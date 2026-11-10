Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Η απόφαση-έκπληξη του Μουζακίτη που αλλάζει πολλά για το μέλλον του
Η απόφαση-έκπληξη του Μουζακίτη που αλλάζει πολλά για το μέλλον του
Στο πρόσφατο ματς της Χαλ με την Άρσεναλ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην Premier League
Ένα όνειρο ζωής πήρε σάρκα και οστά. Το περίμενε καρτερικά και σε ηλικία 19 ετών ο Χρήστος Μουζακίτης κατάφερε κάτι που άλλοι δεν θα το πετύχουν ποτέ σε όλη τους την καριέρα.
Για την ποιότητά του δεν έχει κανείς να πει πολλά. Είναι οφθαλμοφανής. Απλώς χρειαζόταν χρόνο. Το κλαμπ είναι αποφασισμένο να τον στηρίξει και ο νεαρός χαφ θα πάρει τις ευκαιρίες του προκειμένου να δείξει τι μπορεί να κάνει.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Για την ποιότητά του δεν έχει κανείς να πει πολλά. Είναι οφθαλμοφανής. Απλώς χρειαζόταν χρόνο. Το κλαμπ είναι αποφασισμένο να τον στηρίξει και ο νεαρός χαφ θα πάρει τις ευκαιρίες του προκειμένου να δείξει τι μπορεί να κάνει.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
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