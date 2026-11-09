Ο Ζιντάν κάλεσε στην εθνική Γαλλίας, ποδοσφαιριστή από τη Β' κατηγορία της Γερμανίας
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Ζινεντίν Ζιντάν Εθνική Γαλλίας Nations League

Ο Ζιντάν κάλεσε στην εθνική Γαλλίας, ποδοσφαιριστή από τη Β' κατηγορία της Γερμανίας

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των τρικολόρ έδωσε το χρίσμα του διεθνή στον 21χρονο μπακ της Βόλφσμπουργκ Σαέλ Κουμπεντί

Ο Ζιντάν κάλεσε στην εθνική Γαλλίας, ποδοσφαιριστή από τη Β' κατηγορία της Γερμανίας
Σε μια κίνηση που προκαλεί συζήτηση, ο Ζινεντίν Ζιντάν κάλεσε στην εθνική ομάδα της Γαλλίας ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται σε πρωτάθλημα δεύτερης εθνικής. 

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός έδωσε το χρίσμα στον 21χρονο δεξιό μπακ της Βόλφσμπουργκ Σαέλ Κουμπεντί. Ο Κουμπεντί έχει συμμετοχές με όλες τις εθνικές ομάδες της Γαλλίας και ήταν  πρωταθλητής Ευρώπης με την Κ17 το 2022. Με την Κ21 έχει καταγράψει 9 διεθνή παιχνίδια. 

Ο νεαρός άσος πήρε μεταγραφή για τη Βόλφσμπουργκ τον Ιανουάριο του 2026 αντί 6 εκατομμυρίων ευρώ από τη Λιόν. Η ομάδα του, ωστόσο, υποβιβάστηκε και αγωνίζεται πλέον στη δεύτερη κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου. 

Η κλήση του Κουμπεντί από τον Ζιντάν ήρθε λόγω του τραυματισμού του άσου της Γιουβέντους, Πιερ Καλουλού. Η Γαλλία παίζει για το Nations League την Πέμπτη (12/11) με την Ιταλία στο Μιλάνο και την Κυριακή (15/11) με την Τουρκία στο Μπορντό. 


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