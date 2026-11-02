Πρωτοφανείς εικόνες καταστροφής στον Αρχάγγελο από την κακοκαιρία, λέει ο δήμαρχος Ρόδου: Ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις και δρόμους
Πρωτοφανείς εικόνες καταστροφής στον Αρχάγγελο από την κακοκαιρία, λέει ο δήμαρχος Ρόδου: Ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις και δρόμους
Συνεχίζονται τα έντονα φαινόμενα στο νησί - Κλειστά τα σχολεία σε Αρχάγγελο και Αφάντου
Για ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο, που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στον Αρχάγγελο, έκανε λόγο ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν τα ορμητικά νερά παρέσυραν δεκάδες αυτοκίνητα, πλημμύρισαν κατοικίες και επιχειρήσεις και κατέστησαν απροσπέλαστο το κέντρο του χωριού.
Μιλώντας από τον Αρχάγγελο, όπου βρέθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες μαζί με στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και συνεργεία του Δήμου, ο κ. Κολιάδης επισήμανε ότι ακόμη δεν υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα των καταστροφών, καθώς οι βροχοπτώσεις συνεχίζονται και οι αρμόδιες υπηρεσίες δίνουν προτεραιότητα στην προστασία των πολιτών και στην αποκατάσταση της προσβασιμότητας.
«Αλήθεια είναι ότι ακόμα και τώρα που συζητάμε δεν έχουμε μία πλήρη εικόνα, γιατί το φαινόμενο συνεχίζεται. Ενώ πιστεύαμε ότι θα υπήρχε μία ηρεμία ή τουλάχιστον δεν θα ήταν τόσο έντονο όσο ήταν χθες το βράδυ, όπως βλέπετε συνεχίζει να βρέχει», ανέφερε χαρακτηριστικά σύμφωνα με τη rodiaki.gr.
«Από αύριο ή μεθαύριο θα ξεκινήσουν οι καταγραφές, γιατί οι ζημιές είναι πάρα πολλές. Είναι πολλά τα σπίτια, είναι πολλές οι επιχειρήσεις, είναι μεγάλο το οδικό δίκτυο που έχει υποστεί ζημιές» πρόσθεσε.
«Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο, από ό,τι μου λένε εδώ οι κάτοικοι, είχαν να βιώσουν κάτι τόσο έντονο μέσα στο χωριό πάνω από 40 χρόνια», σημείωσε.
Όπως ανέφερε, θα πρέπει να εξεταστούν οι συνθήκες και οι παράγοντες που οδήγησαν στην εκδήλωση τόσο σοβαρών πλημμυρικών φαινομένων. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι αυτή τη στιγμή προέχει η ασφάλεια των κατοίκων και η αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων.
«Πρώτα απ' όλα αυτό που πρέπει να μας απασχολεί είναι η ασφάλεια των πολιτών και κυρίως να αποκαταστήσουμε τις ζημιές», τόνισε.
Περιγράφοντας τις συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο δήμαρχος Ρόδου ανέφερε ότι βρέθηκε στον Αρχάγγελο περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα, μαζί με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και χειριστές μηχανημάτων έργου.
Όπως εξήγησε, οι εικόνες που αντίκρισαν ήταν πρωτοφανείς, καθώς τα νερά είχαν μετατρέψει τον κεντρικό δρόμο σε ορμητικό χείμαρρο, παρασύροντας οχήματα και εμποδίζοντας κάθε προσπάθεια διέλευσης.
Μιλώντας από τον Αρχάγγελο, όπου βρέθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες μαζί με στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και συνεργεία του Δήμου, ο κ. Κολιάδης επισήμανε ότι ακόμη δεν υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα των καταστροφών, καθώς οι βροχοπτώσεις συνεχίζονται και οι αρμόδιες υπηρεσίες δίνουν προτεραιότητα στην προστασία των πολιτών και στην αποκατάσταση της προσβασιμότητας.
