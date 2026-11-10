Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα (10/11): Πού θα δείτε τις αναμετρήσεις ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού σε μπάσκετ και πόλο
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Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Αθλητικές μεταδόσεις Μπάσκετ Πόλο

Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα (10/11): Πού θα δείτε τις αναμετρήσεις ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού σε μπάσκετ και πόλο

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπάλκαν Μπότεβγκραντ για το EuroCup και ο Ολυμπιακός τη Σαμπαντέλ για το LEN Champions League  – Αναλυτικά οι ώρες και τα κανάλια των σημερινών αναμετρήσεων

Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα (10/11): Πού θα δείτε τις αναμετρήσεις ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού σε μπάσκετ και πόλο
Με ελληνικό ενδιαφέρον συνεχίζεται η αγωνιστική δράση την Τρίτη (10/11), με τις αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ και του Ολυμπιακού στο πόλο να ξεχωρίζουν από το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας.

Στις 19:00, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπάλκαν Μπότεβγκραντ για το EuroCup. Μισή ώρα αργότερα, στις 19:30, ο Ολυμπιακός αγωνίζεται απέναντι στη Σαμπαντέλ για το LEN Champions League στο πόλο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης αναμετρήσεις για το EuroCup και το Basketball Champions League, με τη δράση να συνεχίζεται μέχρι το βράδυ.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (10/11)

- 19:00: Μπάλκαν Μπότεβγκραντ – ΠΑΟΚ, EuroCup (μπάσκετ), Novasports Prime
- 19:30: Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ, LEN Champions League (πόλο), MEGA News
- 20:30: Μπουργκ – Μπούντουτσνοστ, EuroCup (μπάσκετ), Novasports 4
- 21:00: Ροστόκ – Τσεντεβίτα Ολίμπια, EuroCup (μπάσκετ), Novasports Start
- 21:00: Μπιλμπάο – Άλμπα Βερολίνου, Basketball Champions League (μπάσκετ), Magenta Sport 4
Κλείσιμο
- 21:30: Μανρέσα – Μπόνσα, EuroCup (μπάσκετ), Novasports 5

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