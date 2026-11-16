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Λάρισα: Απεγκλωβισμός ηλικιωμένων από φλεγόμενη οικία
Λάρισα: Απεγκλωβισμός ηλικιωμένων από φλεγόμενη οικία
Παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ
Άμεσα κατασβέστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αποθηκευτικό χώρο σε οικία επι της οδού Σίφνου στη Λάρισα.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 11:30 της Δευτέρας και επιτόπου έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης απεγκλωβίστηκε ζευγάρι ηλικιωμένων, που παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ.
Για τη διερεύνηση των συνθηκών, ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.
Οι δύο ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.
Πηγή: Onlarissa.gr
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 11:30 της Δευτέρας και επιτόπου έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης απεγκλωβίστηκε ζευγάρι ηλικιωμένων, που παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ.
Για τη διερεύνηση των συνθηκών, ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.
Οι δύο ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε οικία στη Λάρισα. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 16, 2026
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