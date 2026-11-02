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Serie A: Με δύο γκολάρες στο τελευταίο εικοσάλεπτο η Γιουβέντους πήρε το ντέρμπι, 2-0 τη Νάπολι, δείτε τα γκολ
Serie A: Με δύο γκολάρες στο τελευταίο εικοσάλεπτο η Γιουβέντους πήρε το ντέρμπι, 2-0 τη Νάπολι, δείτε τα γκολ
Σημαντική βαθμολογική ανάσα για την ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι, που πλησίασε την πρώτη τετράδα - Με δέκα παίκτες από το 75ο λεπτό η Νάπολι, λόγω αποβολής του Μαριανούτσι
Με δύο εντυπωσιακά γκολ στο τελευταίο εικοσάλεπτο, η Γιουβέντους επικράτησε με 2-0 της Νάπολι στο Τορίνο, στο μεγάλο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της Serie A, επιστρέφοντας στις νίκες και παίρνοντας πολύτιμη βαθμολογική ανάσα.
Η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι βρήκε τη λύση στο 70ό λεπτό με τον Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς, ο οποίος σημείωσε το πρώτο του γκολ στο ιταλικό πρωτάθλημα, ενώ ο Ζερεμί Μπογκά σφράγισε τη νίκη στο 87ο λεπτό με εξαιρετικό σουτ. Το πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο, με τις δύο ομάδες να δημιουργούν ευκαιρίες, αλλά να μην καταφέρνουν να σκοράρουν. Η Νάπολι απείλησε νωρίς με τον Λούκα, ενώ η Γιουβέντους είχε δοκάρι σε φάση που προέκυψε από εκτέλεση κόρνερ και σημαντική ευκαιρία με τον Αλαϊμπέγκοβιτς λίγο πριν από την ανάπαυλα.
Στο δεύτερο μέρος, οι γηπεδούχοι αύξησαν την πίεσή τους και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 70ό λεπτό. Ο Αλαϊμπέγκοβιτς πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή και εξαπέλυσε δυνατό αριστερό σουτ, με την μπάλα να χτυπά στο δοκάρι πριν καταλήξει στα δίχτυα του Μερέτ. Τα πράγματα έγιναν ακόμη δυσκολότερα για τη Νάπολι στο 75ο λεπτό, όταν ο Μαριανούτσι αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα ποδοσφαιριστές. Η Γιουβέντους εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα και στο 87ο λεπτό ο Μπογκά, που είχε περάσει ως αλλαγή, διαμόρφωσε το τελικό 2-0 με υπέροχο πλασέ από τα αριστερά, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα.
Με τη νίκη αυτή, η «Μεγάλη Κυρία» έφτασε τους 17 βαθμούς και πλησίασε τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη, παραμένοντας πάντως στην έβδομη θέση. Αντίθετα, η Νάπολι έμεινε στους 14 βαθμούς, με την πίεση να αυξάνεται για τον Μαξ Αλέγκρι, ο οποίος παρακολούθησε την αναμέτρηση από την εξέδρα λόγω τιμωρίας.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ της 10ης αγωνιστικής της Serie A και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Μπολόνια - Μόντσα 2-1 (33’ Πομπεγκά, 59’πέν. Μπερναρντέσκι - 6’πέν. Βαρέλα)
Ουντινέζε - Ρόμα 2-5 (50’ Τζανιόλο, 78’ Πάλμα - 10’ Κριστάντε, 31’ Μόρα, 33’ Μάλεν, 37’ Εντικά, 90’+2’ Γκιλάρντι)
Μίλαν - Ιντερ 3-1 (4' Πούλισικ, 10' Ραμπιό, 43' Μορέιρα - 22' Μπαστόνι)
Κόμο - Βενέτσια 1-0 (43' πεν. Ντα Κούνια)
Φροζινόνε - Τορίνο 2-0 (48' Γκετζέμις, 90'+ Γκάλο)
Λάτσιο - Κάλιαρι 2-1 (36' Ιζακσεν, 83' Πιναμόντι-20' Νζολά)
Η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι βρήκε τη λύση στο 70ό λεπτό με τον Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς, ο οποίος σημείωσε το πρώτο του γκολ στο ιταλικό πρωτάθλημα, ενώ ο Ζερεμί Μπογκά σφράγισε τη νίκη στο 87ο λεπτό με εξαιρετικό σουτ. Το πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο, με τις δύο ομάδες να δημιουργούν ευκαιρίες, αλλά να μην καταφέρνουν να σκοράρουν. Η Νάπολι απείλησε νωρίς με τον Λούκα, ενώ η Γιουβέντους είχε δοκάρι σε φάση που προέκυψε από εκτέλεση κόρνερ και σημαντική ευκαιρία με τον Αλαϊμπέγκοβιτς λίγο πριν από την ανάπαυλα.
