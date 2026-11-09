Στο Ισραήλ ο Χέιζ-Ντέιβις για το Μακάμπι-Χάποελ Τελ Αβίβ, βίντεο
SPORTS
Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις Παναθηναϊκός

Στο Ισραήλ ο Χέιζ-Ντέιβις για το Μακάμπι-Χάποελ Τελ Αβίβ, βίντεο

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ταξίδεψε στην πρωτεύουσα του Ισραήλ για να παρακολουθήσει το παιχνίδι της Μακάμπι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ

Στο Ισραήλ ο Χέιζ-Ντέιβις για το Μακάμπι-Χάποελ Τελ Αβίβ, βίντεο
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Την Παρασκευή ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μπαρτσελόνα για την 11η αγωνιστική της Euroleague. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ωστόσο ταξίδεψε στο Τελ Αβίβ.

Ο Αμερικανός άσος των «πράσινων» έκανε το ταξίδι για την πρωτεύουσα του Ισραήλ προκειμένου να παρακολουθήσει τον τελικό του League Cup ανάμεσα σε Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ.

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