Χωρίς τον Φαν Ντάικ η Ολλανδία στο παιχνίδι με την Ελλάδα
Χωρίς τον Φαν Ντάικ η Ολλανδία στο παιχνίδι με την Ελλάδα
Ο διεθνής στόπερ της Λίβερπουλ δεν είναι 100% έτοιμος και δε θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση με την Εθνική στο Άμστερνταμ
Χωρίς τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ θα παραταχθεί η Ολλανδία στον αγώνα της Παρασκευής (13/11, 21:45) με την Εθνική Ελλάδας στο Άμστερνταμ για την 5η αγωνιστική του Nations League.
Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός της Λίβερπουλ κλήθηκε φυσικά από τον Τσάβι αλλά δεν είναι 100% έτοιμος και τέθηκε εκτός ομάδας τόσο από την αναμέτρηση με τη «γαλανόλευκη» όσο και για εκείνη της τελευταίας αγωνιστικής με τη Γερμανία.
Ο Τσάβι δε θα έχει στη διάθεσή του και τον Μπράιαν Μπρόμπεϊ της Σάντερλαντ, ο οποίος και αυτός δεν είναι σε κατάσταση να αγωνιστεί. Ο προπονητής της Ολλανδίας, πάντως, δε θα καλέσει άλλους παίκτες στη θέση των δύο ποδοσφαιριστών που τέθηκαν εκτός.
Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός της Λίβερπουλ κλήθηκε φυσικά από τον Τσάβι αλλά δεν είναι 100% έτοιμος και τέθηκε εκτός ομάδας τόσο από την αναμέτρηση με τη «γαλανόλευκη» όσο και για εκείνη της τελευταίας αγωνιστικής με τη Γερμανία.
Ο Τσάβι δε θα έχει στη διάθεσή του και τον Μπράιαν Μπρόμπεϊ της Σάντερλαντ, ο οποίος και αυτός δεν είναι σε κατάσταση να αγωνιστεί. Ο προπονητής της Ολλανδίας, πάντως, δε θα καλέσει άλλους παίκτες στη θέση των δύο ποδοσφαιριστών που τέθηκαν εκτός.
Virgil van Dijk and Brian Brobbey aren’t fit enough to feature in the upcoming Nations League matches. ❌ No replacements will be called up. https://t.co/TB5aTNUcn3— OnsOranje (@OnsOranje) November 9, 2026
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