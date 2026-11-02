Οργισμένος ο Μπρινιόλι με μήνυμα που δέχθηκε για την οικογένειά του - «Δεν θα μείνω σιωπηλός»
Οργισμένος ο Μπρινιόλι με μήνυμα που δέχθηκε για την οικογένειά του - «Δεν θα μείνω σιωπηλός»
Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ ξέσπασε στα social media, με αφορμή ένα μήνυμα που δέχθηκε από άγνωστο, μετά την εκτός έδρας ήττα από τον Παναθηναϊκό
Ένα απαράδεκτο μήνυμα δέχθηκε ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, με τον Ιταλό τερματοφύλακα της ΑΕΚ να γίνεται αποδέκτης μιας ιδιαίτερα σοκαριστικής επίθεσης, η οποία ξεπέρασε κάθε όριο αθλητικής αντιπαλότητας.
Συγκεκριμένα, άγνωστος χρήστης έστειλε στον 35χρονο γκολκίπερ μήνυμα μέσω των social media, στο οποίο ευχόταν τον θάνατο του παιδιού του. Ένα περιστατικό που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ποδοσφαιριστή, ο οποίος αποφάσισε να δημοσιοποιήσει το μήνυμα μέσω instagram.
Ο Μπρινιόλι δεν έκρυψε την αγανάκτησή του, ξεκαθαρίζοντας πως τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν έχουν καμία θέση στον αθλητισμό, ανεξάρτητα από την ομάδα που υποστηρίζει κάποιος ή τα αποτελέσματα μιας ποδοσφαιρικής αναμέτρησης.
«Το να εύχεσαι να πεθάνει το παιδί κάποιου είναι απαράδεκτο. Καμία αφοσίωση στο ποδόσφαιρο, αντιπαλότητα και κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιες λέξεις. Ούτε στον αθλητισμό, ούτε στη ζωή. Αυτό δεν έχει απολύτως καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Δεν θα μείνω σιωπηλός!», έγραψε χαρακτηριστικά ο τερματοφύλακας της Ένωσης.
Μάλιστα, ο Ιταλός δημοσίευσε και τον λογαριασμό από τον οποίο προήλθε το συγκεκριμένο μήνυμα, θέλοντας να αναδείξει τη σοβαρότητα της επίθεσης που δέχθηκε.
Πλέον, μένει να φανεί αν ο Μπρινιόλι θα περιοριστεί στη δημόσια καταγγελία του περιστατικού ή αν θα προχωρήσει και σε νομικές ενέργειες κατά του αποστολέα.
Συγκεκριμένα, άγνωστος χρήστης έστειλε στον 35χρονο γκολκίπερ μήνυμα μέσω των social media, στο οποίο ευχόταν τον θάνατο του παιδιού του. Ένα περιστατικό που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ποδοσφαιριστή, ο οποίος αποφάσισε να δημοσιοποιήσει το μήνυμα μέσω instagram.
Ο Μπρινιόλι δεν έκρυψε την αγανάκτησή του, ξεκαθαρίζοντας πως τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν έχουν καμία θέση στον αθλητισμό, ανεξάρτητα από την ομάδα που υποστηρίζει κάποιος ή τα αποτελέσματα μιας ποδοσφαιρικής αναμέτρησης.
«Το να εύχεσαι να πεθάνει το παιδί κάποιου είναι απαράδεκτο. Καμία αφοσίωση στο ποδόσφαιρο, αντιπαλότητα και κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιες λέξεις. Ούτε στον αθλητισμό, ούτε στη ζωή. Αυτό δεν έχει απολύτως καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Δεν θα μείνω σιωπηλός!», έγραψε χαρακτηριστικά ο τερματοφύλακας της Ένωσης.
Μάλιστα, ο Ιταλός δημοσίευσε και τον λογαριασμό από τον οποίο προήλθε το συγκεκριμένο μήνυμα, θέλοντας να αναδείξει τη σοβαρότητα της επίθεσης που δέχθηκε.
Πλέον, μένει να φανεί αν ο Μπρινιόλι θα περιοριστεί στη δημόσια καταγγελία του περιστατικού ή αν θα προχωρήσει και σε νομικές ενέργειες κατά του αποστολέα.
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