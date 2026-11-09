Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Γιοβάνοβιτς: Άξιζε να πάρει την ευκαιρία ο Κουτσουπιάς, βίντεο
Γιοβάνοβιτς: Άξιζε να πάρει την ευκαιρία ο Κουτσουπιάς, βίντεο
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε για τα δύο παιχνίδια της Ελλάδας με Ολλανδία και Σερβία και τη σημασία που έχει για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να ανταποκριθεί το ίδιο καλά
Τα δύο τελευταία της παιχνίδια στο Nations League θα παίξει η Ελλάδα με αντιπάλους την Ολλανδία και τη Σερβία. Η Εθνική μας ομάδα μετά τα πρώτα τέσσερα ματς έχει συγκεντρώσει οχτώ βαθμούς έχοντας μία πολύ καλή συγκομιδή.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε στο κανάλι της ΕΠΟ για τις αναμετρήσεις με Ολλανδία και Σερβία και στάθηκε στη σημασία αυτών των δύο αγώνων. Ο ομοσπονδιακός προπονητής επισήμανε πως για την ομάδα του είναι σημαντικό να ανταποκριθεί το ίδιο καλά και στα δύο τελευταία παιχνίδια. Αναφέρθηκε ακόμα και στις κλήσεις των ποδοσφαιριστών και φυσικά στον Κουτσουπιά που είναι για πρώτη φορά στους εκλεκτούς του.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς:
Για τα δύο παιχνίδια: «'Εμειναν δύο ματς έπειτα από τα τέσσερα του πρώτου γύρου θα έλεγα. Είμαστε σε πολύ καλή βαθμολογική θέση, αλλά έχει τεράστια σημασία να ανταποκριθούμε και στα δύο τελευταία παιχνίδια.
Δημιουργήσαμε στους τέσσερις αγώνες την ευκαιρία να έχουμε πιο υψηλούς στόχους απ' όσους περιμέναμε στην αρχή της διαδικασίας. Είναι σημαντικό να ανταποκριθούμε και ίσως καλύτερα κι από τα προηγούμενα ματς. Γιατί έχουμε περισσότερη εμπειρία χωρίς φυσικά υπερεκτίμηση του εαυτού μας, αλλά πάντα με θετική προσέγγιση, ως προς τους στόχους που μπορούν να δημιουργηθούν. Να είμαστε συγκεντρωμένοι για να πάμε καλά».
Για την κλήση του Κουτσουπιά και το γεγονός ότι η πόρτα της Εθνικής ανοίγει διαρκώς: «Τα τελευταία χρόνια υπήρχαν αρκετά νέα πρόσωπα στην Εθνική ομάδα. Υπάρχουν Έλληνες που παίζουν σε άλλες χώρες, τους παρακολουθούμε κι όταν υπάρχει η άποψη ότι είναι η ώρα ότι μπορούμε να τους δούμε, θα το κάνουμε.
Ιδιαίτερα σε κάποιες θέσεις που ενδεχομένως έχουμε περισσότερη ανάγκη, όσον αφορά τη μεσαία γραμμή. Είναι ένα παιδί που εδώ κι αρκετό διάστημα ψάχνει την τύχη του στο εξωτερικό, προσπαθεί, βρίσκεται σε ένα καλό επίπεδο, πιστεύω ότι δικαιούται την ευκαιρία και γι' αυτό είναι μαζί μας».
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε στο κανάλι της ΕΠΟ για τις αναμετρήσεις με Ολλανδία και Σερβία και στάθηκε στη σημασία αυτών των δύο αγώνων. Ο ομοσπονδιακός προπονητής επισήμανε πως για την ομάδα του είναι σημαντικό να ανταποκριθεί το ίδιο καλά και στα δύο τελευταία παιχνίδια. Αναφέρθηκε ακόμα και στις κλήσεις των ποδοσφαιριστών και φυσικά στον Κουτσουπιά που είναι για πρώτη φορά στους εκλεκτούς του.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς:
Για τα δύο παιχνίδια: «'Εμειναν δύο ματς έπειτα από τα τέσσερα του πρώτου γύρου θα έλεγα. Είμαστε σε πολύ καλή βαθμολογική θέση, αλλά έχει τεράστια σημασία να ανταποκριθούμε και στα δύο τελευταία παιχνίδια.
Δημιουργήσαμε στους τέσσερις αγώνες την ευκαιρία να έχουμε πιο υψηλούς στόχους απ' όσους περιμέναμε στην αρχή της διαδικασίας. Είναι σημαντικό να ανταποκριθούμε και ίσως καλύτερα κι από τα προηγούμενα ματς. Γιατί έχουμε περισσότερη εμπειρία χωρίς φυσικά υπερεκτίμηση του εαυτού μας, αλλά πάντα με θετική προσέγγιση, ως προς τους στόχους που μπορούν να δημιουργηθούν. Να είμαστε συγκεντρωμένοι για να πάμε καλά».
Για την κλήση του Κουτσουπιά και το γεγονός ότι η πόρτα της Εθνικής ανοίγει διαρκώς: «Τα τελευταία χρόνια υπήρχαν αρκετά νέα πρόσωπα στην Εθνική ομάδα. Υπάρχουν Έλληνες που παίζουν σε άλλες χώρες, τους παρακολουθούμε κι όταν υπάρχει η άποψη ότι είναι η ώρα ότι μπορούμε να τους δούμε, θα το κάνουμε.
Ιδιαίτερα σε κάποιες θέσεις που ενδεχομένως έχουμε περισσότερη ανάγκη, όσον αφορά τη μεσαία γραμμή. Είναι ένα παιδί που εδώ κι αρκετό διάστημα ψάχνει την τύχη του στο εξωτερικό, προσπαθεί, βρίσκεται σε ένα καλό επίπεδο, πιστεύω ότι δικαιούται την ευκαιρία και γι' αυτό είναι μαζί μας».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα