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Ο Μόντριτς έπιασε τον Μέσι και κυνηγάει μόνο τον Κριστιάνο Ρονάλντο
Ο Μόντριτς έπιασε τον Μέσι και κυνηγάει μόνο τον Κριστιάνο Ρονάλντο
Ο 41χρονος μέσος συνεχίζει να γράφει ιστορία με τη φανέλα της εθνικής Κροατίας φτάνοντας τον σπουδαίο Λιονέλ Μέσι στη λίστα με τις περισσότερες διεθνείς συμμετοχές
Ο Λούκα Μόντριτς συνεχίζει να αποδεικνύει πως ο χρόνος δεν αποτελεί εμπόδιο για εκείνον, καθώς πρόσθεσε ακόμη ένα σπουδαίο επίτευγμα στην ήδη μυθική καριέρα του με την εθνική ομάδα της Κροατίας.
Η Χρβάτσκα επικράτησε με 2-1 της Τσεχίας για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Nations League, χάρη στο γκολ του Λόβρο Μάγερ στο 87ο λεπτό, όμως τα φώτα της δημοσιότητας στράφηκαν στον αρχηγό της.
Ο μέσος της Μίλαν βρέθηκε στο αρχικό σχήμα και αγωνίστηκε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, φτάνοντας τις 208 συμμετοχές με το εθνόσημο. Ένα νούμερο που τον φέρνει σε μία ξεχωριστή θέση στην παγκόσμια ποδοσφαιρική ιστορία.
Συγκεκριμένα, ο 41χρονος ανέβηκε στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας με τις περισσότερες διεθνείς συμμετοχές, ισοφαρίζοντας την επίδοση του Λιονέλ Μέσι, ο οποίος ολοκλήρωσε την παρουσία του στην εθνική Αργεντινής με 208 παιχνίδια.
Πλέον, μπροστά από τους δύο θρύλους βρίσκεται μόνο ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έχει καταγράψει 234 συμμετοχές με την εθνική Πορτογαλίας.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μόντριτς βρίσκεται στις κλήσεις της εθνικής Κροατίας από το 2006, έχοντας συμπληρώσει δύο δεκαετίες γεμάτες σπουδαίες στιγμές. Στη διάρκεια αυτής της διαδρομής, οδήγησε τη χώρα του μέχρι τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2018, ενώ τέσσερα χρόνια αργότερα πανηγύρισε την κατάκτηση της τρίτης θέσης στο Μουντιάλ του 2022.
Η Χρβάτσκα επικράτησε με 2-1 της Τσεχίας για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Nations League, χάρη στο γκολ του Λόβρο Μάγερ στο 87ο λεπτό, όμως τα φώτα της δημοσιότητας στράφηκαν στον αρχηγό της.
Ο μέσος της Μίλαν βρέθηκε στο αρχικό σχήμα και αγωνίστηκε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, φτάνοντας τις 208 συμμετοχές με το εθνόσημο. Ένα νούμερο που τον φέρνει σε μία ξεχωριστή θέση στην παγκόσμια ποδοσφαιρική ιστορία.
🍷 Luka Modrić has equalled Lionel Messi with 208 international appearances, moving into joint-second place on the all-time list! Only Cristiano Ronaldo (234) has made more appearances in men's international football. 🇭🇷 https://t.co/VovT2d348v— Croatian Football (@CroatiaFooty) November 15, 2026
Συγκεκριμένα, ο 41χρονος ανέβηκε στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας με τις περισσότερες διεθνείς συμμετοχές, ισοφαρίζοντας την επίδοση του Λιονέλ Μέσι, ο οποίος ολοκλήρωσε την παρουσία του στην εθνική Αργεντινής με 208 παιχνίδια.
Πλέον, μπροστά από τους δύο θρύλους βρίσκεται μόνο ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έχει καταγράψει 234 συμμετοχές με την εθνική Πορτογαλίας.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μόντριτς βρίσκεται στις κλήσεις της εθνικής Κροατίας από το 2006, έχοντας συμπληρώσει δύο δεκαετίες γεμάτες σπουδαίες στιγμές. Στη διάρκεια αυτής της διαδρομής, οδήγησε τη χώρα του μέχρι τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2018, ενώ τέσσερα χρόνια αργότερα πανηγύρισε την κατάκτηση της τρίτης θέσης στο Μουντιάλ του 2022.
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