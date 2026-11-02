Αλ Νασρ: Έθεσε εκτός αποστολής τον Κριστιάνο Ρονάλντο για λόγους ασφαλείας

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ δεν θα αγωνιστεί στον αγώνα με αντίπαλο την Παχτακόρ, για το AFC Champions League, σύμφωνα με την ενημέρωση της Αλ Νασρ