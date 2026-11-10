Η μαφία επέβαλε πένθος στο Παλέρμο: Έκλεισαν με το ζόρι καταστήματα για την κηδεία «νονού», δείτε βίντεο
Μοτοσικλέτες, βεγγαλικά και αποκλεισμένοι δρόμοι στην κηδεία καταδικασμένου για δολοφονική επίθεση και εκβιασμούς – Οργή στη Σικελία
Ο θανών είχε καταδικαστεί να εκτίσει δώδεκα χρόνια κάθειρξη από πρωτοβάθμιο δικαστήριο της σικελικής πόλης, για τη δολοφονία μετανάστη από την Γκάμπια που διαπράχτηκε το 2016. Είχε επίσης κριθεί ένοχος και καταδικαστεί να εκτίσει κάθειρξη εννέα ετών για εκβιασμούς και επιβολή του υποχρεωτικού μαφιόζικου δασμού προστασίας σε ξένους εμπόρους που διατηρούν μικρές επιχειρήσεις στο κέντρο του Παλέρμο.
Cortejo fúnebre do mafioso Emanuele Rubino hoje em Palermo, na Itália. Diversos fogos de artifício, motos e fechamento do tradicional comércio de Ballarò.— Submundo Criminal (@submundodocrime) November 10, 2026
Cumprindo domiciliar por doença, o mafioso morreu de causas naturais. Era condenado a 25 anos de prisão. pic.twitter.com/ccgQ4WxfK6
Μετά από συνεννόηση μέσω διαδικτύου, μέλη του οργανωμένου εγκλήματος αποφάσισαν να τιμήσουν τον Ρουμπίνο σταματώντας την κυκλοφορία σε κεντρικό δρόμο της πόλης, με κροτίδες, βεγγαλικά και μοτοσικλέτες στην κεφαλή της πομπής.
Το «θέαμα» κι η επιβολή του νόμου του μαφιόζικου παρακράτους τρόμαξε τουρίστες και εξόργισε χιλιάδες κατοίκους στο Παλέρμο.
November 9, in Palermo, Sicily, Italy 🇮🇹— Mambo Italiano (@mamboitaliano__) November 10, 2026
Sometimes Sicily feels straight out of The Godfather: a Mafia boss’s funeral, a procession, shop shutters down, roaring scooters and fireworks
The mayor called it unacceptable
But it happened… pic.twitter.com/jgsyOWIlJE
«Η πόλη μας δεν μπορεί να δεχθεί ότι σε ολόκληρες περιοχές της υιοθετούνται συμπεριφορές εξαιτίας των οποίων οι πολίτες νιώθουν ότι δεν μπορούν να ζήσουν σε συνθήκες ασφάλειας και ελευθερίας», δήλωσε ο δήμαρχος Ρομπέρτο Λαγκάλα. Συμπλήρωσε ωστόσο ότι «όταν ειδοποιήθηκε η δημοτική αστυνομία τα μέλη της δραστηριοποιήθηκαν άμεσα και απαγόρευσαν την συνέχιση της πομπής».
Ballarò si ferma, a Palermo il mercato storico non apre per omaggiare la morte di Emanuele Rubino, 33 anni, condannato in via definitiva a 12 anni per il tentato omicidio del gambiano Yussupa Susso a cui sparò in testa al culmine di una lite nell’aprile del 2016. Non solo,… pic.twitter.com/4TPmO0AVkG— Repubblica (@repubblica) November 9, 2026
Fuochi d'artificio e mercato chiuso per lutto. #Funerali show, nel quartiere #Ballarò a #Palermo, per Emanuele #Rubino, pluri-condannato per tentato omicidio ed estorsione. Tutto sotto gli occhi attoniti dei residenti.#Tg1 Giorgio Ruta pic.twitter.com/Eyryu2jNdb— Tg1 (@Tg1Rai) November 9, 2026
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