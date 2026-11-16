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Ανοιχτά τα καταστήματα στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή 29 Νοεμβρίου μετά την Black Friday, το προτεινόμενο ωράριο
Ανοιχτά τα καταστήματα στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή 29 Νοεμβρίου μετά την Black Friday, το προτεινόμενο ωράριο
Προαιρετική η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων από τις 11:00 έως τις 18:00
Οι έμποροι της Θεσσαλονίκης θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά τα καταστήματά τους την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026, με προτεινόμενο ωράριο από τις 11:00 έως τις 18:00, στο πλαίσιο της εκπτωτικής κίνησης που ακολουθεί την Black Friday.
Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (Ε.Σ.Θ.), βάσει του Ν. 5157/15-11-2024, επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου, η οποία φέτος συμπίπτει με την 29η Νοεμβρίου.
Η συγκεκριμένη ημέρα, σύμφωνα με τον ΕΣΘ, αποτελεί μια ευκαιρία για τις επιχειρήσεις να ενισχύσουν τον τζίρο τους, αξιοποιώντας την αυξημένη καταναλωτική κίνηση που αναμένεται μετά τη Black Friday.
Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται και τονίζεται ότι οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν την Κυριακή 29/11 δικαιούνται υποχρεωτικά ημέρα ανάπαυσης εντός της εργάσιμης εβδομάδας που ξεκινά από τη συγκεκριμένη Κυριακή, καθώς και προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου τους.
Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (Ε.Σ.Θ.), βάσει του Ν. 5157/15-11-2024, επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου, η οποία φέτος συμπίπτει με την 29η Νοεμβρίου.
Η συγκεκριμένη ημέρα, σύμφωνα με τον ΕΣΘ, αποτελεί μια ευκαιρία για τις επιχειρήσεις να ενισχύσουν τον τζίρο τους, αξιοποιώντας την αυξημένη καταναλωτική κίνηση που αναμένεται μετά τη Black Friday.
Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται και τονίζεται ότι οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν την Κυριακή 29/11 δικαιούνται υποχρεωτικά ημέρα ανάπαυσης εντός της εργάσιμης εβδομάδας που ξεκινά από τη συγκεκριμένη Κυριακή, καθώς και προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου τους.
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