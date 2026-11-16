Ο Χάρης Δούκας ζητά την άμεση μετεγκατάσταση των κατοίκων από τις «κόκκινες» πολυκατοικίες στην Κυψέλη
Ο Χάρης Δούκας ζητά την άμεση μετεγκατάσταση των κατοίκων από τις «κόκκινες» πολυκατοικίες στην Κυψέλη
Επιστολή του δημάρχου Αθηναίων προς την Ελληνικό Μετρό - Πραγματογνώμονες του ΤΕΕ έχουν συστήσει επείγουσες παρεμβάσεις σε μία από τις πολυκατοικίες, προειδοποιώντας για άμεσο κίνδυνο
Την άμεση προσωρινή μετεγκατάσταση όλων των κατοίκων των πολυκατοικιών που έχουν χαρακτηριστεί «κόκκινες» στην Κυψέλη ζητά ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.
Όπως γνωστοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σήμερα, απέστειλε επιστολή προς τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό, ζητώντας η μεταφορά των κατοίκων σε ασφαλή καταλύματα να πραγματοποιηθεί με ευθύνη και έξοδα της εταιρείας και της κατασκευάστριας του έργου.
Ο δήμαρχος Αθηναίων επισημαίνει ότι σε μία από τις πολυκατοικίες που έχουν χαρακτηριστεί «κόκκινες», πραγματογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) έχουν ήδη συστήσει επείγουσες παρεμβάσεις, προειδοποιώντας για άμεσο κίνδυνο.
«Οι άνθρωποι που ζουν σε αυτά τα κτίρια χρειάζονται ασφαλή στέγη τώρα», τονίζει χαρακτηριστικά ο Χάρης Δούκας.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Χάρη Δούκα:
Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή του Δημάρχου Αθηναίων:
«Κύριε Πρόεδρε,
Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,
Οι ως τώρα έλεγχοι από τους πραγματογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, έχουν χαρακτηρίσει ως «κόκκινες» πολυκατοικίες, όπως αυτή επί της οδού Σπετσών 92-94.
Μάλιστα πρόσφατα πληροφορηθήκαμε από επιστολή της εταιρείας σας προς τους πληγέντες κατοίκους της Κυψέλης, ότι οι πραγματογνώμονες συνέστησαν να ληφθούν άμεσα μέτρα στην εν λόγω πολυκατοικία «για την βελτίωση και αποκατάσταση της εδραίωσης των αντίστοιχων πέδιλων της πρόσοψης».
Δηλαδή επισημαίνουν άμεσο κίνδυνο.
Είναι αναγκαίο να ληφθούν επειγόντως μέτρα για την προστασία των κατοίκων στις οικοδομές αυτές.
Ζητώ την άμεση προσωρινή μετεγκατάσταση όλων των διαμενόντων στις κόκκινες πολυκατοικίες, σε ασφαλή καταλύματα, με ευθύνη και έξοδα της εταιρείας σας και της κατασκευάστριας εταιρείας του έργου.
Αναμένοντας τις ενέργειές σας το ταχύτερο δυνατόν.
Με εκτίμηση,
Χάρης Δούκας»
Όπως γνωστοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σήμερα, απέστειλε επιστολή προς τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό, ζητώντας η μεταφορά των κατοίκων σε ασφαλή καταλύματα να πραγματοποιηθεί με ευθύνη και έξοδα της εταιρείας και της κατασκευάστριας του έργου.
Ο δήμαρχος Αθηναίων επισημαίνει ότι σε μία από τις πολυκατοικίες που έχουν χαρακτηριστεί «κόκκινες», πραγματογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) έχουν ήδη συστήσει επείγουσες παρεμβάσεις, προειδοποιώντας για άμεσο κίνδυνο.
«Οι άνθρωποι που ζουν σε αυτά τα κτίρια χρειάζονται ασφαλή στέγη τώρα», τονίζει χαρακτηριστικά ο Χάρης Δούκας.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Χάρη Δούκα:
Άμεση προσωρινή μετεγκατάσταση όλων των κατοίκων των «κόκκινων» πολυκατοικιών της Κυψέλης σε ασφαλή καταλύματα.— Haris Doukas (@h_doukas) November 16, 2026
Με επιστολή που απέστειλα σήμερα στη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό, ζήτησα η μετεγκατάσταση να γίνει με ευθύνη και έξοδα της ίδιας και της κατασκευάστριας εταιρείας του… pic.twitter.com/CacRfXyFW7
Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή του Δημάρχου Αθηναίων:
«Κύριε Πρόεδρε,
Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,
Οι ως τώρα έλεγχοι από τους πραγματογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, έχουν χαρακτηρίσει ως «κόκκινες» πολυκατοικίες, όπως αυτή επί της οδού Σπετσών 92-94.
Μάλιστα πρόσφατα πληροφορηθήκαμε από επιστολή της εταιρείας σας προς τους πληγέντες κατοίκους της Κυψέλης, ότι οι πραγματογνώμονες συνέστησαν να ληφθούν άμεσα μέτρα στην εν λόγω πολυκατοικία «για την βελτίωση και αποκατάσταση της εδραίωσης των αντίστοιχων πέδιλων της πρόσοψης».
Δηλαδή επισημαίνουν άμεσο κίνδυνο.
Είναι αναγκαίο να ληφθούν επειγόντως μέτρα για την προστασία των κατοίκων στις οικοδομές αυτές.
Ζητώ την άμεση προσωρινή μετεγκατάσταση όλων των διαμενόντων στις κόκκινες πολυκατοικίες, σε ασφαλή καταλύματα, με ευθύνη και έξοδα της εταιρείας σας και της κατασκευάστριας εταιρείας του έργου.
Αναμένοντας τις ενέργειές σας το ταχύτερο δυνατόν.
Με εκτίμηση,
Χάρης Δούκας»
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