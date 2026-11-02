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Εξελίξεις με τον Τάισον στον ΠΑΟΚ: Θα προπονείται με τον ΠΑΟΚ Β'
Εξελίξεις με τον Τάισον στον ΠΑΟΚ: Θα προπονείται με τον ΠΑΟΚ Β'
Mε εντολή της «ασπρόμαυρης» διοίκησης ο Βραζιλιάνος εξτρέμ θα προπονείται με τη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ
Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του Τάισον στον ΠΑΟΚ, καθώς ο Βραζιλιάνος εξτρέμ καλείται να ακολουθήσει διαφορετικό προπονητικό πρόγραμμα, στο πλαίσιο μιας απόφασης που έχει τόσο αγωνιστικό όσο και πειθαρχικό χαρακτήρα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα ακόμη περιστατικό με πρωταγωνιστή τον 38χρονο ποδοσφαιριστή προκάλεσε την αντίδραση των ανθρώπων του «Δικεφάλου», οι οποίοι αποφάσισαν να πάρουν δραστικά μέτρα.
Έτσι, ο Τάισον θα συμμετέχει στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ Β', ακολουθώντας εξειδικευμένο πρόγραμμα με στόχο να διατηρήσει τη φυσική του κατάσταση και να παραμείνει σε αγωνιστική ετοιμότητα.
Η συγκεκριμένη κίνηση, ωστόσο, δεν αφορά μόνο το προπονητικό σκέλος. Στον ΠΑΟΚ θέλουν να στείλουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους τους ποδοσφαιριστές ότι ο σεβασμός προς την ομάδα και τους κανόνες λειτουργίας της αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Βραζιλιάνος βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας για εξωαγωνιστικούς λόγους. Στις αρχές Οκτωβρίου, μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από την Καλαμάτα, είχαν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα και αναφορές σχετικά με τη συμπεριφορά του, προκαλώντας την έντονη αντίδρασή του.
Ο ίδιος είχε επιλέξει τότε να απαντήσει μέσω των κοινωνικών δικτύων, διαψεύδοντας όσα του αποδίδονταν και εκφράζοντας την ενόχλησή του για τις συγκεκριμένες αναφορές.
«Την ημέρα που θα γίνω πρόβλημα, θα είμαι ο πρώτος που θα αφήσω το κλαμπ που άνοιξε τις πόρτες του για μένα! Πρέπει να το σταματήσετε αυτό, να σταματήσετε να λέτε πράγματα που δεν είναι αλήθεια», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα ακόμη περιστατικό με πρωταγωνιστή τον 38χρονο ποδοσφαιριστή προκάλεσε την αντίδραση των ανθρώπων του «Δικεφάλου», οι οποίοι αποφάσισαν να πάρουν δραστικά μέτρα.
Έτσι, ο Τάισον θα συμμετέχει στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ Β', ακολουθώντας εξειδικευμένο πρόγραμμα με στόχο να διατηρήσει τη φυσική του κατάσταση και να παραμείνει σε αγωνιστική ετοιμότητα.
Η συγκεκριμένη κίνηση, ωστόσο, δεν αφορά μόνο το προπονητικό σκέλος. Στον ΠΑΟΚ θέλουν να στείλουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους τους ποδοσφαιριστές ότι ο σεβασμός προς την ομάδα και τους κανόνες λειτουργίας της αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Βραζιλιάνος βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας για εξωαγωνιστικούς λόγους. Στις αρχές Οκτωβρίου, μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από την Καλαμάτα, είχαν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα και αναφορές σχετικά με τη συμπεριφορά του, προκαλώντας την έντονη αντίδρασή του.
Ο ίδιος είχε επιλέξει τότε να απαντήσει μέσω των κοινωνικών δικτύων, διαψεύδοντας όσα του αποδίδονταν και εκφράζοντας την ενόχλησή του για τις συγκεκριμένες αναφορές.
«Την ημέρα που θα γίνω πρόβλημα, θα είμαι ο πρώτος που θα αφήσω το κλαμπ που άνοιξε τις πόρτες του για μένα! Πρέπει να το σταματήσετε αυτό, να σταματήσετε να λέτε πράγματα που δεν είναι αλήθεια», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.
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