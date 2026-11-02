Πώς η «Παιδική Χαρά» του Φιρινίδη εξαπατούσε κόσμο επί 8 χρόνια: Το κόλπο με τις προπληρωμένες κάρτες, οι φωτογραφίες διαφορετικών παιδιών και τα στοιχήματα



Η ΜΚΟ που συγκέντρωνε χρήματα για παιδιά με σοβαρές ασθένειες



Πώς συγκέντρωναν δωρεές



Οι 92 δράσεις και τα εκατομμύρια που δεν έφτασαν στις οικογένειες



Οι λογαριασμοί της ΜΚΟ και το IRIS του Φιρινίδη



Το διαζύγιο στα... χαρτιά και οι δύο εταιρείες που εμφανίστηκαν έξι ημέρες αργότερα



Σουίτες, ακριβά εστιατόρια και πολυτελείς αγορές



Τα 2,6 εκατομμύρια ευρώ στις στοιχηματικές εταιρείες



Από τα χρήματα των δωρεών στη χρηματοδότηση δύο ποδοσφαιρικών ομάδων



Ο αγώνας Βατανιακού - Αιγινιακού και οι φερόμενες πληρωμές σε διαιτητές



Οι έρευνες και τα ευρήματα στα σπίτια



Πώς ξεκίνησε η έρευνα

Η «Παιδική Χαρά - Child's Happiness» ιδρύθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2018, με καταστατικό σκοπό τη στήριξη παιδιών που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας ή αναπηρίες.Η δράση της αναπτύχθηκε κυρίως μέσα από το Facebook και το Instagram. Οι αναρτήσεις παρουσίαζαν παιδιά που χρειάζονταν εξειδικευμένες θεραπείες, χειρουργικές επεμβάσεις ή μετακινήσεις σε νοσοκομεία του εξωτερικού. Σε άλλες περιπτώσεις, οι εκκλήσεις αφορούσαν οικογένειες που αδυνατούσαν να καλύψουν ακόμη και βασικές ανάγκες διαβίωσης.Κάθε εκστρατεία είχε συγκεκριμένο αποδέκτη. Οι διαχειριστές της οργάνωσης διαβεβαίωναν ότι τα χρήματα προορίζονταν αποκλειστικά για το παιδί που παρουσιαζόταν κάθε φορά, ενώ υποστήριζαν ότι όλοι συμμετείχαν εθελοντικά, χωρίς αμοιβή.Μάλιστα, οι υπεύθυνοι τηςυπόσχονταν ότι μετά την ολοκλήρωση κάθε δράσης θα δημοσιοποιούσαν αναλυτικό οικονομικό απολογισμό και παραστατικά, ώστε οι δωρητές να γνωρίζουν πού κατέληξαν τα χρήματά τους.Ωστόσο κάτι τέτοιο φαίνεται πως δεν συνέβαινε, αντίθετα εντοπίστηκαν περιπτώσεις στις οποίεςΣε άλλες περιπτώσεις εμφανίζονταν διαφορετικά ονόματα για το ίδιο παιδί.Με αυτό τον τρόπο γινόταν επαναλαμβανόμενη συγκέντρωση χρημάτων για τους ίδιους ωφελούμενους, χωρίς να αντιλαμβάνονται οι πολίτες ή ακόμη και οι εθελοντές της οργάνωσης τι ακριβώς συνέβαινε.Ένα ακόμη εύρημα ήταν ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ιατρικές δαπάνες καλύπτονταν από ασφαλιστικούς φορείς, παρότι οι εκκλήσεις παρουσίαζαν την ανάγκη συγκέντρωσης χρημάτων για την κάλυψή τους. Αλλού, το πραγματικό κόστος θεραπείας ή νοσηλείας φέρεται να ήταν μικρότερο από εκείνο που δημοσιοποιούνταν.Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στο γεγονός ότι, σύμφωνα με τις απαντήσεις αρμόδιων υπηρεσιών προς την αστυνομία, η οργάνωση δεν είχε λάβει άδεια εράνου για καμία από τις δράσεις της.