Πόκερ για τον σχηματισμό κυβέρνησης στο Ισραήλ: Άιζενκοτ και Λίμπερμαν ανοίγουν δίαυλο με τους υπερορθόδοξους

Ο επικεφαλής του Ισραέλ Μπεϊτένου φέρεται να διαβεβαίωσε τον Άιζενκοτ ότι μπορεί να εξασφαλίσει τη στήριξη των υπερορθόδοξων κομμάτων και ότι ο ίδιος δεν διεκδικεί την πρωθυπουργία - Οι κινήσεις του Νετανιάχου προς τους Χαρεντί και τους Άραβες