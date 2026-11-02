Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ για τον Σταύρο Ξενίδη: Υπηρέτησε το θέατρο, ενώ άφησε έντονο αποτύπωμα στη μεγάλη οθόνη και την τηλεόραση
Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ για τον Σταύρο Ξενίδη: Υπηρέτησε το θέατρο, ενώ άφησε έντονο αποτύπωμα στη μεγάλη οθόνη και την τηλεόραση
Με αφορμή τη συμπλήρωση 18 χρόνων από τον θάνατο του, η εταιρεία παραγωγής τίμησε τη μνήμη του ηθοποιού
Τον Σταύρο Ξενίδη τίμησε η Φίνος Φιλμ με μία ανάρτησή της, αναγνωρίζοντας τη μακροχρόνια προσφορά του στο θέατρο και την ξεχωριστή παρουσία του στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.
Με αφορμή τη συμπλήρωση 18 χρόνων από τον θάνατο του τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στους λογαριασμούς της εταιρείας παραγωγής στα social media δημοσιεύτηκε ένα βίντεο με σκηνές από ξεχωριστές συμμετοχές του ηθοποιού.
Στην ανάρτησή της, η Φίνος Φιλμ αναφέρεται στην υποκριτική πορεία του Σταύρου Ξενίδη, επισημαίνοντας πως, παρότι δεν αναζητούσε πρωταγωνιστικούς ρόλους, κατάφερνε να ξεχωρίζει μέσα από τις ερμηνείες του. Παράλληλα, καταγράφει τις επτά συνεργασίες του με την εταιρεία παραγωγής, από την πρώτη του εμφάνιση στην «Ωραία των Αθηνών» έως τις ταινίες με τον Θανάση Βέγγο, στις οποίες συμμετείχε ως αφηγητής.
Όπως αναφέρεται στη λεζάντα της δημοσίευσης: «Ο Σταύρος Ξενίδης δεν επιδίωξε σχεδόν ποτέ πρωταγωνιστικούς ρόλους, κι όμως κατάφερνε να κάνει τους δεύτερους ρόλους να ξεχωρίζουν με τη συνέπεια, το μέτρο και την υποκριτική του ακρίβεια. Με μια καριέρα που απλώθηκε σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, υπηρέτησε πρωτίστως το θέατρο, ενώ άφησε έντονο το αποτύπωμά του και στη μεγάλη οθόνη και την τηλεόραση. Με τη Φίνος Φιλμ συνεργάστηκε σε επτά ταινίες, ξεκινώντας το 1954 με την "Ωραία των Αθηνών" στον ρόλο του συμβολαιογράφου Τσιλιμίρδη και ολοκληρώθηκε τη δεκαετία του ’70 με δυο ταινίες με τον Θανάση Βέγγο, όπου συμμετείχε με τη χαρακτηριστική του φωνή ως αφηγητής. Έφυγε από κοντά μας σαν σήμερα το 2008 σε ηλικία 85 ετών».
Δείτε την ανάρτηση
Ο ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 85 ετών. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας. Μαζί με τη σύζυγό του, Μαργαρίτα Λαμπρινού φιλοξενήθηκαν στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου πέρασαν το τέλος της κοινής τους ζωής.
Με αφορμή τη συμπλήρωση 18 χρόνων από τον θάνατο του τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στους λογαριασμούς της εταιρείας παραγωγής στα social media δημοσιεύτηκε ένα βίντεο με σκηνές από ξεχωριστές συμμετοχές του ηθοποιού.
Στην ανάρτησή της, η Φίνος Φιλμ αναφέρεται στην υποκριτική πορεία του Σταύρου Ξενίδη, επισημαίνοντας πως, παρότι δεν αναζητούσε πρωταγωνιστικούς ρόλους, κατάφερνε να ξεχωρίζει μέσα από τις ερμηνείες του. Παράλληλα, καταγράφει τις επτά συνεργασίες του με την εταιρεία παραγωγής, από την πρώτη του εμφάνιση στην «Ωραία των Αθηνών» έως τις ταινίες με τον Θανάση Βέγγο, στις οποίες συμμετείχε ως αφηγητής.
Όπως αναφέρεται στη λεζάντα της δημοσίευσης: «Ο Σταύρος Ξενίδης δεν επιδίωξε σχεδόν ποτέ πρωταγωνιστικούς ρόλους, κι όμως κατάφερνε να κάνει τους δεύτερους ρόλους να ξεχωρίζουν με τη συνέπεια, το μέτρο και την υποκριτική του ακρίβεια. Με μια καριέρα που απλώθηκε σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, υπηρέτησε πρωτίστως το θέατρο, ενώ άφησε έντονο το αποτύπωμά του και στη μεγάλη οθόνη και την τηλεόραση. Με τη Φίνος Φιλμ συνεργάστηκε σε επτά ταινίες, ξεκινώντας το 1954 με την "Ωραία των Αθηνών" στον ρόλο του συμβολαιογράφου Τσιλιμίρδη και ολοκληρώθηκε τη δεκαετία του ’70 με δυο ταινίες με τον Θανάση Βέγγο, όπου συμμετείχε με τη χαρακτηριστική του φωνή ως αφηγητής. Έφυγε από κοντά μας σαν σήμερα το 2008 σε ηλικία 85 ετών».
Δείτε την ανάρτηση
Ο ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 85 ετών. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας. Μαζί με τη σύζυγό του, Μαργαρίτα Λαμπρινού φιλοξενήθηκαν στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου πέρασαν το τέλος της κοινής τους ζωής.
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