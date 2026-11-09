Στο γυμναστήριο με την ειδική μπότα ο Μοντέρο
SPORTS
Γιαν Μοντέρο Ολυμπιακός

Στο γυμναστήριο με την ειδική μπότα ο Μοντέρο

Φορώντας την ειδική μπότα στο χειρουργημένο του πόδι ο Γιαν Μοντέρο γυμνάζεται στο γυμναστήριο

Στο γυμναστήριο με την ειδική μπότα ο Μοντέρο
Ο Γιαν Μοντέρο είναι ο μεγάλος άτυχος της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, αφού υποβλήθηκε σε επέμβαση στον μηνίσκο και θα μείνει έξω για έξι μήνες σύμφωνα με την ενημέρωση από την πειραϊκή ΚΑΕ.

Το σημαντικό σε αυτή την περίπτωση είναι να μην τον πάρει από κάτω. Ο ίδιος δεν τα παρατάει και και το δείχνει αυτό και μέσω των social media, αφού από τις αναρτήσεις του φαίνεται ότι δουλεύει σκληρά.

Ο Δομινικανός γκαρντ φορά ειδική μπότα στο τραυματισμένο του πόδι και μάλιστα έκανε ανάρτηση που γυμνάζεται στο γυμναστήριο.

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