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Αναστάτωση στον Προαστιακό: Νεαρός άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε συρμό
Αναστάτωση στον Προαστιακό: Νεαρός άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε συρμό
Το περιστατικό που σημειώθηκε χθες έγινε αντιληπτό από επιβάτες στο ύψος του Ζευγολατιού – Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κορίνθου
Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 9/11 σε συρμό του Προαστιακού που εκτελούσε δρομολόγιο, όταν επιβάτες αντιλήφθηκαν ότι ένας νεαρός άνδρας είχε χάσει τις αισθήσεις του.
Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα korinthostv.gr, το περιστατικό έγινε αντιληπτό περίπου στο ύψος του Ζευγολατιού, με τους επιβάτες να ειδοποιούν άμεσα τις αρμόδιες αρχές.
Όταν ο συρμός έφτασε στον σταθμό του Κιάτου, στο σημείο μετέβη πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε χωρίς τις αισθήσεις του στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.
Επί τόπου, βρέθηκαν και αστυνομικό του Α.Τ Σικυωνίων.
Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα korinthostv.gr, το περιστατικό έγινε αντιληπτό περίπου στο ύψος του Ζευγολατιού, με τους επιβάτες να ειδοποιούν άμεσα τις αρμόδιες αρχές.
Όταν ο συρμός έφτασε στον σταθμό του Κιάτου, στο σημείο μετέβη πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε χωρίς τις αισθήσεις του στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.
Επί τόπου, βρέθηκαν και αστυνομικό του Α.Τ Σικυωνίων.
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