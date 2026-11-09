Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Αμφίβολος ο Κουρμπέλης για το ματς της Εθνικής με την Ολλανδία
Αμφίβολος ο Κουρμπέλης για το ματς της Εθνικής με την Ολλανδία
Ο Δημήτρης Κουρμπέλης ταλαιπωρείται από διάστρεμμα και είναι αμφίβολος για το παιχνίδι της Ελλάδας με την Ολλανδία
Πρόβλημα προέκυψε στην Εθνική με τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Συγκεκριμένα ο 33χρονος μέσος έκανε θεραπεία τη Δευτέρα, αφού έχει υποστεί διάστρεμμα στη δεξιά ποδοκνημική.
Η κατάσταση του θα αξιολογείται καθημερινά ενόψει της αναμέτρησης της Παρασκευής (13/11) με αντίπαλο την Ολλανδία.
Κατά τα άλλα στην προπόνηση της Ελλάδας συμμετείχαν όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές και βρίσκονται κανονικά στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Στο μεταξύ θυμίζουμε ότι εκτός είναι ο τιμωρημένος Ζαφείρης, ενώ ο Μουζακίτης θα ενισχύσει την εθνική Ελπίδων για τα playoffs του U21 Euro 2027.
Η κατάσταση του θα αξιολογείται καθημερινά ενόψει της αναμέτρησης της Παρασκευής (13/11) με αντίπαλο την Ολλανδία.
Κατά τα άλλα στην προπόνηση της Ελλάδας συμμετείχαν όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές και βρίσκονται κανονικά στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Στο μεταξύ θυμίζουμε ότι εκτός είναι ο τιμωρημένος Ζαφείρης, ενώ ο Μουζακίτης θα ενισχύσει την εθνική Ελπίδων για τα playoffs του U21 Euro 2027.
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