«Αλήθεια είναι ότι ακόμα και τώρα που συζητάμε δεν έχουμε μία πλήρη εικόνα, γιατί το φαινόμενο συνεχίζεται. Ενώ πιστεύαμε ότι θα υπήρχε μία ηρεμία ή τουλάχιστον δεν θα ήταν τόσο έντονο όσο ήταν χθες το βράδυ, όπως βλέπετε συνεχίζει να βρέχει», ανέφερε χαρακτηριστικά σύμφωνα με τη rodiaki.gr.
«Από αύριο ή μεθαύριο θα ξεκινήσουν οι καταγραφές, γιατί οι ζημιές είναι πάρα πολλές. Είναι πολλά τα σπίτια, είναι πολλές οι επιχειρήσεις, είναι μεγάλο το οδικό δίκτυο που έχει υποστεί ζημιές» πρόσθεσε.
«Πάνω από 40 χρόνια είχαν να ζήσουν κάτι τέτοιο»Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Κολιάδης στην ένταση των φαινομένων, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων του Αρχαγγέλου, ανάλογες καταστάσεις είχαν να σημειωθούν στην περιοχή για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.
«Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο, από ό,τι μου λένε εδώ οι κάτοικοι, είχαν να βιώσουν κάτι τόσο έντονο μέσα στο χωριό πάνω από 40 χρόνια», σημείωσε.
Όπως ανέφερε, θα πρέπει να εξεταστούν οι συνθήκες και οι παράγοντες που οδήγησαν στην εκδήλωση τόσο σοβαρών πλημμυρικών φαινομένων. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι αυτή τη στιγμή προέχει η ασφάλεια των κατοίκων και η αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων.
«Πρώτα απ' όλα αυτό που πρέπει να μας απασχολεί είναι η ασφάλεια των πολιτών και κυρίως να αποκαταστήσουμε τις ζημιές», τόνισε.
Περιγράφοντας τις συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο δήμαρχος Ρόδου ανέφερε ότι βρέθηκε στον Αρχάγγελο περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα, μαζί με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και χειριστές μηχανημάτων έργου.
Όπως εξήγησε, οι εικόνες που αντίκρισαν ήταν πρωτοφανείς, καθώς τα νερά είχαν μετατρέψει τον κεντρικό δρόμο σε ορμητικό χείμαρρο, παρασύροντας οχήματα και εμποδίζοντας κάθε προσπάθεια διέλευσης.
Η σφοδρότητα των πλημμυρικών φαινομένων προκάλεσε σοβαρά προβλήματα και σε άλλες περιοχές της ανατολικής Ρόδου, κυρίως στα Αφάντου και στα Κολύμπια. Ωστόσο, σύμφωνα με τον δήμαρχο, οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στον Αρχάγγελο, όπου η ένταση των φαινομένων ήταν πολύ μεγαλύτερη.
Ο κ. Κολιάδης ευχαρίστησε δημόσια τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και όλους όσοι κινητοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή για την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης.
«Εδώ έχει γίνει μία πολύ μεγάλη προσπάθεια από την Πολιτική Προστασία. Τους ευχαριστώ όλους, γιατί ήταν εδώ από την πρώτη στιγμή», δήλωσε, αναγνωρίζοντας το έργο των υπηρεσιών που επιχειρούν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.
Σημειώνεται ότι κλειστά παρέμειναν σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, τα σχολεία στις Δημοτικές Ενότητες Αρχαγγέλου και Αφάντου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους, με βασικό γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών, καθώς και την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων υπό τις παρούσες καιρικές συνθήκες.
Ο κ. Κολιάδης ευχαρίστησε δημόσια τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και όλους όσοι κινητοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή για την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης.
«Εδώ έχει γίνει μία πολύ μεγάλη προσπάθεια από την Πολιτική Προστασία. Τους ευχαριστώ όλους, γιατί ήταν εδώ από την πρώτη στιγμή», δήλωσε, αναγνωρίζοντας το έργο των υπηρεσιών που επιχειρούν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.
Σημειώνεται ότι κλειστά παρέμειναν σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, τα σχολεία στις Δημοτικές Ενότητες Αρχαγγέλου και Αφάντου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους, με βασικό γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών, καθώς και την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων υπό τις παρούσες καιρικές συνθήκες.
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