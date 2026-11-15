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Ιστορικό βίντεο από την πρώτη επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου: Ξυλούρης, Φαραντούρη, Καλογιάννης τραγουδούν στην πύλη υπό το βλέμμα του Μάνου Κατράκη
Ιστορικό βίντεο από την πρώτη επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου: Ξυλούρης, Φαραντούρη, Καλογιάννης τραγουδούν στην πύλη υπό το βλέμμα του Μάνου Κατράκη
Το βίντεο διάρκειας εννέα λεπτών δημοσίευσε η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου - Παρουσιάζονται μαρτυρίες συγγενών των θυμάτων και σκηνές από την τεράστια πορεία που πραγματοποιήθηκε
Ένα ιστορικό βίντεο από την πρώτη επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου (17 Νοεμβρίου 1974) βλέπει για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας.
Το βίντεο δημοσίευσε πριν από λίγες ημέρες η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου στο YouTube. Πώς, όμως, έφτασε ένα τέτοιο υλικό στα χέρια της; Στο υπόγειο του κτιρίου Τοσίτσα της αρχιτεκτονικής σχολής εντοπίστηκαν μπομπίνες με κινηματογραφικά film, τις οποίες είχε τραβήξει ο τότε υπάλληλος στο φωτογραφικό εργαστήριο της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, Γιάννης Σημηριώτης. Όπως αποκαλύφθηκε σε μία από αυτές υπήρχαν τα στοιχεία του ίδιου και όσων συνεργάστηκαν μαζί του, ενώ περιλάμβανε και σκηνές από την πρώτη επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου το 1974. Τα film συντηρήθηκαν και ψηφιοποιήθηκαν με την βοήθεια των εργαζομένων στο Αρχείο της ΕΡΤ, επεξεργάστηκαν στο Εργαστήριο Τεκμηρίωσης της αρχιτεκτονικής σχολής και έτσι δημιουργήθηκε το βίντεο.
Στο βίντεο διάρκειας εννέα λεπτών απεικονίζεται πλήθος κόσμου να έχει συγκεντρωθεί έξω από την πύλη του Πολυτεχνείου και να αφήνει λουλούδια, κεριά, λαμπάδες και γράμματα προς τιμήν των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους εκείνη την ημέρα.
Δείτε το βίντεο:
Στο βίντεο παρουσιάζονται μαρτυρίες συγγενών των θυμάτων και σκηνές από την έκθεση που διοργανώθηκε στο κτίριο Αβέρωφ.
Φαίνεται, ακόμη, ο στρατιωτικός Σπύρος Μουστακλής. Όταν ένας δημοσιογράφος προσπαθεί να του πάρει συνέντευξη, μία γυναίκα του απαντάει πως δεν μπορεί να μιλήσει, ενώ ο Μουστακλής κάνει μία χαρακτηριστική χειρονομία, καθώς είχε μία μορφή παράλυσης. Μοιάζει να είναι σε άσχημη σωματική κατάσταση και βαδίζει υποβασταζόμενος.
Ιδιαίτερα ξεχωριστή είναι η στιγμή που δεκάδες άνθρωποι κάθονται στα σκαλιά της πύλης και οι Αντώνης Καλογιάννης, Μαρία Φαραντούρη και Νίκος Ξυλούρης παίρνουν το μικρόφωνο και τραγουδούν το «Μην ξεχνάς τον Ωρωπό» του Μίκη Θεοδωράκη.
Αποτυπώνονται ακόμη συγκλονιστικές εικόνες από την τεράστια πορεία που πραγματοποιήθηκε. Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους κρατώντας ψηλά πανό και αφίσες, ενώ φώναζαν συνθήματα. Ορισμένοι μάλιστα σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα.
Το βίντεο δημοσίευσε πριν από λίγες ημέρες η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου στο YouTube. Πώς, όμως, έφτασε ένα τέτοιο υλικό στα χέρια της; Στο υπόγειο του κτιρίου Τοσίτσα της αρχιτεκτονικής σχολής εντοπίστηκαν μπομπίνες με κινηματογραφικά film, τις οποίες είχε τραβήξει ο τότε υπάλληλος στο φωτογραφικό εργαστήριο της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, Γιάννης Σημηριώτης. Όπως αποκαλύφθηκε σε μία από αυτές υπήρχαν τα στοιχεία του ίδιου και όσων συνεργάστηκαν μαζί του, ενώ περιλάμβανε και σκηνές από την πρώτη επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου το 1974. Τα film συντηρήθηκαν και ψηφιοποιήθηκαν με την βοήθεια των εργαζομένων στο Αρχείο της ΕΡΤ, επεξεργάστηκαν στο Εργαστήριο Τεκμηρίωσης της αρχιτεκτονικής σχολής και έτσι δημιουργήθηκε το βίντεο.
Στο βίντεο διάρκειας εννέα λεπτών απεικονίζεται πλήθος κόσμου να έχει συγκεντρωθεί έξω από την πύλη του Πολυτεχνείου και να αφήνει λουλούδια, κεριά, λαμπάδες και γράμματα προς τιμήν των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους εκείνη την ημέρα.
Δείτε το βίντεο:
Στο βίντεο παρουσιάζονται μαρτυρίες συγγενών των θυμάτων και σκηνές από την έκθεση που διοργανώθηκε στο κτίριο Αβέρωφ.
Φαίνεται, ακόμη, ο στρατιωτικός Σπύρος Μουστακλής. Όταν ένας δημοσιογράφος προσπαθεί να του πάρει συνέντευξη, μία γυναίκα του απαντάει πως δεν μπορεί να μιλήσει, ενώ ο Μουστακλής κάνει μία χαρακτηριστική χειρονομία, καθώς είχε μία μορφή παράλυσης. Μοιάζει να είναι σε άσχημη σωματική κατάσταση και βαδίζει υποβασταζόμενος.
Ιδιαίτερα ξεχωριστή είναι η στιγμή που δεκάδες άνθρωποι κάθονται στα σκαλιά της πύλης και οι Αντώνης Καλογιάννης, Μαρία Φαραντούρη και Νίκος Ξυλούρης παίρνουν το μικρόφωνο και τραγουδούν το «Μην ξεχνάς τον Ωρωπό» του Μίκη Θεοδωράκη.
Αποτυπώνονται ακόμη συγκλονιστικές εικόνες από την τεράστια πορεία που πραγματοποιήθηκε. Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους κρατώντας ψηλά πανό και αφίσες, ενώ φώναζαν συνθήματα. Ορισμένοι μάλιστα σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα.
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