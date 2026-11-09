Αμφίβολος ο Κουρμπέλης για το ματς της Εθνικής με την Ολλανδία
SPORTS
Δημήτρης Κουρμπέλης Εθνική ομάδα

Αμφίβολος ο Κουρμπέλης για το ματς της Εθνικής με την Ολλανδία

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης ταλαιπωρείται από διάστρεμμα και είναι αμφίβολος για το παιχνίδι της Ελλάδας με την Ολλανδία

Αμφίβολος ο Κουρμπέλης για το ματς της Εθνικής με την Ολλανδία
Πρόβλημα προέκυψε στην Εθνική με τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Συγκεκριμένα ο 33χρονος μέσος έκανε θεραπεία τη Δευτέρα, αφού έχει υποστεί διάστρεμμα στη δεξιά ποδοκνημική.

Η κατάσταση του θα αξιολογείται καθημερινά ενόψει της αναμέτρησης της Παρασκευής (13/11) με αντίπαλο την Ολλανδία.

Κατά τα άλλα στην προπόνηση της Ελλάδας συμμετείχαν όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές και βρίσκονται κανονικά στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Στο μεταξύ θυμίζουμε ότι εκτός είναι ο τιμωρημένος Ζαφείρης, ενώ ο Μουζακίτης θα ενισχύσει την εθνική Ελπίδων για τα playoffs του U21 Euro 2027.

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