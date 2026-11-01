«Μην έχεις όνειρα για 40 και 50 χιλιάρικα»: Τι έλεγε ο Φιρινίδης στους γονείς άρρωστων παιδιών για τους εράνους - Οι οδηγίες για τις φωτογραφίες και τα τηλέφωνα

«Δεν πρέπει να φαίνεται το παιδί, θα πουν ότι ξαναβοηθήθηκε» συνιστούσε ο επικεφαλής της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», οργανώνοντας έκκληση οικονομικής ενίσχυσης για οικογένεια σε ανάγκη





Η συζήτηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όταν ο Φιρινίδης ζητά από τον συνομιλητή του να χρησιμοποιήσει διαφορετική εκδοχή του ονόματός του, ενώ ακολουθεί συνεννόηση ώστε να μη δημοσιευτεί φωτογραφία του παιδιού που είχε βοηθηθεί στο παρελθόν.







«Βρες άλλο τηλέφωνο, θα λες ότι δεν έχεις ξαναβοηθηθεί» Στην επίμαχη συνομιλία, ο Φιρινίδης απευθύνεται σε πατέρα παιδιού για το οποίο επρόκειτο να πραγματοποιηθεί ανάρτηση οικονομικής ενίσχυσης. Ο συνομιλητής του τον προσφωνεί επανειλημμένα «πρόεδρε».



Φιρινίδης: «Σε ενημερώνω για πέντε πράγματα, άκουσέ με προσεκτικά».







Φιρινίδης: «Πρώτον πρέπει να βρεις ένα τηλέφωνο που να μην το έχεις, να μην το έχεις ξαναχρησιμοποιήσει».



Συνομιλητής: «Ναι».



Κλείσιμο



Στη συνέχεια αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο θα λάβει ο δικαιούχος τα χρήματα.



Φιρινίδης: «Δεύτερον, τα λεφτά θα τα πάρεις όλα σε κάρτα».



Συνομιλητής: «Μάλιστα».



«Πρώτον, πρέπει να βρεις ένα τηλέφωνο που να μην το έχεις ξαναχρησιμοποιήσει. Δεύτερον, τα λεφτά θα τα πάρεις όλα σε κάρτα. Και τρίτον, θα λες σε όλους ότι δεν σε έχουμε ξανακάνει ανάρτηση»: Με αυτές τις οδηγίες εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης, πρόεδρος της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», να οργανώνει νέα έκκληση οικονομικής ενίσχυσης για οικογένεια.Η συζήτηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όταν ο Φιρινίδης ζητά από τον συνομιλητή του να χρησιμοποιήσει διαφορετική εκδοχή του ονόματός του, ενώ ακολουθεί συνεννόηση ώστε να μη δημοσιευτεί φωτογραφία του παιδιού που είχε βοηθηθεί στο παρελθόν.Οι διάλογοι δημιουργούν ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονταν οι αναρτήσεις και παρουσιάζονταν οι εκκλήσεις οικονομικής ενίσχυσης για τα άρρωστα παιδιά. Σε άλλες συνομιλίες, παράλληλα, αποτυπώνονται συζητήσεις για επιχειρηματικές δραστηριότητες, προσωπικές αντιπαραθέσεις και την εικόνα που επιθυμούσε να παρουσιάζει ο Φιρινίδης για την οικονομική του κατάσταση.Στην επίμαχη συνομιλία, ο Φιρινίδης απευθύνεται σε πατέρα παιδιού για το οποίο επρόκειτο να πραγματοποιηθεί ανάρτηση οικονομικής ενίσχυσης. Ο συνομιλητής του τον προσφωνεί επανειλημμένα «πρόεδρε».Φιρινίδης: «Σε ενημερώνω για πέντε πράγματα, άκουσέ με προσεκτικά».Συνομιλητής: «Μάλιστα πρόεδρε».Φιρινίδης: «Πρώτον πρέπει να βρεις ένα τηλέφωνο που να μην το έχεις, να μην το έχεις ξαναχρησιμοποιήσει».Συνομιλητής: «Ναι».Φιρινίδης: «Για να το δίνουμε».Στη συνέχεια αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο θα λάβει ο δικαιούχος τα χρήματα.Φιρινίδης: «Δεύτερον, τα λεφτά θα τα πάρεις όλα σε κάρτα».Συνομιλητής: «Μάλιστα».

Φιρινίδης: «Και τρίτον θα λες σε όλους ότι δεν σε έχουμε ξανακάνει ανάρτηση».



Συνομιλητής: «Μάλιστα πρόεδρε».



Αμέσως μετά, ο Φιρινίδης του ζητά να παρουσιάζεται με τη συντομευμένη μορφή του ονόματός του και όχι με το πλήρες όνομά του.



«Δεν πρέπει να φαίνεται το παιδί, θα πουν ότι ξαναβοηθήθηκε» Στη συνέχεια, ο πατέρας ρωτά τον Φιρινίδη εάν στη νέα ανάρτηση θα εμφανίζεται φωτογραφία του παιδιού του.