Οι Αρχές εντόπισαν 74 περιπτώσεις που περιλάμβαναν συνολικά 92 δράσεις συγκέντρωσης χρημάτων. Ορισμένες από αυτές αφορούσαν επανειλημμένα τα ίδια παιδιά.Από την έρευνα ταυτοποιήθηκαν 55 παιδιά, ενώ οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να εξετάσουν γονείς από 35 οικογένειες.Οι καταθέσεις τους θεωρούνται καθοριστικές, καθώς επέτρεψαν τη σύγκριση ανάμεσα στα χρήματα που συγκεντρώνονταν μέσω τραπεζικών λογαριασμών και στα ποσά που πράγματι παραδίδονταν στους ίδιους.Σύμφωνα με τη δικογραφία, για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις καταγράφηκαν δωρεές συνολικού ύψους περίπουευρώ, ενώ τα χρήματα που έλαβαν οι ωφελούμενοι υπολογίζονται σε περίπουΗ διαφορά στα χρήματα όπως βλέπετε ξεπερνά ταΟι αστυνομικοί θεωρούν ότι το ποσό αυτό υπεξαιρέθηκε, διευκρινίζοντας πως η συνολική εκτίμησή τους για το παράνομο όφελος υπερβαίνει ταφόσον συνεκτιμηθούν και τα υπόλοιπα στοιχεία της έρευνας.Ο τρόπος που λειτουργούσε η οργάνωση ήταν απλή, οι διαχειριστές φέρονται να ενημέρωναν τις οικογένειες για ένα μέρος των δωρεών, χωρίς να τους παρέχουν πλήρη εικόνα των χρημάτων που είχαν πιστωθεί σε όλους τους διαθέσιμους λογαριασμούς.Έτσι, οι γονείς μπορούσαν να πιστεύουν ότι παρέλαβαν το σύνολο της οικονομικής βοήθειας, ενώ οι πραγματικές εισροές ήταν πολύ μεγαλύτερες.Οι πληρωμές πραγματοποιούνταν αρχικά με μετρητά ή τραπεζικά εμβάσματα.Από έναν μόνο λογαριασμό της οργάνωσης εντοπίστηκαν συναλλαγές συνολικού ύψουςπρος την εταιρεία με τις προπληρωμένες κάρτες, από τις 13 Μαΐου έως τις 26 Αυγούστου 2026.Η αστυνομία υποστηρίζει ότι η χρήση των καρτών δεν εξασφάλιζε στους γονείς γνώση του πραγματικού συνόλου των δωρεών, καθώς η φόρτισή τους γινόταν με ποσά που είχαν καθορίσει οι διαχειριστές.Η οικονομική έρευνα αποκάλυψε μια ιδιαίτερα σύνθετη διαδρομή χρημάτων, με λογαριασμούς της οργάνωσης, προσωπικούς λογαριασμούς, ηλεκτρονικές πληρωμές, αναλήψεις μετρητών και μεταφορές μεταξύ συνδεόμενων προσώπων.Από την ίδρυση της ΜΚΟ μέχρι τις 26 Αυγούστου 2026 καταγράφηκαν στους λογαριασμούς της πιστώσεις συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων συναλλαγών μέσω PayPal.Το 2023 οι πιστώσεις ανήλθαν σε 941.083,75 ευρώ, το 2024 σε 751.637,23 ευρώ και το 2025 σε 900.504,71 ευρώ. Μόνο κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του 2026, το αντίστοιχο ποσό έφτασε τα 707.520,12 ευρώ.Από τους λογαριασμούς της οργάνωσης εκταμιεύτηκαν περίπουευρώ από τον Φιρινίδη και τη Βασιλική Μανησιώτη.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένας ατομικός λογαριασμός του Φιρινίδη, μέσω του οποίου διακινήθηκαν 1.168.284,94 ευρώ.Η πλειονότητα των σχετικών πιστώσεων αφορούσε μικροποσά από πολίτες μέσω IRIS, με αιτιολογίες που παρέπεμπαν στις δράσεις της ΜΚΟ.Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν επίσης μεταφορές δεκάδων χιλιάδων ευρώ από λογαριασμούς της ΜΚΟ προς προσωπικούς λογαριασμούς του Φιρινίδη.