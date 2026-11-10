Η μαφία επέβαλε πένθος στο Παλέρμο: Έκλεισαν με το ζόρι καταστήματα για την κηδεία «νονού», δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Μαφία Παλέρμο

Η μαφία επέβαλε πένθος στο Παλέρμο: Έκλεισαν με το ζόρι καταστήματα για την κηδεία «νονού», δείτε βίντεο

Μοτοσικλέτες, βεγγαλικά και αποκλεισμένοι δρόμοι στην κηδεία καταδικασμένου για δολοφονική επίθεση και εκβιασμούς – Οργή στη Σικελία

Η μαφία επέβαλε πένθος στο Παλέρμο: Έκλεισαν με το ζόρι καταστήματα για την κηδεία «νονού», δείτε βίντεο
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Αίσθηση και οργή προκάλεσε στην Ιταλία η εξαναγκαστική λαϊκή συμμετοχή που απαίτησε η μαφία στην κηδεία «νονού» σε κεντρική περιοχή στο Παλέρμο την πρωτεύουσα της Σικελίας. Όπως γράφει ο Τύπος, έμποροι της μεγαλύτερης λαϊκής αγοράς της πρωτεύουσας της Σικελία, της Μπαλαρό, αναγκάστηκαν να «κατεβάσουν τα ρολά σε ένδειξη πένθους» την ώρα που από παρακείμενο δρόμο περνούσε η νεκρική πομπή με το φέρετρο του Εμανουέλε Ρουμπίνο.

Ο θανών είχε καταδικαστεί να εκτίσει δώδεκα χρόνια κάθειρξη από πρωτοβάθμιο δικαστήριο της σικελικής πόλης, για τη δολοφονία μετανάστη από την Γκάμπια που διαπράχτηκε το 2016. Είχε επίσης κριθεί ένοχος και καταδικαστεί να εκτίσει κάθειρξη εννέα ετών για εκβιασμούς και επιβολή του υποχρεωτικού μαφιόζικου δασμού προστασίας σε ξένους εμπόρους που διατηρούν μικρές επιχειρήσεις στο κέντρο του Παλέρμο.



Μετά από συνεννόηση μέσω διαδικτύου, μέλη του οργανωμένου εγκλήματος αποφάσισαν να τιμήσουν τον Ρουμπίνο σταματώντας την κυκλοφορία σε κεντρικό δρόμο της πόλης, με κροτίδες, βεγγαλικά και μοτοσικλέτες στην κεφαλή της πομπής.

Το «θέαμα» κι η επιβολή του νόμου του μαφιόζικου παρακράτους τρόμαξε τουρίστες και εξόργισε χιλιάδες κατοίκους στο Παλέρμο.



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«Η πόλη μας δεν μπορεί να δεχθεί ότι σε ολόκληρες περιοχές της υιοθετούνται συμπεριφορές εξαιτίας των οποίων οι πολίτες νιώθουν ότι δεν μπορούν να ζήσουν σε συνθήκες ασφάλειας και ελευθερίας», δήλωσε ο δήμαρχος Ρομπέρτο Λαγκάλα. Συμπλήρωσε ωστόσο ότι «όταν ειδοποιήθηκε η δημοτική αστυνομία τα μέλη της δραστηριοποιήθηκαν άμεσα και απαγόρευσαν την συνέχιση της πομπής».

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