O Ντοκ Ρίβερς ζήτησε συγγνώμη από τον Αντετοκούνμπο μετά τις δηλώσεις για το μπασκετικό IQ του: Αισθάνομαι άσχημα, έκανα λάθος στη διατύπωση
O Ντοκ Ρίβερς ζήτησε συγγνώμη από τον Αντετοκούνμπο μετά τις δηλώσεις για το μπασκετικό IQ του: Αισθάνομαι άσχημα, έκανα λάθος στη διατύπωση
Μιλώντας στο Andscape, ο Ρίβερς εξήγησε ότι ήθελε να πει «αίσθηση του παιχνιδιού» αντί για «μπασκετική ευφυΐα» για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
Επικοινωνία με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για να του ζητήσει συγγνώμη για όσα είπε σχετικά με το μπασκετικό IQ του Έλληνα σταρ του ΝΒΑ, αποκάλυψε ότι είχε ο πρώην προπονητής του στους Μιλγουόκι Μπακς, Ντοκ Ρίβερς.
Μιλώντας στο Andscape, ο Ρίβερς εξήγησε ότι ήθελε να μιλήσει για «αίσθηση του παιχνιδιού» αντί για «μπασκετική ευφυΐα», παραδέχθηκε ότι έκανε λάθος στη διατύπωσή του και ότι αισθάνθηκε άσχημα. Όπως ανέφερε, έστειλε μήνυμα στον Αντετοκούνμπο ζητώντας του συγγνώμη, με τον Έλληνα άσο να ανταποκρίνεται θετικά.
«Αυτό που έλεγα ήταν ότι πρόκειται για έναν από τους πιο ενδιαφέροντες παίκτες. Κάνει απίστευτες πάσες, αλλά κάποιες φορές η δύναμη με την οποία αγωνίζεται επηρεάζει την αίσθησή του για το παιχνίδι. Ήταν περισσότερο ένα κομπλιμέντο. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που συνέβη και αισθάνομαι άσχημα. Ζητώ συγγνώμη για την αναστάτωση που προκάλεσα. Δεν προσπαθώ να γίνω τέτοιος άνθρωπος», δήλωσε ο Ρίβερς.
«Το σημείο που προσπαθούσα να αναδείξω είναι ότι, όταν έχεις έναν σπουδαίο παίκτη, πρέπει να διαμορφώσεις την ομάδα γύρω από αυτόν. Αυτό ακριβώς προσπαθούσα να πω. Δεν είναι πάντα εύκολο. Είναι κομπλιμέντο. Έχω πετύχει, αλλά και αποτύχει σε αυτή την προσπάθεια. Η δουλειά σου, όμως, είναι να δημιουργήσεις την καλύτερη δυνατή ομάδα γύρω από αυτόν τον σπουδαίο παίκτη και τα ταλέντα του» πρόσθεσε ο Ντοκ Ρίβερς.
Οι διευκρινίσεις του νυν αναλυτή του ΝΒΑ για το NBC Sports που είχε προπονήσει για τρία χρόνια τον Αντετοκούνμπο, ήρθαν μετά από όσα είπε σε podcast ότι για τον Greek Freak ότι «δεν έχει απαραίτητα έναν ιδιαίτερα υψηλό δείκτη μπασκετικής ευφυΐας» και ότι «ουσιαστικά έχει έναν τρόπο παιχνιδιού: κινείται προς το καλάθι, χρησιμοποιώντας τη δύναμή του, ξανά και ξανά».
Πριν τη διευκρινιστική δήλωση του Ντοκ Ρίβερς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο όταν είχε ρωτηθεί για τις δηλώσεις αυτές είχε πει «καταρχάς, δεν είναι ο προπονητής μου. Προπονητής μου είναι ο Έρικ Σπόελστρα, αλλά ο Ρίβερς είναι ένας άνθρωπος – ένας προπονητής – με τον οποίο έχω συνεργαστεί στο παρελθόν. Δεν έχω λόγια».
Μιλώντας στο Andscape, ο Ρίβερς εξήγησε ότι ήθελε να μιλήσει για «αίσθηση του παιχνιδιού» αντί για «μπασκετική ευφυΐα», παραδέχθηκε ότι έκανε λάθος στη διατύπωσή του και ότι αισθάνθηκε άσχημα. Όπως ανέφερε, έστειλε μήνυμα στον Αντετοκούνμπο ζητώντας του συγγνώμη, με τον Έλληνα άσο να ανταποκρίνεται θετικά.
«Αυτό που έλεγα ήταν ότι πρόκειται για έναν από τους πιο ενδιαφέροντες παίκτες. Κάνει απίστευτες πάσες, αλλά κάποιες φορές η δύναμη με την οποία αγωνίζεται επηρεάζει την αίσθησή του για το παιχνίδι. Ήταν περισσότερο ένα κομπλιμέντο. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που συνέβη και αισθάνομαι άσχημα. Ζητώ συγγνώμη για την αναστάτωση που προκάλεσα. Δεν προσπαθώ να γίνω τέτοιος άνθρωπος», δήλωσε ο Ρίβερς.
«Το σημείο που προσπαθούσα να αναδείξω είναι ότι, όταν έχεις έναν σπουδαίο παίκτη, πρέπει να διαμορφώσεις την ομάδα γύρω από αυτόν. Αυτό ακριβώς προσπαθούσα να πω. Δεν είναι πάντα εύκολο. Είναι κομπλιμέντο. Έχω πετύχει, αλλά και αποτύχει σε αυτή την προσπάθεια. Η δουλειά σου, όμως, είναι να δημιουργήσεις την καλύτερη δυνατή ομάδα γύρω από αυτόν τον σπουδαίο παίκτη και τα ταλέντα του» πρόσθεσε ο Ντοκ Ρίβερς.
Οι διευκρινίσεις του νυν αναλυτή του ΝΒΑ για το NBC Sports που είχε προπονήσει για τρία χρόνια τον Αντετοκούνμπο, ήρθαν μετά από όσα είπε σε podcast ότι για τον Greek Freak ότι «δεν έχει απαραίτητα έναν ιδιαίτερα υψηλό δείκτη μπασκετικής ευφυΐας» και ότι «ουσιαστικά έχει έναν τρόπο παιχνιδιού: κινείται προς το καλάθι, χρησιμοποιώντας τη δύναμή του, ξανά και ξανά».
Doc Rivers tells Bill Simmons it was so hard for him to coach Giannis Antetokounmpo during his tenure with the Milwaukee Bucks:— Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) November 6, 2026
“He’s not easy. He plays at this crazy downhill pace. He’s really a difficult guy. He has this great passing ability, but he doesn’t have a super-high…
Πριν τη διευκρινιστική δήλωση του Ντοκ Ρίβερς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο όταν είχε ρωτηθεί για τις δηλώσεις αυτές είχε πει «καταρχάς, δεν είναι ο προπονητής μου. Προπονητής μου είναι ο Έρικ Σπόελστρα, αλλά ο Ρίβερς είναι ένας άνθρωπος – ένας προπονητής – με τον οποίο έχω συνεργαστεί στο παρελθόν. Δεν έχω λόγια».
Giannis RESPONDS to Doc Rivers saying he’s difficult to coach👀— The HEAT Realm (@WadexFlash) November 9, 2026
“First of all he’s not my coach. My coach is Erik Spoelstra. I’m speechless. You gotta go ask him why he felt that — that’s on him, that’s not on me. I gotta focus on my team and what I gotta do…goddamn that’s… pic.twitter.com/NpCXPWTd2J
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