Ενδεικτικά είναι τα ποσά 89.461,84 και 97.572 ευρώ αντίστοιχα που από λογαριασμούς της ΜΚΟ βρέθηκαν σε λογαριασμούς του ιδρυτή της.Κατά την ΕΛΑΣ, οι διαδοχικές κινήσεις μεταξύ λογαριασμών, οι αναλήψεις μετρητών και η επανακατάθεση χρημάτων συνιστούν ενδείξεις προσπάθειας απόκρυψης της πραγματικής προέλευσής τους.Παράλληλα, ο έλεγχος των φορολογικών δεδομένων εντόπισε σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα, στις τραπεζικές πιστώσεις και στον τρόπο ζωής των βασικών κατηγορουμένων.Μια από τις πιο χαρακτηριστικές πτυχές της έρευνας αφορά τη σχέση του Φιρινίδη με τη Βασιλική Μανησιώτη και τη δημιουργία δύο επιχειρήσεων την άνοιξη του 2026.Οι δύο είχαν παντρευτεί τον Μάρτιο του 2021 και πήραν διαζύγιο στις 15 Απριλίου 2026.Έξι ημέρες αργότερα, στις 21 Απριλίου, συστάθηκαν δύο ετερόρρυθμες εταιρείες, με αντικείμενο υπηρεσίες στον χώρο της υγείας και των ψηφιακών μέσων αντίστοιχα.Στις επιχειρήσεις αυτές η Μανησιώτη εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια και βασική εταίρος, με ποσοστό 99%, ενώ ο αδελφός της κατείχε το υπόλοιπο 1%.Σύμφωνα με την αστυνομία, οι επιχειρήσεις φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκαν ως ενδιάμεσοι μηχανισμοί μεταφοράς χρημάτων που προέρχονταν από δωρεές προς τη ΜΚΟ.Στο πλαίσιο της έρευνας καταγράφηκαν επτά τιμολόγια και μεταφορές συνολικού ύψους τουλάχιστονΜέρος των χρημάτων αναλήφθηκε σε μετρητά, ενώ άλλο μέρος φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για προσωπικές δαπάνες.Παράλληλα, από την αστυνομική παρακολούθηση και τις τηλεφωνικές συνομιλίες προέκυψε ότι παρά το διαζύγιο οι δυο τους συνέχιζαν να αποτελούν ζευγάρι και να μένουν μαζί.Ενώ οι αναρτήσεις της «Παιδικής Χαράς» καλούσαν τους πολίτες να συνεισφέρουν ακόμη και μικρά ποσά για τη θεραπεία παιδιών, οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις κατέγραφαν μια καθημερινότητα με ακριβές διαμονές, νυχτερινή διασκέδαση, ταξίδια και αγορές πολυτελών προϊόντων.Στις 18 Αυγούστου 2026, ο Φιρινίδης επικοινώνησε με υπάλληλο πολυτελούς ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη και δήλωσε ότι ήταν τακτικός πελάτης και ότι συνήθιζε να επιλέγει γωνιακή σουίτα στον πρώτο ή τον δεύτερο όροφο.Στη συγκεκριμένη επικοινωνία ενδιαφέρθηκε για ημιδιαμονή το ίδιο βράδυ.Σε άλλη συνομιλία, στις 7 Οκτωβρίου, εμφανίζεται να πραγματοποιεί κράτηση σουίτας σε πολυτελές ξενοδοχείο της Αθήνας, με κόστος 590 ευρώ, επιπλέον φόρου 15 ευρώ.Αντίστοιχα, στις 22 Οκτωβρίου, η Μανησιώτη επικοινώνησε με το ίδιο ξενοδοχείο για κράτηση δύο διανυκτερεύσεων, επισημαίνοντας ότι ήταν τακτικοί πελάτες.Από την έρευνα προέκυψαν επίσης: ακριβά εστιατόρια της Μυκόνου, κρουαζιέρα δύο ωρών αξίας 250 ευρώ, συχνές αεροπορικές μετακινήσεις και αγορές ακριβών ηλεκτρονικών συσκευών.