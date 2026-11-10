Η απόφαση-έκπληξη του Μουζακίτη που αλλάζει πολλά για το μέλλον του
SPORTS

Η απόφαση-έκπληξη του Μουζακίτη που αλλάζει πολλά για το μέλλον του

Στο πρόσφατο ματς της Χαλ με την Άρσεναλ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην Premier League

Η απόφαση-έκπληξη του Μουζακίτη που αλλάζει πολλά για το μέλλον του
Ένα όνειρο ζωής πήρε σάρκα και οστά. Το περίμενε καρτερικά και σε ηλικία 19 ετών ο Χρήστος Μουζακίτης κατάφερε κάτι που άλλοι δεν θα το πετύχουν ποτέ σε όλη τους την καριέρα.

Για την ποιότητά του δεν έχει κανείς να πει πολλά. Είναι οφθαλμοφανής. Απλώς χρειαζόταν χρόνο. Το κλαμπ είναι αποφασισμένο να τον στηρίξει και ο νεαρός χαφ θα πάρει τις ευκαιρίες του προκειμένου να δείξει τι μπορεί να κάνει.


Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr

Thema Insights

Το ελληνικό κριθάρι περνά από το χωράφι στην εποχή των δεδομένων

Το ελληνικό κριθάρι περνά από το χωράφι στην εποχή των δεδομένων

Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν  αξία για τους παραγωγούς. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης