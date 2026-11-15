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Κτηνωδία στην Εύβοια: Συνελήφθη 86χρονος που σκότωσε σκύλο με τσεκούρι
Κτηνωδία στην Εύβοια: Συνελήφθη 86χρονος που σκότωσε σκύλο με τσεκούρι
Ο ηλικιωμένος αντιμετωπίζει κατηγορία για θανάτωση ζώου συντροφιάς
Ένα αδιανόητο περιστατικό κτηνωδίας σημειώθηκε τις τελευταίες ημέρες στην Εύβοια, καθώς ένας 86χρονος σκότωσε με τσεκούρι έναν σκύλο.
Όπως αναφέρει το evima.gr, την Παρασκευή (13/11) η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του ηλικιωμένου μετά από μήνυση που υποβλήθηκε σε βάρος του για θανάτωση σκύλου με τη χρήση αγροτικών εργαλείων σε περιοχή του Δήμου Χαλκιδέων.
Ο 86χρονος, σύμφωνα με το eviaonline.gr, κατάγεται από τον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων και αντιμετωπίζει κατηγορία για θανάτωση ζώου συντροφιάς. Το ίδιο μάλιστα ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο ηλικιωμένος σκότωσε τον σκύλο, επειδή του... χάλασε τον ύπνο.
Όπως αναφέρει το evima.gr, την Παρασκευή (13/11) η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του ηλικιωμένου μετά από μήνυση που υποβλήθηκε σε βάρος του για θανάτωση σκύλου με τη χρήση αγροτικών εργαλείων σε περιοχή του Δήμου Χαλκιδέων.
Ο 86χρονος, σύμφωνα με το eviaonline.gr, κατάγεται από τον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων και αντιμετωπίζει κατηγορία για θανάτωση ζώου συντροφιάς. Το ίδιο μάλιστα ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο ηλικιωμένος σκότωσε τον σκύλο, επειδή του... χάλασε τον ύπνο.
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