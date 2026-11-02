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La Liga: Έντονες αντιδράσεις για το πέναλτι που κέρδισε ο Εμπαπέ κόντρα στη Σανταντέρ, δείτε βίντεο
La Liga: Έντονες αντιδράσεις για το πέναλτι που κέρδισε ο Εμπαπέ κόντρα στη Σανταντέρ, δείτε βίντεο
Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε η φάση του πέναλτι που κέρδισε ο Γάλλος διεθνής στην εκτός έδρας αναμέτρηση των Μαδριλένων κόντρα στη Σανταντέρ
Με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία έρχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια η Ρεάλ Μαδρίτης, λίγες ημέρες πριν από την αναμέτρηση με την ΑΕΚ για το Champions League. Η «βασίλισσα» πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Ρασίνγκ Σανταντέρ, επικρατώντας με 3-0 στο πλαίσιο της La Liga.
Πρωταγωνιστής ήταν ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος βρέθηκε στο έδαφος έπειτα από επαφή με αντίπαλο αμυντικό, με τον ρέφερι να δείχνει αμέσως την άσπρη βούλα. Η συγκεκριμένη απόφαση προκάλεσε έντονες συζητήσεις, καθώς αρκετοί θεώρησαν πως η επαφή δεν ήταν αρκετή για να δικαιολογήσει την εσχάτη των ποινών.
Χαρακτηριστική ήταν και η τοποθέτηση του προπονητή της Σανταντέρ, ο οποίος εξέφρασε τη διαφωνία του, επισημαίνοντας πως στο ποδόσφαιρο δεν συνιστά κάθε επαφή παράβαση, καθώς πρόκειται για άθλημα με σωματικές μονομαχίες.
Παρά το άνετο πέρασμα από την έδρα της Σανταντέρ, πάντως, η αναμέτρηση δεν ολοκληρώθηκε χωρίς συζητήσεις και αντιδράσεις. Στο επίκεντρο βρέθηκε η απόφαση του διαιτητή να καταλογίσει πέναλτι υπέρ της Ρεάλ, σε μια φάση όπου το σκορ παρέμενε στο 0-0.
😬 Le pénalty accordé au Real Madrid fait polémique sur les réseaux sociaux... 🤔 Pour vous : décision logique de l'arbitre ou plongeon de Mbappé ? https://t.co/2lzI2x8wta— LigActu 🇪🇸 (@LigActu) November 1, 2026
Πρωταγωνιστής ήταν ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος βρέθηκε στο έδαφος έπειτα από επαφή με αντίπαλο αμυντικό, με τον ρέφερι να δείχνει αμέσως την άσπρη βούλα. Η συγκεκριμένη απόφαση προκάλεσε έντονες συζητήσεις, καθώς αρκετοί θεώρησαν πως η επαφή δεν ήταν αρκετή για να δικαιολογήσει την εσχάτη των ποινών.
🚨🚨| KYLIAN MBAPPE WINS A PENALTY FOR REAL MADRID!!! https://t.co/PHG6IGQy5m— Kalshi FC (@KalshiFC) November 1, 2026
Χαρακτηριστική ήταν και η τοποθέτηση του προπονητή της Σανταντέρ, ο οποίος εξέφρασε τη διαφωνία του, επισημαίνοντας πως στο ποδόσφαιρο δεν συνιστά κάθε επαφή παράβαση, καθώς πρόκειται για άθλημα με σωματικές μονομαχίες.
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