Πρωτοφανείς εικόνες καταστροφής στον Αρχάγγελο από την κακοκαιρία, λέει ο δήμαρχος Ρόδου: Ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις και δρόμους

Η σφοδρότητα των πλημμυρικών φαινομένων προκάλεσε σοβαρά προβλήματα και σε άλλες περιοχές της ανατολικής Ρόδου, κυρίως στακαι σταΩστόσο, σύμφωνα με τον δήμαρχο, οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στον Αρχάγγελο, όπου η ένταση των φαινομένων ήταν πολύ μεγαλύτερη.Ο κ. Κολιάδης ευχαρίστησε δημόσια τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και όλους όσοι κινητοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή για την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης.«Εδώ έχει γίνει μία πολύ μεγάλη προσπάθεια από την Πολιτική Προστασία. Τους ευχαριστώ όλους, γιατί ήταν εδώ από την πρώτη στιγμή», δήλωσε, αναγνωρίζοντας το έργο των υπηρεσιών που επιχειρούν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.Σημειώνεται ότιπαρέμειναν σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου,στις Δημοτικές Ενότητες Αρχαγγέλου και Αφάντου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους, με βασικό γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών, καθώς και την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων υπό τις παρούσες καιρικές συνθήκες.