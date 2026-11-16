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Η Ντουμπάι ανακοίνωσε τον 43χρονο Χουέρτας, δείτε βίντεο
Η Ντουμπάι ανακοίνωσε τον 43χρονο Χουέρτας, δείτε βίντεο
Ολοκληρώθηκε και επίσημα η μεταγραφή του Βραζιλιάνου γκαρντ, ο οποίος επιστρέφει στην EuroLeague μετά από σχεδόν επτά χρόνια
Μία σημαντική προσθήκη στο ρόστερ της πραγματοποίησε η Ντουμπάι, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Μαρσελίνιο Χουέρτας, ο οποίος ετοιμάζεται να επιστρέψει στη EuroLeague έπειτα από επτά χρόνια απουσίας.
Ο Βραζιλιάνος γκαρντ, που βρίσκεται πλέον στα 43 του χρόνια, συνεχίζει να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο και ετοιμάζεται για μία νέα πρόκληση στην καριέρα του, αυτή τη φορά με τη φανέλα της ομάδας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Ο Χουέρτας πέρασε τα τελευταία επτά χρόνια στην Τενερίφη, αποτελώντας ένα από τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς της ομάδας. Την προηγούμενη σεζόν στη Liga Endesa είχε κατά μέσο όρο 15,6 πόντους, 2,6 ριμπάουντ και 5,7 ασίστ σε 23,4 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι.
Παράλληλα, στο Basketball Champions League κατέγραψε 12 πόντους, 1,9 ριμπάουντ και 6,2 ασίστ κατά μέσο όρο σε 23,2 λεπτά συμμετοχής, επιβεβαιώνοντας πως εξακολουθεί να αποτελεί έναν ιδιαίτερα επιδραστικό δημιουργό.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο Βραζιλιάνος γκαρντ, που βρίσκεται πλέον στα 43 του χρόνια, συνεχίζει να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο και ετοιμάζεται για μία νέα πρόκληση στην καριέρα του, αυτή τη φορά με τη φανέλα της ομάδας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Ο Χουέρτας πέρασε τα τελευταία επτά χρόνια στην Τενερίφη, αποτελώντας ένα από τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς της ομάδας. Την προηγούμενη σεζόν στη Liga Endesa είχε κατά μέσο όρο 15,6 πόντους, 2,6 ριμπάουντ και 5,7 ασίστ σε 23,4 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Παράλληλα, στο Basketball Champions League κατέγραψε 12 πόντους, 1,9 ριμπάουντ και 6,2 ασίστ κατά μέσο όρο σε 23,2 λεπτά συμμετοχής, επιβεβαιώνοντας πως εξακολουθεί να αποτελεί έναν ιδιαίτερα επιδραστικό δημιουργό.
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