Marca: Σε κρίση η ΑΕΚ πριν από την αναμέτρηση με την Ρεάλ Μαδρίτης

Η Marca σχολίασε την αγωνιστική εικόνα των «κιτρινόμαυρων», το τελευταίο χρονικό διάστημα, με αφορμή το ερχόμενο παιχνίδι με αντίπαλο τη «βασίλισσα» για τη League Phase του Champions League