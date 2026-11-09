Η ΕΟΚ έβγαλε νέα ανακοίνωση για την έκτακτη Γενική Συνέλευση και την εκλογή προέδρου στις 20 Δεκεμβρίου

Τη Δευτέρα (9/11) συνεδρίασε το ΔΣ της ΕΟΚ και επικαιροποίησε όσα είχε αποφασίσει σχετικά με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση για τις επερχόμενες εκλογές