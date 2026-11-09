Χωρίς τον Φαν Ντάικ η Ολλανδία στο παιχνίδι με την Ελλάδα
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Βίρτζιλ Φαν Ντάικ Εθνική Ολλανδίας Εθνική Ελλάδας

Χωρίς τον Φαν Ντάικ η Ολλανδία στο παιχνίδι με την Ελλάδα

Ο διεθνής στόπερ της Λίβερπουλ δεν είναι 100% έτοιμος και δε θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση με την Εθνική στο Άμστερνταμ

Χωρίς τον Φαν Ντάικ η Ολλανδία στο παιχνίδι με την Ελλάδα
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Χωρίς τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ θα παραταχθεί η Ολλανδία στον αγώνα της Παρασκευής (13/11, 21:45) με την Εθνική Ελλάδας στο Άμστερνταμ για την 5η αγωνιστική του Nations League. 

Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός της Λίβερπουλ κλήθηκε φυσικά από τον Τσάβι αλλά δεν είναι 100% έτοιμος και τέθηκε εκτός ομάδας τόσο από την αναμέτρηση με τη «γαλανόλευκη» όσο και για εκείνη της τελευταίας αγωνιστικής με τη Γερμανία. 

Ο Τσάβι δε θα έχει στη διάθεσή του και τον Μπράιαν Μπρόμπεϊ της Σάντερλαντ, ο οποίος και αυτός δεν είναι σε κατάσταση να αγωνιστεί. Ο προπονητής της Ολλανδίας, πάντως, δε θα καλέσει άλλους παίκτες στη θέση των δύο ποδοσφαιριστών που τέθηκαν εκτός.

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