La Liga: Έντονες αντιδράσεις για το πέναλτι που κέρδισε ο Εμπαπέ κόντρα στη Σανταντέρ, δείτε βίντεο
SPORTS
Κιλιάν Εμπαπέ Πέναλτι Ρεάλ Μαδρίτης La Liga Ρασίνγκ Σανταντέρ

La Liga: Έντονες αντιδράσεις για το πέναλτι που κέρδισε ο Εμπαπέ κόντρα στη Σανταντέρ, δείτε βίντεο

Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε η φάση του πέναλτι που κέρδισε ο Γάλλος διεθνής στην  εκτός έδρας αναμέτρηση των Μαδριλένων κόντρα στη Σανταντέρ

La Liga: Έντονες αντιδράσεις για το πέναλτι που κέρδισε ο Εμπαπέ κόντρα στη Σανταντέρ, δείτε βίντεο
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Με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία έρχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια η Ρεάλ Μαδρίτης, λίγες ημέρες πριν από την αναμέτρηση με την ΑΕΚ για το Champions League. Η «βασίλισσα» πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Ρασίνγκ Σανταντέρ, επικρατώντας με 3-0 στο πλαίσιο της La Liga. 


Παρά το άνετο πέρασμα από την έδρα της Σανταντέρ, πάντως, η αναμέτρηση δεν ολοκληρώθηκε χωρίς συζητήσεις και αντιδράσεις. Στο επίκεντρο βρέθηκε η απόφαση του διαιτητή να καταλογίσει πέναλτι υπέρ της Ρεάλ, σε μια φάση όπου το σκορ παρέμενε στο 0-0.

Πρωταγωνιστής ήταν ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος βρέθηκε στο έδαφος έπειτα από επαφή με αντίπαλο αμυντικό, με τον ρέφερι να δείχνει αμέσως την άσπρη βούλα. Η συγκεκριμένη απόφαση προκάλεσε έντονες συζητήσεις, καθώς αρκετοί θεώρησαν πως η επαφή δεν ήταν αρκετή για να δικαιολογήσει την εσχάτη των ποινών.



Χαρακτηριστική ήταν και η τοποθέτηση του προπονητή της Σανταντέρ, ο οποίος εξέφρασε τη διαφωνία του, επισημαίνοντας πως στο ποδόσφαιρο δεν συνιστά κάθε επαφή παράβαση, καθώς πρόκειται για άθλημα με σωματικές μονομαχίες.
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