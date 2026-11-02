Οργισμένος ο Μπρινιόλι με μήνυμα που δέχθηκε για την οικογένειά του - «Δεν θα μείνω σιωπηλός»

Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ ξέσπασε στα social media, με αφορμή ένα μήνυμα που δέχθηκε από άγνωστο, μετά την εκτός έδρας ήττα από τον Παναθηναϊκό