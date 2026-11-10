Γιάννης Στάνκογλου: Έχω ένα σπίτι 27 τετραγωνικά στην Κίμωλο, είναι ο παράδεισός μου

27 τετραγωνικών μέτρων

Γιάννης Στάνκογλου τόνισε, πως το σπίτι του στην Κίμωλο είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που έχει δημιουργήσει, μετά τα παιδιά του:





Στη συνέχεια, θυμήθηκε μία ιδιαίτερη προβολή στην Πολύαιγο, όταν οι θεατές επιβιβάστηκαν σε βάρκες για να παρακολουθήσουν την κλασική ταινία «Καζαμπλάνκα» στην παραλία. Περιγράφοντας την εμπειρία, ανέφερε: «Πήγαμε στην Πολύαιγο με βάρκες όλοι. Δηλαδή ο καθένας, κάτι ψαράδες με τις δικές τους βάρκες ή έβαζαν κάποιες βάρκες με κόσμο πάνω και είδαμε την “Καζαμπλάνκα” με την κουρελού σου μαζί στην παραλία της Χώνης κάτω και το τσιπουράκι σου. Βλέπεις “Καζαμπλάνκα” στην Πολύαιγο, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα ακατοίκητα νησιά του αρχιπελάγους».



Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Γιάννης Στάνκογλου αναφέρθηκε στα επαγγελματικά του σχέδια, αποκαλύπτοντας πως βρίσκεται σε συζητήσεις για μια νέα τηλεοπτική συνεργασία: «Εγώ έκανα ένα γκεστ στο “Τότε και Τώρα” με τον Τσουβέλα και την Έλενα εκεί πέρα. Πέρασα πολύ όμορφα, πολύ, πολύ, πολύ. Και τώρα συζητάω κάτι για μετά από Γενάρη, ας πούμε κάτι καλό. Εγώ ήμουν σερί ήθελα να κάνω έναν χειμώνα έτσι ή τουλάχιστον ένα εξάμηνο χωρίς τηλεόραση. Γιατί είμαι από τις “Μέλισσες” και μετά κάθε χρόνο σίριαλ και μια, δυο φορές και δύο σίριαλ».