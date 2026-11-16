Ο Χάρης Δούκας ζητά την άμεση μετεγκατάσταση των κατοίκων από τις «κόκκινες» πολυκατοικίες στην Κυψέλη

Επιστολή του δημάρχου Αθηναίων προς την Ελληνικό Μετρό - Πραγματογνώμονες του ΤΕΕ έχουν συστήσει επείγουσες παρεμβάσεις σε μία από τις πολυκατοικίες, προειδοποιώντας για άμεσο κίνδυνο