«Θα μπει ανάρτηση, το παιδί μου θα φαίνεται η φωτογραφία της;», ρωτά.



«Μάλλον όχι», του απαντά ο Φιρινίδης.



Ο συνομιλητής του εξηγεί γιατί δεν επιθυμεί να εμφανιστεί η συγκεκριμένη φωτογραφία.



«Δεν πρέπει να φαίνεται, γιατί άμα φαίνεται θα πουν ξαναβοηθήθηκε αυτό το παιδί», λέει.



Η απάντηση του Φιρινίδη είναι χαρακτηριστική: «Θα βάλουμε άλλες φωτογραφίες, μέχρι το απόγευμα θα γίνει».



«Μην έχεις όνειρα για 40 και 50 χιλιάρικα» Σε επόμενη συνομιλία, ο Φιρινίδης εμφανίζεται να θέτει όρια στις προσδοκίες του ίδιου προσώπου για τα χρήματα που θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν.



«Τώρα εμείς να ξες, όσα μπορέσουμε θα μαζέψουμε, μην έχεις όνειρα για πενήντα και σαράντα χιλιάρικα, ό,τι μπορούμε θα κάνουμε να σε βοηθήσουμε», του λέει.



Ο συνομιλητής του περιγράφει τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει.



«Πρόεδρε, πραγματικά φεύγουν σαν νερό τα λεφτά», απαντά.



«Το ξέρω. Το ξέρω, αλλά εντάξει», λέει ο Φιρινίδης.



«Σαν νερό. Φεύγουνε», συνεχίζει ο πατέρας.



«Και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα», καταλήγει ο Φιρινίδης.



«Μη λες μόνο για το σωματείο, να λες ότι έχω επιχειρήσεις» Σε διαφορετική συνομιλία, ο Φιρινίδης ενημερώνεται από γνωστό του για σχόλια που φέρεται να έκανε τρίτο πρόσωπο σχετικά με τον ίδιο.



Ο συνομιλητής του υποστηρίζει ότι άκουσε τη φράση «θέμα χρόνου είναι να τον τσιμπήσουνε κι αυτόν», εκφράζοντας δυσαρέσκεια για όσα λέγονται.



Στη συνέχεια εξηγεί στον Φιρινίδη ότι προσπάθησε να τον υπερασπιστεί, επισημαίνοντας πως ασχολείται με σωματείο μαζί με τη γυναίκα του.



Η αντίδραση του Φιρινίδη είναι ενδεικτική της εικόνας που ήθελε να παρουσιάζεται για τις επαγγελματικές του δραστηριότητες.



«Εσύ μη λες για το σω, μη λες για το σωματείο. Πες, έχει αυτοκίνητα, έχει αυτά, έχει το ένα, έχει το άλλο», του απαντά.



Ο συνομιλητής του επιμένει ότι ανέφερε τη δράση του σωματείου.



«Ε, σωματείο είπα», λέει.



«Ναι, μη λες. Μην το εστιάζεις μόνο εκεί. Να λες ξέρω 'γω, έχει επιχειρήσεις», συνεχίζει ο Φιρινίδης.



Τότε ο συνομιλητής του εξηγεί ότι αναφέρθηκε και σε κατάστημα που, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, συνδέεται με τον Φιρινίδη, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.



«Έχει και μαγαζί, έχει, έχει λέω. Ασχολείται με διάφορα», αναφέρει.



Οι προσωπικές αντιπαραθέσεις και τα σχόλια για την οικονομική του κατάσταση Σε άλλη επικοινωνία, αυτή τη φορά με γυναίκα από τον προσωπικό του κύκλο, ο Φιρινίδης αναφέρεται σε πληροφορίες που, όπως υποστηρίζει, έχουν φτάσει στην πρώην σύζυγό του σχετικά με την προσωπική του ζωή.



Παράλληλα, εκφράζει δυσαρέσκεια για σχόλια τρίτου προσώπου σχετικά με τις οικονομικές του δυνατότητες. Σύμφωνα με τη δική του περιγραφή, το συγκεκριμένο πρόσωπο φέρεται να διερωτήθηκε ακόμη και εάν τα χρήματά του προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες.



«Πώς γίνεται να 'χω τόσα λεφτά;», λέει ο Φιρινίδης, μεταφέροντας το ερώτημα που υποστηρίζει ότι διατυπώνουν άλλοι.



Στη συνέχεια αναφέρεται σε σχόλια για τη νυχτερινή του ζωή, τις υψηλές δαπάνες και τα μεγάλα φιλοδωρήματα που φέρεται να αφήνει.



Ο ίδιος εμφανίζεται να παραδέχεται ότι πράγματι ξόδευε μεγάλα ποσά σε μικρό χρονικό διάστημα, αμφισβητώντας όμως ότι το τρίτο πρόσωπο γνώριζε τις σχετικές λεπτομέρειες.