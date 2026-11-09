Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Στο Ισραήλ ο Χέιζ-Ντέιβις για το Μακάμπι-Χάποελ Τελ Αβίβ, βίντεο
Στο Ισραήλ ο Χέιζ-Ντέιβις για το Μακάμπι-Χάποελ Τελ Αβίβ, βίντεο
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ταξίδεψε στην πρωτεύουσα του Ισραήλ για να παρακολουθήσει το παιχνίδι της Μακάμπι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ
Την Παρασκευή ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μπαρτσελόνα για την 11η αγωνιστική της Euroleague. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ωστόσο ταξίδεψε στο Τελ Αβίβ.
Ο Αμερικανός άσος των «πράσινων» έκανε το ταξίδι για την πρωτεύουσα του Ισραήλ προκειμένου να παρακολουθήσει τον τελικό του League Cup ανάμεσα σε Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ.
Ο Αμερικανός άσος των «πράσινων» έκανε το ταξίδι για την πρωτεύουσα του Ισραήλ προκειμένου να παρακολουθήσει τον τελικό του League Cup ανάμεσα σε Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ.
Look who’s here 👀 @NIGEL_HAYES https://t.co/ftqcopJALR— Winner League (@WinnerLeague) November 9, 2026
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