Τίγρης κατασπάραξε 19χρονο σε γύρισμα βίντεο για το TikTok στο Πακιστάν, συνελήφθη influencer
ΚΟΣΜΟΣ
TikTok Πακιστάν Τίγρης

Τίγρης κατασπάραξε 19χρονο σε γύρισμα βίντεο για το TikTok στο Πακιστάν, συνελήφθη influencer

Προσπάθησαν να συγκαλύψουν το περιστατικό λέγοντας πως του επιτέθηκε σκύλος

Τίγρης κατασπάραξε 19χρονο σε γύρισμα βίντεο για το TikTok στο Πακιστάν, συνελήφθη influencer
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Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 19χρονος εργαζόμενος σε ιδιωτική φάρμα στο Λαχόρη του Πακιστάν, όταν δέχθηκε θανατηφόρα επίθεση από μια τίγρη κατά τη διάρκεια γυρισμάτων βίντεο για το TikTok. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας γνωστός δημιουργός περιεχομένου (influencer) και ο ιδιοκτήτης της φάρμας, ενώ οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν και τις συνθήκες υπό τις οποίες επιχειρήθηκε να αποκρυφθεί η πραγματική αιτία του θανάτου.

Το θύμα, που αναφέρεται με το όνομα Τάλχα, εργαζόταν σε ιδιωτική εγκατάσταση εκτροφής μεγάλων αιλουροειδών στην περιοχή Κάχνα, στα περίχωρα της Λαχόρης. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο influencer Νομάν Χασάν είχε επισκεφθεί τη φάρμα προκειμένου να δημιουργήσει περιεχόμενο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, το ζώο βγήκε από το κλουβί του και επιτέθηκε στον 19χρονο, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα. Ο νεαρός μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

Το βίντεο από το γύρισμα του TikTok


Η απόπειρα συγκάλυψης και οι συλλήψεις

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, αρχικά επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί ο θάνατος του νεαρού ως αποτέλεσμα επίθεσης από σκύλο. Η έρευνα, ωστόσο, αποκάλυψε ότι τα τραύματα είχαν προκληθεί από το μεγάλο αιλουροειδές.

Η αστυνομία συνέλαβε τον influencer και τον ιδιοκτήτη της φάρμας. Οι δύο άνδρες βρίσκονται αντιμέτωποι με έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού και την ενδεχόμενη αμέλεια ως προς τα μέτρα ασφαλείας.

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Οι αστυνομικοί εξετάζουν επίσης εάν η εγκατάσταση διέθετε την απαιτούμενη άδεια για τη φιλοξενία και εκτροφή μεγάλων αιλουροειδών, καθώς και εάν είχαν τηρηθεί οι προβλεπόμενοι κανόνες προστασίας κατά τη διαχείριση του ζώου. Η τίγρης παραδόθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες προστασίας της άγριας ζωής, ενώ η φάρμα σφραγίστηκε στο πλαίσιο της έρευνας.

Η αστυνομία της Λαχόρης καταδίκασε τη χρήση επικίνδυνων ζώων για την παραγωγή περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας ότι η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να τίθεται σε κίνδυνο για λόγους ψυχαγωγίας.

«Το πάθος για το TikTok δεν μπορεί να είναι σημαντικότερο από μια ανθρώπινη ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της, προειδοποιώντας ότι θα διερευνηθούν τόσο οι συνθήκες της επίθεσης όσο και η απόπειρα απόκρυψης των πραγματικών περιστατικών.
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