Σε άλλη τηλεφωνική επικοινωνία, στις 19 Οκτωβρίου 2026, φέρεται να εξέφρασε σε μεσίτη ενδιαφέρον για αγορά κατοικίας αξίας έως 250.000 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι διέθετε ήδη τα χρήματα και επιθυμούσε να πληρώσει με μετρητά.Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι οι συγκεκριμένες δαπάνες δεν συνάδουν με την οικονομική εικόνα που παρουσίαζαν οι κατηγορούμενοι στις φορολογικές τους δηλώσεις.Το 2024, για παράδειγμα, ο Φιρινίδης είχε δηλώσει καθαρά κέρδη επαγγελματικής δραστηριότητας μόλις 295,03 ευρώ, ενώ οι δηλωμένες δαπάνες αγοράς αγαθών και υπηρεσιών υπερέβαιναν τις 56.000 ευρώ.Κατά τις έρευνες επιπλέον κατασχέθηκαν δύο αυτοκίνητα ιδιοκτησίας του Φιρινίδη, ακριβά αντικείμενα και ηλεκτρονικές συσκευές, ενώ στο αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε εντοπίστηκαν δύο ρολόγια με την ένδειξη Versace.Ένα ακόμη κεφάλαιο της υπόθεσης αφορά την ιδιαίτερα εκτεταμένη στοιχηματική δραστηριότητα του Φιρινίδη.Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η αστυνομία, από τις 16 Οκτωβρίου 2018 έως τις 8 Μαρτίου 2026 είχε πραγματοποιήσει καταθέσεις συνολικού ύψους 2.656.661,98 ευρώ και 5.898,18 δολαρίων σε λογαριασμούς διαδικτυακών στοιχηματικών εταιρειών.Κατά το ίδιο διάστημα, οι αντίστοιχες εισπράξεις ανέρχονταν σε 2.095.897,38 ευρώ και 595,35 δολάρια.Η ΕΛΑΣ εκτιμά ότι ο στοιχηματισμός αποτελούσε έναν ακόμη τρόπο διακίνησης χρημάτων που φέρονται να προέρχονταν από τις δωρεές, με πιθανό στόχο την εμφάνισή τους ως έσοδα από τυχερά παιχνίδια.Στα στοιχεία που έχουν οι Αρχές περιλαμβάνονται και 62 διαφορετικοί στοιχηματισμοί σε αγώνες του Αιγινιακού κατά την αγωνιστική περίοδο 2024-2025, όταν ο Φιρινίδης φέρεται να ήταν αφανής χρηματοδότης της ομάδας.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η διαπίστωση ότι σε αρκετές περιπτώσεις στοιχημάτιζε υπέρ της ήττας της ομάδας με την οποία συνδεόταν, εξασφαλίζοντας, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, αντίστοιχα κέρδη.Για αυτόν τον λόγο οι Αρχές ψάχνουν και για στημένους αγώνες.Οι ίδιος πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Φιρινίδης είχε διαθέσει περισσότερα από 250.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση δύο συλλόγων της Πιερίας, του Αιγινιακού και του Βατανιακού.Η χρηματοδότηση αυτή, σύμφωνα με την αστυνομία, πραγματοποιούνταν σε μεγάλο βαθμό εκτός του επίσημου χρηματοπιστωτικού συστήματος, με πληρωμές μετρητών σε ποδοσφαιριστές, προπονητές, τεχνικό προσωπικό και προμηθευτές.Η ΕΛΑΣ συνδέει τα συγκεκριμένα ποσά με τα χρήματα που φέρονται να είχαν υπεξαιρεθεί από τη ΜΚΟ.Ο Φιρινίδης φέρεται να είχε δραστηριοποιηθεί αρχικά στον Αιγινιακό και στη συνέχεια στον Βατανιακό, επιδιώκοντας, κατά την αστυνομική έρευνα, την άνοδο της δεύτερης ομάδας στη Γ' Εθνική.