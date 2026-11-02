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Ο διαιτητής Μαριάνι ορίστηκε στον αγώνα της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League
Ο διαιτητής Μαριάνι ορίστηκε στον αγώνα της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League
Ο Ιταλός ρέφερι θα διευθύνει την εντός έδρας αναμέτρηση της Ένωσης με αντίπαλο την ομάδα της Μαδρίτης για τη League Phase του Champions League
Γνωστός έγινε ο διαιτητής που θα διευθύνει τη μεγάλη αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.
Η UEFA όρισε τον Ιταλό Μαουρίτσιο Μαριάνι για το παιχνίδι της Τετάρτης (4/11, 19:45) στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την Ένωση να ετοιμάζεται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό ευρωπαϊκό ραντεβού.
Ο 44χρονος ρέφερι έχει βρεθεί ξανά στον δρόμο της ΑΕΚ, καθώς στις 12 Μαρτίου 2023 είχε διευθύνει την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, στην οποία οι «κιτρινόμαυροι» είχαν γνωρίσει την ήττα με 3-1 για την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Παράλληλα, ο Μαριάνι έχει αποκτήσει εμπειρία από ελληνικές ομάδες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τη φετινή σεζόν σφύριξε το Ναϊμέγκεν – Ολυμπιακός 2-1 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, αλλά και το Λιόν – Φενέρμπαχτσε 1-2 για τα playoffs.
Όσον αφορά την υπόλοιπη διαιτητική ομάδα, βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Ντανιέλε Μπιντόνι και Στέφανο Αλάσιο, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Σιμόνε Σότσα. Στο VAR θα βρίσκονται οι Αλεάντρο Ντι Πάολο και Βαλέριο Μαρίνι, επίσης από την Ιταλία.
Η UEFA όρισε τον Ιταλό Μαουρίτσιο Μαριάνι για το παιχνίδι της Τετάρτης (4/11, 19:45) στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την Ένωση να ετοιμάζεται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό ευρωπαϊκό ραντεβού.
Ο 44χρονος ρέφερι έχει βρεθεί ξανά στον δρόμο της ΑΕΚ, καθώς στις 12 Μαρτίου 2023 είχε διευθύνει την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, στην οποία οι «κιτρινόμαυροι» είχαν γνωρίσει την ήττα με 3-1 για την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Παράλληλα, ο Μαριάνι έχει αποκτήσει εμπειρία από ελληνικές ομάδες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τη φετινή σεζόν σφύριξε το Ναϊμέγκεν – Ολυμπιακός 2-1 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, αλλά και το Λιόν – Φενέρμπαχτσε 1-2 για τα playoffs.
Όσον αφορά την υπόλοιπη διαιτητική ομάδα, βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Ντανιέλε Μπιντόνι και Στέφανο Αλάσιο, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Σιμόνε Σότσα. Στο VAR θα βρίσκονται οι Αλεάντρο Ντι Πάολο και Βαλέριο Μαρίνι, επίσης από την Ιταλία.
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