«Μας παραπλάνησαν»: Αγωγή μετόχων κατά της Nvidia και του Τζένσεν Χουάνγκ για τη σχέση του με την Κινέζα κατάσκοπο
«Μας παραπλάνησαν»: Αγωγή μετόχων κατά της Nvidia και του Τζένσεν Χουάνγκ για τη σχέση του με την Κινέζα κατάσκοπο
Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι η εταιρεία και ο Χουάνγκ δεν ενημέρωσαν τους μετόχους για τις πιθανές επιπτώσεις της σχέσης του με την Άλις Χουάνγκ
Νέες διαστάσεις λαμβάνει το σκάνδαλο κατασκοπείας που έχει εμπλέξει τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, καθώς μέτοχοι της εταιρείας προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, κατηγορώντας τόσο τον ίδιο όσο και τον τεχνολογικό κολοσσό για παραπλάνηση των επενδυτών.
Η αγωγή κατατέθηκε μετά τις αποκαλύψεις για την εξωσυζυγική σχέση του Χουάνγκ με γυναίκα που φέρεται να δρούσε για λογαριασμό των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι το FBI διερευνά την υπόθεση.
Σύμφωνα με τον Guardian, η αγωγή κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σαν Χοσέ στην Καλιφόρνια και στρέφεται εναντίον της Nvidia, η χρηματιστηριακή αξία της οποίας υπολογιζόταν σε 4,3 τρισ. δολάρια, καθώς και του επικεφαλής της. Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι η εταιρεία και ο Χουάνγκ δεν ενημέρωσαν τους μετόχους για τις πιθανές επιπτώσεις της σχέσης του με την Άλις Χουάνγκ, πρώην στέλεχος της εταιρείας Megaspeed, με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία δεν έχει συγγενική σχέση μαζί του.
Κατά τους ισχυρισμούς των μετόχων, η απόκρυψη της υπόθεσης στέρησε από τους επενδυτές κρίσιμες πληροφορίες για τους κινδύνους που ενδεχομένως αντιμετώπιζε η Nvidia, τόσο σε επίπεδο εθνικής ασφάλειας όσο και ως προς τη φήμη και τις επιχειρηματικές της προοπτικές.
Η υπόθεση ήρθε στο φως μέσα από δημοσίευμα των New York Times τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με το οποίο οι αμερικανικές Αρχές είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Άλις Χουάνγκ αποτελούσε συνεργάτιδα των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών.
Ο Τζένσεν Χουάνγκ έχει ήδη παραδεχθεί, σε επικοινωνία του με τους εργαζομένους της Nvidia, ότι υπήρξε άπιστος στη σύζυγό του, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη σχέση που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών.
Την Κυριακή, η Nvidia ανακοίνωσε ότι ξεκινά ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με τις πληροφορίες που θέλουν τον επικεφαλής της να έχει αποτελέσει «στόχο επιχείρησης ξένων υπηρεσιών πληροφοριών». Η εταιρεία δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό της αγωγής.
Στην υπόθεση παρενέβη και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι το FBI εξετάζει τις συνθήκες της σχέσης του Χουάνγκ με τη γυναίκα που φέρεται να συνδέεται με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες.
Παρά τη σοβαρότητα των καταγγελιών, ο Τραμπ εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς το μέλλον του επικεφαλής της Nvidia. «Γνωρίζω ότι το FBI εξετάζει την υπόθεση και για μια άλλη πτυχή της και πιστεύω ότι θα είναι καλά», δήλωσε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο.
Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ακόμη ότι επικοινώνησε προσωπικά με τον Χουάνγκ προκειμένου να πληροφορηθεί πώς αντιμετωπίζει τις εξελίξεις.
«Μίλησα μαζί του σήμερα, απλώς για να δω αν είναι καλά και πώς αισθάνεται», ανέφερε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ο επικεφαλής της Nvidia τού διαβεβαίωσε πως δεν γνώριζε την πραγματική ιδιότητα της γυναίκας με την οποία είχε συνδεθεί.
«Μου είπε ότι δεν είχε απολύτως καμία ιδέα πως η συγκεκριμένη γυναίκα ήταν κατάσκοπος», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Η αγωγή κατατέθηκε μετά τις αποκαλύψεις για την εξωσυζυγική σχέση του Χουάνγκ με γυναίκα που φέρεται να δρούσε για λογαριασμό των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι το FBI διερευνά την υπόθεση.
Σύμφωνα με τον Guardian, η αγωγή κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σαν Χοσέ στην Καλιφόρνια και στρέφεται εναντίον της Nvidia, η χρηματιστηριακή αξία της οποίας υπολογιζόταν σε 4,3 τρισ. δολάρια, καθώς και του επικεφαλής της. Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι η εταιρεία και ο Χουάνγκ δεν ενημέρωσαν τους μετόχους για τις πιθανές επιπτώσεις της σχέσης του με την Άλις Χουάνγκ, πρώην στέλεχος της εταιρείας Megaspeed, με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία δεν έχει συγγενική σχέση μαζί του.
Κατά τους ισχυρισμούς των μετόχων, η απόκρυψη της υπόθεσης στέρησε από τους επενδυτές κρίσιμες πληροφορίες για τους κινδύνους που ενδεχομένως αντιμετώπιζε η Nvidia, τόσο σε επίπεδο εθνικής ασφάλειας όσο και ως προς τη φήμη και τις επιχειρηματικές της προοπτικές.
Η υπόθεση ήρθε στο φως μέσα από δημοσίευμα των New York Times τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με το οποίο οι αμερικανικές Αρχές είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Άλις Χουάνγκ αποτελούσε συνεργάτιδα των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών.
Η σχέση με την Άλις Χουάνγκ και η έρευνα για κατασκοπεία
Ο Τζένσεν Χουάνγκ έχει ήδη παραδεχθεί, σε επικοινωνία του με τους εργαζομένους της Nvidia, ότι υπήρξε άπιστος στη σύζυγό του, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη σχέση που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών.
Την Κυριακή, η Nvidia ανακοίνωσε ότι ξεκινά ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με τις πληροφορίες που θέλουν τον επικεφαλής της να έχει αποτελέσει «στόχο επιχείρησης ξένων υπηρεσιών πληροφοριών». Η εταιρεία δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό της αγωγής.
Στην υπόθεση παρενέβη και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι το FBI εξετάζει τις συνθήκες της σχέσης του Χουάνγκ με τη γυναίκα που φέρεται να συνδέεται με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες.
Τραμπ: «Το FBI ερευνά την υπόθεση, αλλά πιστεύω ότι θα είναι καλά»
Παρά τη σοβαρότητα των καταγγελιών, ο Τραμπ εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς το μέλλον του επικεφαλής της Nvidia. «Γνωρίζω ότι το FBI εξετάζει την υπόθεση και για μια άλλη πτυχή της και πιστεύω ότι θα είναι καλά», δήλωσε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο.
Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ακόμη ότι επικοινώνησε προσωπικά με τον Χουάνγκ προκειμένου να πληροφορηθεί πώς αντιμετωπίζει τις εξελίξεις.
«Μίλησα μαζί του σήμερα, απλώς για να δω αν είναι καλά και πώς αισθάνεται», ανέφερε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ο επικεφαλής της Nvidia τού διαβεβαίωσε πως δεν γνώριζε την πραγματική ιδιότητα της γυναίκας με την οποία είχε συνδεθεί.
«Μου είπε ότι δεν είχε απολύτως καμία ιδέα πως η συγκεκριμένη γυναίκα ήταν κατάσκοπος», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα