Marca: Σε κρίση η ΑΕΚ πριν από την αναμέτρηση με την Ρεάλ Μαδρίτης
Marca: Σε κρίση η ΑΕΚ πριν από την αναμέτρηση με την Ρεάλ Μαδρίτης
Η Marca σχολίασε την αγωνιστική εικόνα των «κιτρινόμαυρων», το τελευταίο χρονικό διάστημα, με αφορμή το ερχόμενο παιχνίδι με αντίπαλο τη «βασίλισσα» για τη League Phase του Champions League
Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη αγωνιστική περίοδο βρίσκεται η ΑΕΚ, λίγες ημέρες πριν από την αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς η ήττα από τον Παναθηναϊκό έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα στο στρατόπεδο της Ένωσης.
Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς δεν κατάφερε να πάρει κάτι από το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της φετινής σεζόν, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0 για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ένα αποτέλεσμα που την άφησε επτά βαθμούς μακριά από την κορυφή, έχοντας βέβαια και παιχνίδι λιγότερο.
Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα δεν πέρασε απαρατήρητο ούτε από τα ισπανικά Μέσα ενημέρωσης. Η Marca ασχολήθηκε με την αγωνιστική κατάσταση της ΑΕΚ, ενόψει της επικείμενης συνάντησής της με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League, παρουσιάζοντας μια εικόνα προβληματισμού για την πορεία της ομάδας.
Το ισπανικό δημοσίευμα στέκεται στην απόσταση που φαίνεται να υπάρχει ανάμεσα στη σημερινή εικόνα της Ένωσης και στην ομάδα που είχε καταφέρει να ξεχωρίσει και να κατακτήσει το πρωτάθλημα πριν από λίγους μήνες. Παράλληλα, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον Λούκα Γιόβιτς και στον ρόλο του στην προσπάθεια της ΑΕΚ να βρει ξανά τον αγωνιστικό της ρυθμό.
«Η ΑΕΚ, υπό την καθοδήγηση πλέον του Λούκα Γιόβιτς, ελάχιστα θυμίζει την ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα πριν από λίγους μόλις μήνες», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αρχή του άρθρου.
Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς δεν κατάφερε να πάρει κάτι από το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της φετινής σεζόν, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0 για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ένα αποτέλεσμα που την άφησε επτά βαθμούς μακριά από την κορυφή, έχοντας βέβαια και παιχνίδι λιγότερο.
Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα δεν πέρασε απαρατήρητο ούτε από τα ισπανικά Μέσα ενημέρωσης. Η Marca ασχολήθηκε με την αγωνιστική κατάσταση της ΑΕΚ, ενόψει της επικείμενης συνάντησής της με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League, παρουσιάζοντας μια εικόνα προβληματισμού για την πορεία της ομάδας.
Το ισπανικό δημοσίευμα στέκεται στην απόσταση που φαίνεται να υπάρχει ανάμεσα στη σημερινή εικόνα της Ένωσης και στην ομάδα που είχε καταφέρει να ξεχωρίσει και να κατακτήσει το πρωτάθλημα πριν από λίγους μήνες. Παράλληλα, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον Λούκα Γιόβιτς και στον ρόλο του στην προσπάθεια της ΑΕΚ να βρει ξανά τον αγωνιστικό της ρυθμό.
«Η ΑΕΚ, υπό την καθοδήγηση πλέον του Λούκα Γιόβιτς, ελάχιστα θυμίζει την ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα πριν από λίγους μόλις μήνες», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αρχή του άρθρου.
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