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Αλ Νασρ: Έθεσε εκτός αποστολής τον Κριστιάνο Ρονάλντο για λόγους ασφαλείας
Αλ Νασρ: Έθεσε εκτός αποστολής τον Κριστιάνο Ρονάλντο για λόγους ασφαλείας
Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ δεν θα αγωνιστεί στον αγώνα με αντίπαλο την Παχτακόρ, για το AFC Champions League, σύμφωνα με την ενημέρωση της Αλ Νασρ
Χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο αναμένεται να αγωνιστεί η Αλ Νασρ, με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να μένει εκτός επιλογών για την αναμέτρηση με την Παχτακόρ στην Τασκένδη του Ουζμπεκιστάν, στο πλαίσιο του AFC Champions League. Η επίσημη εξήγηση κάνει λόγο για ανάγκη ξεκούρασης, εξαιτίας του ιδιαίτερα απαιτητικού προγράμματος και των συνεχόμενων μετακινήσεων.
Ο έμπειρος επιθετικός βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς προέρχεται από μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, όπου σημείωσε τρία γκολ. Με αυτόν τον τρόπο έφτασε τα 985 τέρματα στην καριέρα του, πλησιάζοντας ακόμη περισσότερο το μεγάλο ορόσημο των 1.000 γκολ.
Ωστόσο, η απουσία του έχει προκαλέσει συζητήσεις, καθώς δημοσιεύματα από το εξωτερικό συνδέουν την απόφαση με τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή και όχι αποκλειστικά με την ανάγκη διαχείρισης του αγωνιστικού του φόρτου.
Άλλωστε, ο Ρονάλντο είχε μείνει εκτός δράσης και την προηγούμενη εβδομάδα, όταν η προγραμματισμένη αναμέτρηση της Αλ Νασρ με την Αλ Ουάσλ δεν πραγματοποιήθηκε, έπειτα από την άρνηση της ομάδας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να ταξιδέψει στο Ριάντ. Η Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου αποφάσισε τελικά την αναβολή του αγώνα.
Την ίδια στιγμή, προβληματισμό προκαλούν και οι αναφορές για ζητήματα ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή. Σε προηγούμενο εντός έδρας παιχνίδι της Αλ Νασρ, στις 12 Οκτωβρίου, είχε υπάρξει καθυστέρηση περίπου μίας ώρας, έπειτα από πληροφορίες για πυραυλικές επιθέσεις που αποδόθηκαν στους Χούθι της Υεμένης.
Ο έμπειρος επιθετικός βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς προέρχεται από μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, όπου σημείωσε τρία γκολ. Με αυτόν τον τρόπο έφτασε τα 985 τέρματα στην καριέρα του, πλησιάζοντας ακόμη περισσότερο το μεγάλο ορόσημο των 1.000 γκολ.
Ωστόσο, η απουσία του έχει προκαλέσει συζητήσεις, καθώς δημοσιεύματα από το εξωτερικό συνδέουν την απόφαση με τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή και όχι αποκλειστικά με την ανάγκη διαχείρισης του αγωνιστικού του φόρτου.
Άλλωστε, ο Ρονάλντο είχε μείνει εκτός δράσης και την προηγούμενη εβδομάδα, όταν η προγραμματισμένη αναμέτρηση της Αλ Νασρ με την Αλ Ουάσλ δεν πραγματοποιήθηκε, έπειτα από την άρνηση της ομάδας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να ταξιδέψει στο Ριάντ. Η Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου αποφάσισε τελικά την αναβολή του αγώνα.
Την ίδια στιγμή, προβληματισμό προκαλούν και οι αναφορές για ζητήματα ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή. Σε προηγούμενο εντός έδρας παιχνίδι της Αλ Νασρ, στις 12 Οκτωβρίου, είχε υπάρξει καθυστέρηση περίπου μίας ώρας, έπειτα από πληροφορίες για πυραυλικές επιθέσεις που αποδόθηκαν στους Χούθι της Υεμένης.
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