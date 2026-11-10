Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 38χρονος μετά από πτώση από όροφο πολυκατοικίας
Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 38χρονος μετά από πτώση από όροφο πολυκατοικίας
Εντοπίστηκε στην πρασιά της πολυκατοικίας, στην οδό Μοναστηρίου – Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία και ΕΚΑΒ
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (10/11) στις Αρχές για άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός σε πρασιά πολυκατοικίας, στην περιοχή του Βαρδαρίου, στη Θεσσαλονίκη.
Οι πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα thestival.gr αναφέρουν πως ο άνδρας ηλικίας 38 ετών έπεσε από όροφο πολυκατοικίας στην οδό Μοναστηρίου. Στο σημείο έχουν σπεύσει η Ελληνική Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η πτώση του άνδρα έγινε τις πρωινές ώρες.
Οι πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα thestival.gr αναφέρουν πως ο άνδρας ηλικίας 38 ετών έπεσε από όροφο πολυκατοικίας στην οδό Μοναστηρίου. Στο σημείο έχουν σπεύσει η Ελληνική Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η πτώση του άνδρα έγινε τις πρωινές ώρες.
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