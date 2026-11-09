Εγκωμιαστικά σχόλια από τον CEO της World Athletics για το ανανεωμένο Παναθηναϊκό Στάδιο

Ο CEO της Διεθνούς Ομοσπονδίας Στίβου, Τζον Ρίτζον βρέθηκε στην Αθήνα με αφορμή τον Αυθεντικό Μαραθώνιο και μίλησε με θερμά λόγια για τη νέα εικόνα του Καλλιμάρμαρου