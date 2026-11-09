Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Ο Ζιντάν κάλεσε στην εθνική Γαλλίας, ποδοσφαιριστή από τη Β' κατηγορία της Γερμανίας
Ο Ζιντάν κάλεσε στην εθνική Γαλλίας, ποδοσφαιριστή από τη Β' κατηγορία της Γερμανίας
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των τρικολόρ έδωσε το χρίσμα του διεθνή στον 21χρονο μπακ της Βόλφσμπουργκ Σαέλ Κουμπεντί
Σε μια κίνηση που προκαλεί συζήτηση, ο Ζινεντίν Ζιντάν κάλεσε στην εθνική ομάδα της Γαλλίας ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται σε πρωτάθλημα δεύτερης εθνικής.
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός έδωσε το χρίσμα στον 21χρονο δεξιό μπακ της Βόλφσμπουργκ Σαέλ Κουμπεντί. Ο Κουμπεντί έχει συμμετοχές με όλες τις εθνικές ομάδες της Γαλλίας και ήταν πρωταθλητής Ευρώπης με την Κ17 το 2022. Με την Κ21 έχει καταγράψει 9 διεθνή παιχνίδια.
Ο νεαρός άσος πήρε μεταγραφή για τη Βόλφσμπουργκ τον Ιανουάριο του 2026 αντί 6 εκατομμυρίων ευρώ από τη Λιόν. Η ομάδα του, ωστόσο, υποβιβάστηκε και αγωνίζεται πλέον στη δεύτερη κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου.
Η κλήση του Κουμπεντί από τον Ζιντάν ήρθε λόγω του τραυματισμού του άσου της Γιουβέντους, Πιερ Καλουλού. Η Γαλλία παίζει για το Nations League την Πέμπτη (12/11) με την Ιταλία στο Μιλάνο και την Κυριακή (15/11) με την Τουρκία στο Μπορντό.
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός έδωσε το χρίσμα στον 21χρονο δεξιό μπακ της Βόλφσμπουργκ Σαέλ Κουμπεντί. Ο Κουμπεντί έχει συμμετοχές με όλες τις εθνικές ομάδες της Γαλλίας και ήταν πρωταθλητής Ευρώπης με την Κ17 το 2022. Με την Κ21 έχει καταγράψει 9 διεθνή παιχνίδια.
Ο νεαρός άσος πήρε μεταγραφή για τη Βόλφσμπουργκ τον Ιανουάριο του 2026 αντί 6 εκατομμυρίων ευρώ από τη Λιόν. Η ομάδα του, ωστόσο, υποβιβάστηκε και αγωνίζεται πλέον στη δεύτερη κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου.
Η κλήση του Κουμπεντί από τον Ζιντάν ήρθε λόγω του τραυματισμού του άσου της Γιουβέντους, Πιερ Καλουλού. Η Γαλλία παίζει για το Nations League την Πέμπτη (12/11) με την Ιταλία στο Μιλάνο και την Κυριακή (15/11) με την Τουρκία στο Μπορντό.
🚨 DE LA D2 ALLEMANDE AUX BLEUS : LE CHOIX FORT DE ZIDANE ! 🇫🇷🤯 Touché aux ischios avec la Juventus, Pierre Kalulu déclare forfait pour les chocs face à l'Italie et la Turquie ❌ Pour le remplacer, Zinedine Zidane a créé la surprise en appelant Saël Kumbedi, qui évolue actuellement en 2. Bundesliga ! 🇩🇪👀 Une ascension fulgurante récompensée par une première convocation chez les A 📈 Que pensez-vous de ce choix audacieux ? 🔥👇— Foot Mercato (@footmercato) November 9, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα