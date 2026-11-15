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Λήξη συναγερμού για τον Τζόλη, εξαιρετικά αμφίβολος για το ματς με τη Σερβία ο Ιωαννίδης
Λήξη συναγερμού για τον Τζόλη, εξαιρετικά αμφίβολος για το ματς με τη Σερβία ο Ιωαννίδης
Ο Χρήστος Τζόλης δεν έχει κάτι σοβαρό ενώ ο Φώτης Ιωαννίδης με τα σημερινά δεδομένα δεν θα είναι διαθέσιμος για το ματς της Δευτέρας
Με απρόοπτα ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Εθνικής ποδοσφαίρου εν όψει του αυριανού (16/11, 21:45) με τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για το Nations League.
Ο Φώτης Ιωαννίδης και ο Χρήστος Τζόλης αισθάνθηκαν ενοχλήσεις και αποχώρησαν και αμφότεροι υποβλήθηκαν σε μαγνητική τομογραφία.
Ο πρώτος αποχώρησε σχετικά νωρίς, ενώ το πρόβλημα με τον Τζόλη προέκυψε προς το τέλος της προπόνησης δημιουργώντας νέους πονοκεφάλους στον Γιοάβνοβιτς ο οποίος δεν υπολογίζει και στον Κουρμπέλη.
Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΠΟ οι εξετάσεις του Τζόλη ήταν καθαρές και ο παίκτης θα είναι κανονικά στη διάθεση του προπονητή. Αντίθετα, με βάση τα τωρινά δεδομένα, ο Ιωαννιδης δεν προλαβαίνει το αυριανό ματς.
Ο Φώτης Ιωαννίδης και ο Χρήστος Τζόλης αισθάνθηκαν ενοχλήσεις και αποχώρησαν και αμφότεροι υποβλήθηκαν σε μαγνητική τομογραφία.
Ο πρώτος αποχώρησε σχετικά νωρίς, ενώ το πρόβλημα με τον Τζόλη προέκυψε προς το τέλος της προπόνησης δημιουργώντας νέους πονοκεφάλους στον Γιοάβνοβιτς ο οποίος δεν υπολογίζει και στον Κουρμπέλη.
Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΠΟ οι εξετάσεις του Τζόλη ήταν καθαρές και ο παίκτης θα είναι κανονικά στη διάθεση του προπονητή. Αντίθετα, με βάση τα τωρινά δεδομένα, ο Ιωαννιδης δεν προλαβαίνει το αυριανό ματς.
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