Στο πλαίσιο αυτό προέκυψε ένα δεύτερο δίκτυο προσώπων, το οποίο, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, είχε ως αντικείμενο τον επηρεασμό του ορισμού διαιτητών και των αποτελεσμάτων αγώνων.Η πρώτη χαρακτηριστική περίπτωση αφορά τον αγώνα Βατανιακού - Αιγινιακού στις 19 Σεπτεμβρίου 2026.Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη από τις 15 Σεπτεμβρίου είχαν καταγραφεί επικοινωνίες ανάμεσα στον Φιρινίδη και διοικητικό παράγοντα του Βατανιακού, με αντικείμενο τον ορισμό διαιτητή.Η αστυνομία υποστηρίζει ότι στη συνέχεια υπήρξε συνεννόηση, προκειμένου να διοριστεί διαιτητής που θα επηρέαζε την εξέλιξη του αγώνα υπέρ του Βατανιακού.Κατά την αστυνομική εκτίμηση, ο διαιτητής που ορίστηκε επηρέασε πράγματι την έκβαση της συγκεκριμένης αναμέτρησης.Στη δικογραφία γίνεται λόγος για καταβολές 300, 500 και 1.000 ευρώ, ανάλογα με τη σημασία και τις ιδιαιτερότητες των αναμετρήσεων.Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης αναφορές σε σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις για τους αγώνες του Βατανιακού με τον Σβορώνο και την Παραλία, που είχαν προγραμματιστεί για τις 7 και 14 Νοεμβρίου 2026 αντίστοιχα.Οι συγκεκριμένες αναμετρήσεις θεωρούνταν σημαντικές για τη διεκδίκηση της ανόδου.Η αστυνομία υποστηρίζει ότι η συμφωνία δεν περιοριζόταν στην επιλογή προσώπων, αλλά περιλάμβανε την προσδοκία συγκεκριμένων διαιτητικών αποφάσεων που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν το τελικό αποτέλεσμα.Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2026 και οδήγησε στη σύλληψη έξι προσώπων.Κατά τις έρευνες στην κατοικία του Φιρινίδη και της Μανησιώτη εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, 12.170 ευρώ σε μετρητά, έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της ΜΚΟ και μία πλαστή άδεια κατοχής πυροβόλου όπλου και οπλοφορίας.Κατασχέθηκε ακόμη ιδιωτικό συμφωνητικό του 2024 που περιλαμβάνει αναφορά σε καταβολή 37.000 ευρώ σε μετρητά, στο πλαίσιο επιχειρηματικής συναλλαγής.Σε άλλες έρευνες εντοπίστηκαν επιπλέον χρηματικά ποσά, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τραπεζικά ή άλλα οικονομικά στοιχεία.Το συνολικό ποσό μετρητών που κατασχέθηκε ανήλθε σε 18.330 ευρώ.Παράλληλα, κατασχέθηκαν δύο οχήματα ιδιοκτησίας του Φιρινίδη, τα οποία η αστυνομία θεωρεί ότι συνδέονται με τη φερόμενη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελίες που διατύπωναν ερωτήματα για τη διαφάνεια της οργάνωσης, τη σύνθεση της διοίκησης, την αυθεντικότητα ορισμένων στοιχείων της ιστοσελίδας και τη διαχείριση των δωρεών.Ακολούθησε εισαγγελική παραγγελία για προκαταρκτική εξέταση και μια εκτεταμένη αστυνομική έρευνα που περιλάμβανε τραπεζικά δεδομένα, φορολογικές δηλώσεις, καταθέσεις γονέων, πληροφορίες από νοσοκομεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παρακολουθήσεις και άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου.