού, δείτε φωτογραφίες
Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του ΙΧ στην προσπάθειά του να μπει στα ΣΕΑ Σταύρου, στο ρεύμα προς Αθήνα – Από τη σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (16/11/2026) στον αυτοκινητόδρομο Ε65, λίγο έξω από τη Λαμία, στο ύψος των ΣΕΑ Σταύρου και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
Ειδικότερα, λίγο πριν τις 09:30', κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο οδηγός ενός μαύρου Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου, στην προσπάθειά του να εισέλθει στον Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών, έχασε τον έλεγχο του οχήματος.
Το αυτοκίνητο έπεσε με σφοδρότητα πάνω σε μεταλλική κολόνα φωτισμού, την οποία ξήλωσε και «κατέβασε» στο οδόστρωμα. Από τη δύναμη της σύγκρουσης άνοιξαν οι αερόσακοι ασφαλείας, ενώ ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, παρά μόνο σοβαρές υλικές ζημιές τόσο στο μπροστινό μέρος του οχήματος όσο και στην υποδομή του δρόμου.
Το ζευγάρι αλλοδαπών που επέβαινε στο αυτοκίνητο βγήκε σώο από την καμπίνα, γλιτώνοντας τα χειρότερα.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας και της Τροχαίας Λαμίας, για τη σήμανση του σημείου και την ασφαλή απομάκρυνση του ακινητοποιημένου οχήματος.
Ειδικότερα, λίγο πριν τις 09:30', κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο οδηγός ενός μαύρου Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου, στην προσπάθειά του να εισέλθει στον Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών, έχασε τον έλεγχο του οχήματος.
Το αυτοκίνητο έπεσε με σφοδρότητα πάνω σε μεταλλική κολόνα φωτισμού, την οποία ξήλωσε και «κατέβασε» στο οδόστρωμα. Από τη δύναμη της σύγκρουσης άνοιξαν οι αερόσακοι ασφαλείας, ενώ ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, παρά μόνο σοβαρές υλικές ζημιές τόσο στο μπροστινό μέρος του οχήματος όσο και στην υποδομή του δρόμου.
Το ζευγάρι αλλοδαπών που επέβαινε στο αυτοκίνητο βγήκε σώο από την καμπίνα, γλιτώνοντας τα χειρότερα.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας και της Τροχαίας Λαμίας, για τη σήμανση του σημείου και την ασφαλή απομάκρυνση του ακινητοποιημένου οχήματος.
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