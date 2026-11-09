Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Στο γυμναστήριο με την ειδική μπότα ο Μοντέρο
Στο γυμναστήριο με την ειδική μπότα ο Μοντέρο
Φορώντας την ειδική μπότα στο χειρουργημένο του πόδι ο Γιαν Μοντέρο γυμνάζεται στο γυμναστήριο
Ο Γιαν Μοντέρο είναι ο μεγάλος άτυχος της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, αφού υποβλήθηκε σε επέμβαση στον μηνίσκο και θα μείνει έξω για έξι μήνες σύμφωνα με την ενημέρωση από την πειραϊκή ΚΑΕ.
Το σημαντικό σε αυτή την περίπτωση είναι να μην τον πάρει από κάτω. Ο ίδιος δεν τα παρατάει και και το δείχνει αυτό και μέσω των social media, αφού από τις αναρτήσεις του φαίνεται ότι δουλεύει σκληρά.
Ο Δομινικανός γκαρντ φορά ειδική μπότα στο τραυματισμένο του πόδι και μάλιστα έκανε ανάρτηση που γυμνάζεται στο γυμναστήριο.
Το σημαντικό σε αυτή την περίπτωση είναι να μην τον πάρει από κάτω. Ο ίδιος δεν τα παρατάει και και το δείχνει αυτό και μέσω των social media, αφού από τις αναρτήσεις του φαίνεται ότι δουλεύει σκληρά.
Ο Δομινικανός γκαρντ φορά ειδική μπότα στο τραυματισμένο του πόδι και μάλιστα έκανε ανάρτηση που γυμνάζεται στο γυμναστήριο.
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