Η παγκόσμια ένωση παικτών ανακοίνωσε την κορυφαία εντεκάδα για το 2026 και δεν είχε μέσα τον Κέιν
Η παγκόσμια ένωση παικτών ανακοίνωσε την κορυφαία εντεκάδα για το 2026 και δεν είχε μέσα τον Κέιν
Η FIFPRO ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στην οποία έλαβαν μέρος 26.317 παίκτες και στην καλύτερη εντεκάδα δεν βρίσκεται ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας
Η παγκόσμια ένωση επαγγελματιών ποδοσφαιριστών ανακοίνωσε την κορυφαία εντεκάδα για το 2026 και σε αυτήν υπάρχει μια μεγάλη έκπληξη.
Στους κορυφαίους 11 που ανέδειξε η FIFPRO δεν βρίσκεται ο Χάρι Κέιν. Ο λόγος βέβαια για τον Άγγλο επιθετικό της Μπάγερν Μονάχου και κάτοχο εδώ και λίγο καιρό της Χρυσής Μπάλας.
Στη διαδικασία ψήφισαν 26.317 ποδοσφαιριστές από 75 χώρες και η χρονική περίοδος που λήφθηκε υπόψιν είναι από τον Αύγουστο του 2025 έως και τον Ιούλιο του 2026. Δηλαδή με το τέλος του Μουντιάλ η σεζόν 2025-26 ουσιαστικά.
Ο Γιαμάλ έγραψε ιστορία καθώς πριν καν κλείσει τα 20 του χρόνια μπήκε στην κορυφαία εντεκάδα της FIFPRO για δεύτερη φορά.
Την καλύτερη εντεκάδα αποτελούν οι: Νταβίντ Ράγια (Άρσεναλ, Ισπανία), Πάου Κουμπαρσί (Μπαρτσελόνα, Ισπανία), Ασράφ Χακίμι (Παρί Σεν Ζερμέν, Μαρόκο), Νούνο Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν, Πορτογαλία), Τζουντ Μπέλιγχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης, Αγγλία), Ρόδρι (Μάντσεστερ Σίτι / Μπαρτσελόνα, Ισπανία), Βιτίνια (Παρί Σεν Ζερμέν, Πορτογαλία), Έρλινγκ Χάλαντ (Μάντσεστερ Σίτι, Νορβηγία), Κιλιάν Εμπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης, Γαλλία), Λιονέλ Μέσι (Ίντερ Μαϊάμι, Αργεντινή), Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα, Ισπανία).
Στους κορυφαίους 11 που ανέδειξε η FIFPRO δεν βρίσκεται ο Χάρι Κέιν. Ο λόγος βέβαια για τον Άγγλο επιθετικό της Μπάγερν Μονάχου και κάτοχο εδώ και λίγο καιρό της Χρυσής Μπάλας.
Στη διαδικασία ψήφισαν 26.317 ποδοσφαιριστές από 75 χώρες και η χρονική περίοδος που λήφθηκε υπόψιν είναι από τον Αύγουστο του 2025 έως και τον Ιούλιο του 2026. Δηλαδή με το τέλος του Μουντιάλ η σεζόν 2025-26 ουσιαστικά.
Ο Γιαμάλ έγραψε ιστορία καθώς πριν καν κλείσει τα 20 του χρόνια μπήκε στην κορυφαία εντεκάδα της FIFPRO για δεύτερη φορά.
Την καλύτερη εντεκάδα αποτελούν οι: Νταβίντ Ράγια (Άρσεναλ, Ισπανία), Πάου Κουμπαρσί (Μπαρτσελόνα, Ισπανία), Ασράφ Χακίμι (Παρί Σεν Ζερμέν, Μαρόκο), Νούνο Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν, Πορτογαλία), Τζουντ Μπέλιγχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης, Αγγλία), Ρόδρι (Μάντσεστερ Σίτι / Μπαρτσελόνα, Ισπανία), Βιτίνια (Παρί Σεν Ζερμέν, Πορτογαλία), Έρλινγκ Χάλαντ (Μάντσεστερ Σίτι, Νορβηγία), Κιλιάν Εμπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης, Γαλλία), Λιονέλ Μέσι (Ίντερ Μαϊάμι, Αργεντινή), Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα, Ισπανία).
The 2026 FIFPRO Men’s #World11 ✨ Decided exclusively by 19,806 professional men’s footballers worldwide. By the players, for the players 🏆 https://t.co/MnHEMHxtf1— FIFPRO (@FIFPRO) November 9, 2026
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