Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 38χρονος μετά από πτώση από όροφο πολυκατοικίας
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Πολυκατοικία

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 38χρονος μετά από πτώση από όροφο πολυκατοικίας

Εντοπίστηκε στην πρασιά της πολυκατοικίας, στην οδό Μοναστηρίου – Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία και ΕΚΑΒ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 38χρονος μετά από πτώση από όροφο πολυκατοικίας
3 ΣΧΟΛΙΑ
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (10/11) στις Αρχές για άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός σε πρασιά πολυκατοικίας, στην περιοχή του Βαρδαρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Οι πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα thestival.gr αναφέρουν πως ο άνδρας ηλικίας 38 ετών έπεσε από όροφο πολυκατοικίας στην οδό Μοναστηρίου. Στο σημείο έχουν σπεύσει η Ελληνική Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η πτώση του άνδρα έγινε τις πρωινές ώρες.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το ελληνικό κριθάρι περνά από το χωράφι στην εποχή των δεδομένων

Το ελληνικό κριθάρι περνά από το χωράφι στην εποχή των δεδομένων

Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν  αξία για τους παραγωγούς. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης