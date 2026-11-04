Η Κ19 της ΑΕΚ ηττήθηκε με 4-1 από τους Νέους της Ρεάλ Μαδρίτης για το Youth League, δείτε τα γκολ

Στο 59ο λεπτό ήρθε και το τρίτο γκολ για τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Γιάνεθ να πιάνει ωραία το σουτ στην περιοχή και να νικά τον αντίπαλο πορτιέρε για το 3-1. Ο Τσίρια πήγε να ανεβάσει και άλλο τον δείκτη του σκορ στο 64' αλλά η ραμπόνα (!) που έκανε εξουδετερώθηκε από τον Κίρος.Ο Τσαντίλας έψαξε το γκολ στο 66' αλλά το σουτ πήγε πάνω από τα δοκάρια ενώ ο ισπανικός σύλλογος βρέθηκε ξανά κοντά σε τέταρτο τέρμα, όταν ο Ριβέρα έφυγε με εξαιρετική ατομική ενέργεια στην αντεπίθεση, έδωσε στον Τσίρια αλλά το σουτ πήγε στο εξωτερικό μέρος της εστίας στο 67'.Όσο περνούσε η ώρα, η Ρεάλ έλεγχε όλο και περισσότερο τον ρυθμό και στο 79ο λεπτό κατάφερε να ανεβάσει τον δείκτη του σκορ όταν ο Εσπινόσα έκανε εξαιρετική ενέργεια, έδωσε στον Πέρεθ και εκείνος με τη σειρά του έδωσε στον Μπουγκαρίν που έκανε το 4-1.Τελικά, αυτό ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης, με την Ένωση να δέχεται την πρώτη της ήττα στον θεσμό.ΑΕΚ (Περικλής Παπαπαναγής): Ρέγιες Κίρος, Ρίνης, Φιλιππιάδης, Ψυρόπουλος, Ταμπακόγλου, Φραντζεσκάκης, Σκάκιτς, Γκολφίνος, Αμανατίδης, Αργυρίου, Τσαντήλας.Ρεάλ Μαδρίτης (Άλβαρο Λόπεθ): Πόνσε, Γκονζάλες, Ρίβας, Γκαρίδο, Εσπινόσα, Σερίφ, Λακόστα, Κάρλος Ντίες, Γιάνιεθ, Θίρια, Έντσο Άλβες.