Το μήνυμα του Ροναλντίνιο για την επιστροφή του στη δράση
Το μήνυμα του Ροναλντίνιο για την επιστροφή του στη δράση
Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ έκανε την πρώτη του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έπειτα από την επάνοδό του στη δράση αγωνιζόμενος με τη φανέλα της Ραβένα
Μία ξεχωριστή ποδοσφαιρική στιγμή έζησε ο Ροναλντίνιο, καθώς ο θρυλικός Βραζιλιάνος επέστρεψε στην αγωνιστική δράση στα 46 του χρόνια, φορώντας τη φανέλα της ιταλικής Ραβένα.
Ο άλλοτε σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα πάτησε ξανά χορτάρι και αγωνίστηκε για ένα ημίχρονο στην αναμέτρηση της Ραβένα με τη Φόρλι, στο πλαίσιο της Serie C, προσφέροντας μία ιδιαίτερη στιγμή στους φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες.
Η επιστροφή του δεν πέρασε απαρατήρητη, με τον ίδιο να απολαμβάνει την παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο και να εκφράζει τον ενθουσιασμό του μέσα από τα social media.
Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, ο Ροναλντίνιο χαρακτήρισε την εμφάνισή του ως μία πολύ ξεχωριστή στιγμή στη ζωή του, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους όσοι γέμισαν το γήπεδο και βρέθηκαν εκεί για να τον απολαύσουν.
Αναλυτικά όσα έγραψε: «Είμαι τόσο χαρούμενος που επέστρεψα παίζοντας έναν επίσημο αγώνα… Ξεκουράστηκα για μερικά χρόνια, αλλά τώρα ήρθε η ώρα να επιστρέψω, πέρα από την πλάκα ήταν τόσο όμορφο να βιώσω αυτή την υπέροχη μέρα, με τους συμπαίκτες μου και ένα γεμάτο γήπεδο!!!
Ήταν σίγουρα μια ξεχωριστή στιγμή στη ζωή μου… ξέρετε πόσο μου αρέσει να προκαλώ τον εαυτό μου να κάνει διαφορετικά πράγματα που κανείς ή λίγοι έχουν κάνει. Αυτή η αδρεναλίνη, η μυρωδιά του γηπέδου και η συνάντηση με την μπάλα είναι πάντα ξεχωριστές…
Ευχαριστώ τους φίλους μου Λορέντσο, Ινιάτσιο και Τζουζέπε Τσιπριάνι και όλη την ομάδα της Ραβέννα που πίστεψαν σε αυτό το όνειρο και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να βοηθήσουμε στην κατάκτηση της Ιταλίας και του κόσμου!!! Είμαι σίγουρος ότι είμαστε στο σωστό δρόμο…
Ευχαριστώ όλους τους οπαδούς για αυτή την αξέχαστη βραδιά, σε όσους ήρθαν από μακριά για να με στηρίξουν και να δουν έναν όμορφο ποδοσφαιρικό αγώνα, με πολλή προσπάθεια στο στόχο της ανόδου… Τα λέμε σύντομα οικογένεια».
Ο άλλοτε σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα πάτησε ξανά χορτάρι και αγωνίστηκε για ένα ημίχρονο στην αναμέτρηση της Ραβένα με τη Φόρλι, στο πλαίσιο της Serie C, προσφέροντας μία ιδιαίτερη στιγμή στους φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες.
Η επιστροφή του δεν πέρασε απαρατήρητη, με τον ίδιο να απολαμβάνει την παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο και να εκφράζει τον ενθουσιασμό του μέσα από τα social media.
Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, ο Ροναλντίνιο χαρακτήρισε την εμφάνισή του ως μία πολύ ξεχωριστή στιγμή στη ζωή του, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους όσοι γέμισαν το γήπεδο και βρέθηκαν εκεί για να τον απολαύσουν.
Αναλυτικά όσα έγραψε: «Είμαι τόσο χαρούμενος που επέστρεψα παίζοντας έναν επίσημο αγώνα… Ξεκουράστηκα για μερικά χρόνια, αλλά τώρα ήρθε η ώρα να επιστρέψω, πέρα από την πλάκα ήταν τόσο όμορφο να βιώσω αυτή την υπέροχη μέρα, με τους συμπαίκτες μου και ένα γεμάτο γήπεδο!!!
Ήταν σίγουρα μια ξεχωριστή στιγμή στη ζωή μου… ξέρετε πόσο μου αρέσει να προκαλώ τον εαυτό μου να κάνει διαφορετικά πράγματα που κανείς ή λίγοι έχουν κάνει. Αυτή η αδρεναλίνη, η μυρωδιά του γηπέδου και η συνάντηση με την μπάλα είναι πάντα ξεχωριστές…
Ευχαριστώ τους φίλους μου Λορέντσο, Ινιάτσιο και Τζουζέπε Τσιπριάνι και όλη την ομάδα της Ραβέννα που πίστεψαν σε αυτό το όνειρο και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να βοηθήσουμε στην κατάκτηση της Ιταλίας και του κόσμου!!! Είμαι σίγουρος ότι είμαστε στο σωστό δρόμο…
Ευχαριστώ όλους τους οπαδούς για αυτή την αξέχαστη βραδιά, σε όσους ήρθαν από μακριά για να με στηρίξουν και να δουν έναν όμορφο ποδοσφαιρικό αγώνα, με πολλή προσπάθεια στο στόχο της ανόδου… Τα λέμε σύντομα οικογένεια».
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