Κτηνωδία στην Εύβοια: Συνελήφθη 86χρονος που σκότωσε σκύλο με τσεκούρι
ΕΛΛΑΔΑ
Κτηνωδία Σκύλος Ηλικιωμένος Εύβοια

Κτηνωδία στην Εύβοια: Συνελήφθη 86χρονος που σκότωσε σκύλο με τσεκούρι

Ο ηλικιωμένος αντιμετωπίζει κατηγορία για θανάτωση ζώου συντροφιάς

Κτηνωδία στην Εύβοια: Συνελήφθη 86χρονος που σκότωσε σκύλο με τσεκούρι
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Ένα αδιανόητο περιστατικό κτηνωδίας σημειώθηκε τις τελευταίες ημέρες στην Εύβοια, καθώς ένας 86χρονος σκότωσε με τσεκούρι έναν σκύλο.

Όπως αναφέρει το evima.gr, την Παρασκευή (13/11) η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του ηλικιωμένου μετά από μήνυση που υποβλήθηκε σε βάρος του για θανάτωση σκύλου με τη χρήση αγροτικών εργαλείων σε περιοχή του Δήμου Χαλκιδέων.

Ο 86χρονος, σύμφωνα με το eviaonline.gr, κατάγεται από τον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων και αντιμετωπίζει κατηγορία για θανάτωση ζώου συντροφιάς. Το ίδιο μάλιστα ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο ηλικιωμένος σκότωσε τον σκύλο, επειδή του... χάλασε τον ύπνο.
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