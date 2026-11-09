Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Ο Κουμπαρσί νικητής του βραβείου Golden Boy για το 2026
Ο Κουμπαρσί νικητής του βραβείου Golden Boy για το 2026
Ο στόπερ της Μπαρτσελόνα αναδείχθηκε καλύτερος νέος παίκτης για το 2026, στους υποψήφιους ήταν οι Καρέτσας, Κωστούλας
Στον Πιερ Κουμπαρσί κατέληξε το βραβείο του Golden Boy για το 2026. Ο λόγος βέβαια για την τιμητική διάκριση, ουσιαστικά, του καλύτερου νέου παίκτη της χρονιάς, που δίνεται από την ιταλική εφημερίδα Tuttosport.
Ο 19χρονος κεντρικός αμυντικός της Μπαρτσελόνα είχε εντυπωσιακή σεζόν, κατακτώντας το πρωτάθλημα και το Σούπερ Καπ Ισπανίας αλλά φυσικά το πιο σημαντικό, το Παγκόσμιο Κύπελλο με την εθνική του ομάδα.
Στους 25 υποψήφιους ήταν τόσο ο Κωνσταντίνος Καρέτσας όσο και ο Μπάμπης Κωστούλας.
Ο Κουμπαρσί διαδέχθηκε τον Ντεζιρέ Ντουέ της Παρί που είχε πάρει το βραβείο το 2025 ενώ οι ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα έχουν μεγάλη παράδοση στο συγκεκριμένο βραβείο. Ο Γιαμάλ το είχε κατακτήσει το 2024, ο Πέδρι το 2021 και ο Γκάβι το 2022.
Ο Μπέλιγχαμ ήταν νικητής το 2023 ενώ το βραβείο έχουν κατακτήσει σπουδαίοι παίκτες όπως ο Χάαλαντ το 2020 και ο Εμπαπέ το 2017.
Ο 19χρονος κεντρικός αμυντικός της Μπαρτσελόνα είχε εντυπωσιακή σεζόν, κατακτώντας το πρωτάθλημα και το Σούπερ Καπ Ισπανίας αλλά φυσικά το πιο σημαντικό, το Παγκόσμιο Κύπελλο με την εθνική του ομάδα.
Στους 25 υποψήφιους ήταν τόσο ο Κωνσταντίνος Καρέτσας όσο και ο Μπάμπης Κωστούλας.
Ο Κουμπαρσί διαδέχθηκε τον Ντεζιρέ Ντουέ της Παρί που είχε πάρει το βραβείο το 2025 ενώ οι ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα έχουν μεγάλη παράδοση στο συγκεκριμένο βραβείο. Ο Γιαμάλ το είχε κατακτήσει το 2024, ο Πέδρι το 2021 και ο Γκάβι το 2022.
Ο Μπέλιγχαμ ήταν νικητής το 2023 ενώ το βραβείο έχουν κατακτήσει σπουδαίοι παίκτες όπως ο Χάαλαντ το 2020 και ο Εμπαπέ το 2017.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα