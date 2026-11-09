Αισιοδοξία για Κουρμπέλη στην Εθνική, δεν θα αλλάξει πολλά στην ενδεκάδα ο Γιοβάνοβιτς
SPORTS
Δημήτρης Κουρμπέλης Εθνική ομάδα

Αισιοδοξία για Κουρμπέλη στην Εθνική, δεν θα αλλάξει πολλά στην ενδεκάδα ο Γιοβάνοβιτς

Ο Κουρμπέλης ακολουθεί θεραπεία για να ξεπεράσει το διάστρεμμα του και στην Εθνική υπάρχει αισιοδοξία

Αισιοδοξία για Κουρμπέλη στην Εθνική, δεν θα αλλάξει πολλά στην ενδεκάδα ο Γιοβάνοβιτς
Από ένα ελαφρύ διάστρεμμα ταλαιπωρείται ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος ακολουθεί θεραπεία και η κατάσταση του εκτιμάται καθημερινά. Σε πρώτη φάση, πάντως, το πρόβλημα του δεν φαίνεται να είναι πολύ σοβαρό.

Ο Κουρμπέλης αποκόμισε το πρόβλημα στην τελευταία φάση της αναμέτρησης του Αστέρα με την Καλαμάτα. Στις τάξεις της Εθνικής ομάδας υπάρχει αισιοδοξία για την κατάσταση του Κουρμπέλη.

Θεωρούν ότι το πιθανότερο σενάριο είναι πως θα προλάβει να τεθεί στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τον αγώνα με την Ολλανδία. Εφόσον τα καταφέρει και είναι υγιής τότε θα πρέπει να θεωρείται και σίγουρη η χρησιμοποίηση του στο αρχικό σχήμα της Ελλάδας.

Όσον αφορά στην ενδεκάδα που θα παρατάξει στο παιχνίδι με την Ολλανδία αν και είναι πολύ νωρίς να πει κανείς το οτιδήποτε πρέπει να θεωρείται δύσκολο να προχωρήσει ο Γιοβάνοβιτς σε πολλές αλλαγές στο αρχικό σχήμα.

Να σημειώσουμε επίσης ότι στο όριο καρτών είναι οι Ρέτσος, Βαγιαννίδης, Καρέτσας, Κουρμπέλης και Τζολάκης κάτι που σημαίνει ότι σε περίπτωση που δεχτούν κίτρινη θα χάσουν το ματς με τη Σερβία.

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