Στο δεύτερο μέρος, οι γηπεδούχοι αύξησαν την πίεσή τους και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 70ό λεπτό. Ο Αλαϊμπέγκοβιτς πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή και εξαπέλυσε δυνατό αριστερό σουτ, με την μπάλα να χτυπά στο δοκάρι πριν καταλήξει στα δίχτυα του Μερέτ. Τα πράγματα έγιναν ακόμη δυσκολότερα για τη Νάπολι στο 75ο λεπτό, όταν ο Μαριανούτσι αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα ποδοσφαιριστές. Η Γιουβέντους εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα και στο 87ο λεπτό ο Μπογκά, που είχε περάσει ως αλλαγή, διαμόρφωσε το τελικό 2-0 με υπέροχο πλασέ από τα αριστερά, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα.
Με τη νίκη αυτή, η «Μεγάλη Κυρία» έφτασε τους 17 βαθμούς και πλησίασε τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη, παραμένοντας πάντως στην έβδομη θέση. Αντίθετα, η Νάπολι έμεινε στους 14 βαθμούς, με την πίεση να αυξάνεται για τον Μαξ Αλέγκρι, ο οποίος παρακολούθησε την αναμέτρηση από την εξέδρα λόγω τιμωρίας.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ της 10ης αγωνιστικής της Serie A και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Μπολόνια - Μόντσα 2-1 (33’ Πομπεγκά, 59’πέν. Μπερναρντέσκι - 6’πέν. Βαρέλα)
Ουντινέζε - Ρόμα 2-5 (50’ Τζανιόλο, 78’ Πάλμα - 10’ Κριστάντε, 31’ Μόρα, 33’ Μάλεν, 37’ Εντικά, 90’+2’ Γκιλάρντι)
Μίλαν - Ιντερ 3-1 (4' Πούλισικ, 10' Ραμπιό, 43' Μορέιρα - 22' Μπαστόνι)
Κόμο - Βενέτσια 1-0 (43' πεν. Ντα Κούνια)
Φροζινόνε - Τορίνο 2-0 (48' Γκετζέμις, 90'+ Γκάλο)
Λάτσιο - Κάλιαρι 2-1 (36' Ιζακσεν, 83' Πιναμόντι-20' Νζολά)
Λέτσε - Τζένοα 1-2 (40' Μάλεχ - 11' Όσμαγιτς, 28' Ζούνιορ Μεσάιας)
Γιουβέντους - Νάπολι 2-0 (70' Αλαϊμπέγκοβιτς, 87' Μπογκά)
Σασουόλο - Φιορεντίνα 2/11
Αταλάντα - Πάρμα 2/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
Λάτσιο 28
Ιντερ 25
Ρόμα 24
Κόμο 23
Μίλαν 21
Φροζινόνε 20
Γιουβέντους 17
Νάπολι 14
Μπολόνια 14
Τορίνο 13
Τζένοα 13
Κάλιαρι 13
Αταλάντα 11 -9αγ.
Λέτσε 9
Σασουόλο 8 -9αγ.
Μόντσα 7
Ουντινέζε 5
Φιορεντίνα 5 -9αγ.
Πάρμα 5 -9αγ.
Βενέτσια 3
Γιουβέντους - Νάπολι 2-0 (70' Αλαϊμπέγκοβιτς, 87' Μπογκά)
Σασουόλο - Φιορεντίνα 2/11
Αταλάντα - Πάρμα 2/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
Λάτσιο 28
Ιντερ 25
Ρόμα 24
Κόμο 23
Μίλαν 21
Φροζινόνε 20
Γιουβέντους 17
Νάπολι 14
Μπολόνια 14
Τορίνο 13
Τζένοα 13
Κάλιαρι 13
Αταλάντα 11 -9αγ.
Λέτσε 9
Σασουόλο 8 -9αγ.
Μόντσα 7
Ουντινέζε 5
Φιορεντίνα 5 -9αγ.
Πάρμα 5 -9αγ.
Βενέτσια 3
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