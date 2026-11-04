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Ο Μαρσέλο βρέθηκε στο Σεραφείδειο για τον αγώνα Νέων της ΑΕΚ κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, δείτε βίντεο
Ο Μαρσέλο βρέθηκε στο Σεραφείδειο για τον αγώνα Νέων της ΑΕΚ κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, δείτε βίντεο
Ο Βραζιλιάνος βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ για να παρακολουθήσει από κοντά τις προσπάθειες του γιου του, Έντσο με τη φανέλα της Κ19 των Μαδριλένων
Ξεχωριστή παρουσία στις εξέδρες του προπονητικού κέντρου της ΑΕΚ είχε η αναμέτρηση της Κ19 της Ένωσης με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Youth League, καθώς το «παρών» έδωσε ο Μαρσέλο.
Ο άλλοτε σπουδαίος αριστερός μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης και του Ολυμπιακού βρέθηκε στην Αθήνα για να παρακολουθήσει από κοντά την προσπάθεια του γιου του, Έντσο Άλβες, ο οποίος αγωνίζεται στα τμήματα υποδομής της ισπανικής ομάδας.
Ο Βραζιλιάνος πρώην ποδοσφαιριστής δεν πέρασε απαρατήρητος, καθώς μαζί με τη σύζυγό του συγκέντρωσε πάνω του τα βλέμματα μικρών και μεγάλων, με αρκετούς να σπεύδουν να φωτογραφηθούν μαζί του.
Αυτή, μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μαρσέλο βρίσκεται στην Ελλάδα για να παρακολουθήσει τον γιο του. Είχε βρεθεί και πέρυσι στην Αθήνα, όταν η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη.
Ο άλλοτε σπουδαίος αριστερός μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης και του Ολυμπιακού βρέθηκε στην Αθήνα για να παρακολουθήσει από κοντά την προσπάθεια του γιου του, Έντσο Άλβες, ο οποίος αγωνίζεται στα τμήματα υποδομής της ισπανικής ομάδας.
Ο Βραζιλιάνος πρώην ποδοσφαιριστής δεν πέρασε απαρατήρητος, καθώς μαζί με τη σύζυγό του συγκέντρωσε πάνω του τα βλέμματα μικρών και μεγάλων, με αρκετούς να σπεύδουν να φωτογραφηθούν μαζί του.
Αυτή, μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μαρσέλο βρίσκεται στην Ελλάδα για να παρακολουθήσει τον γιο του. Είχε βρεθεί και πέρυσι στην Αθήνα, όταν η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη.
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