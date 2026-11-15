Λήξη συναγερμού για τον Τζόλη, εξαιρετικά αμφίβολος για το ματς με τη Σερβία ο Ιωαννίδης
SPORTS
Εθνική ποδοσφαίρου Χρήστος Τζόλης Φώτης Ιωαννίδης Nations League

Λήξη συναγερμού για τον Τζόλη, εξαιρετικά αμφίβολος για το ματς με τη Σερβία ο Ιωαννίδης

Ο Χρήστος Τζόλης δεν έχει κάτι σοβαρό ενώ ο Φώτης Ιωαννίδης με τα σημερινά δεδομένα δεν θα είναι διαθέσιμος για το ματς της Δευτέρας

Λήξη συναγερμού για τον Τζόλη, εξαιρετικά αμφίβολος για το ματς με τη Σερβία ο Ιωαννίδης
Αποστολή στον Βόλο: Δημήτρης Τυχάλας
3 ΣΧΟΛΙΑ
Με απρόοπτα ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Εθνικής ποδοσφαίρου εν όψει του αυριανού (16/11, 21:45) με τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για το Nations League.

Ο Φώτης Ιωαννίδης και ο Χρήστος Τζόλης αισθάνθηκαν ενοχλήσεις και αποχώρησαν και αμφότεροι υποβλήθηκαν σε μαγνητική τομογραφία.




Ο πρώτος αποχώρησε σχετικά νωρίς, ενώ το πρόβλημα με τον Τζόλη προέκυψε προς το τέλος της προπόνησης δημιουργώντας νέους πονοκεφάλους στον Γιοάβνοβιτς ο οποίος δεν υπολογίζει και στον Κουρμπέλη.



Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΠΟ  οι εξετάσεις του Τζόλη ήταν καθαρές και ο παίκτης θα είναι κανονικά στη διάθεση του προπονητή. Αντίθετα, με βάση τα τωρινά δεδομένα, ο Ιωαννιδης δεν προλαβαίνει το αυριανό ματς.
Αποστολή στον Βόλο: Δημήτρης Τυχάλας
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Douleutaras.gr: Τι αλλάζει στις ανάγκες των νοικοκυριών τον φετινό χειμώνα

Douleutaras.gr: Τι αλλάζει στις ανάγκες των νοικοκυριών τον φετινό χειμώνα

Από τη συντήρηση της θέρμανσης μέχρι τις μονώσεις, τα στοιχεία του Douleutaras.gr αποκαλύπτουν, πώς αλλάζουν οι ανάγκες των νοικοκυριών, πότε κορυφώνονται τα αιτήματα και ποιες διαφορές καταγράφονται ανάμεσα στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο πίεσης του ενεργειακού κόστους.

Χαλκός: Το μέταλλο που κινεί το μέλλον και η στρατηγική ευκαιρία της Ελλάδας

Από την τεχνητή νοημοσύνη και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως τα δίκτυα ενέργειας, ο χαλκός αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα οικονομία. Η αναγνώριση των Σκουριών ως Στρατηγικού Έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναδεικνύει τη δυνατότητα της Ελλάδας να συμμετέχει ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή προσπάθεια εξασφάλισης κρίσιμων πρώτων υλών.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης