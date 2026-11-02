Ο διαιτητής Μαριάνι ορίστηκε στον αγώνα της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League

Ο Ιταλός ρέφερι θα διευθύνει την εντός έδρας αναμέτρηση της Ένωσης με αντίπαλο την ομάδα της Μαδρίτης για τη League Phase του Champions League