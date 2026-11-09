Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Κλήθηκε στην εθνική Κροατίας ο Μάγερ
Κλήθηκε στην εθνική Κροατίας ο Μάγερ
Στην εθνική ομάδα της Κροατίας για το παιχνίδι με την Αγγλία κλήθηκε ο χαφ της ΑΕΚ, Λόβρο Μάγερ
Ο Λόβρο Μάγερ κλήθηκε εκτάκτως στην εθνική ομάδα της Κροατίας για το παιχνίδι με την Αγγλία για το Nations League αν και αρχικά δεν βρισκόταν στις επιλογές του ομοσπονδιακού προπονητή.
Ο Σλάβεν Μπίλιτς επιβεβαίωσε ότι ο χαφ της ΑΕΚ βρίσκεται στην αποστολή της ομάδας για την αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής.
Συγκεκριμένα ο Μπίλιτς αναφέρθηκε στον Σούσιτς, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό και τη θέση του θα πάρει ο Μάγερ. «Είναι σχεδόν δεδομένο πως δεν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στο πρώτο ματς με την Αγγλία, οπότε για αυτό τον λόγο καλέσαμε τον Λόβρο Μάγιερ», είπε χαρακτηριστικά.
Στο μεταξύ αναφέρθηκε και στην κατάσταση του Γιάκιτς, ο οποίος υπέστη κάκωση στο γόνατο στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. «Προέκυψαν ορισμένα ζητήματα ακόμα. Καταρχάς, ο Σούταλο τραυματίστηκε χθες – πρόκειται για πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο. Μίλησα μαζί του· περιμένει να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, οπότε δεν θα μπορέσει να ενσωματωθεί στην ομάδα.
Στη θέση του καλέσαμε τον Γκαλέσιτς. Τραυματισμό αντιμετωπίζει και ο Κρίστιαν Γιάκιτς· έφτασε εδώ και πρόκειται να εξεταστεί, αλλά η κατάσταση δεν φαίνεται καλή. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι πολύ σοβαρό – πιθανότατα δεν πρόκειται για τους χιαστούς συνδέσμους, αλλά υπάρχει πρόβλημα με κάποιον σύνδεσμο στο γόνατό του», τόνισε χαρακτηριστικά ο Μπίλιτς.
Ο Σλάβεν Μπίλιτς επιβεβαίωσε ότι ο χαφ της ΑΕΚ βρίσκεται στην αποστολή της ομάδας για την αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής.
Συγκεκριμένα ο Μπίλιτς αναφέρθηκε στον Σούσιτς, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό και τη θέση του θα πάρει ο Μάγερ. «Είναι σχεδόν δεδομένο πως δεν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στο πρώτο ματς με την Αγγλία, οπότε για αυτό τον λόγο καλέσαμε τον Λόβρο Μάγιερ», είπε χαρακτηριστικά.
Στο μεταξύ αναφέρθηκε και στην κατάσταση του Γιάκιτς, ο οποίος υπέστη κάκωση στο γόνατο στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. «Προέκυψαν ορισμένα ζητήματα ακόμα. Καταρχάς, ο Σούταλο τραυματίστηκε χθες – πρόκειται για πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο. Μίλησα μαζί του· περιμένει να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, οπότε δεν θα μπορέσει να ενσωματωθεί στην ομάδα.
Στη θέση του καλέσαμε τον Γκαλέσιτς. Τραυματισμό αντιμετωπίζει και ο Κρίστιαν Γιάκιτς· έφτασε εδώ και πρόκειται να εξεταστεί, αλλά η κατάσταση δεν φαίνεται καλή. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι πολύ σοβαρό – πιθανότατα δεν πρόκειται για τους χιαστούς συνδέσμους, αλλά υπάρχει πρόβλημα με κάποιον σύνδεσμο στο γόνατό του», τόνισε χαρακτηριστικά ο Μπίλιτς.
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