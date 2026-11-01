«Ένα χιλιάρικο στα ποτά, 500 σε σένα και τα λουλούδια ό,τι μου πεις»: Η νυχτερινή ζωή, τα φιλοδωρήματα και οι σουίτες του Φιρινίδη

Οι κρατήσεις σε πολυτελή ξενοδοχεία της βόρειας Ελλάδας, οι συμφωνίες για ποτά και λουλούδια και οι αναφορές σε μεγάλα ποσά που ξόδευε στη διασκέδασή του ο 37χρονος προέδρου της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»





Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο ίδιος εμφανίζεται να αναζητά σουίτες ξενοδοχείων που κοστίζουν σχεδόν 500 ευρώ, ακόμη και για ολιγόωρη διαμονή. Σε άλλες, συζητά για κατανάλωση ποτών ύψους 1.000 ευρώ, επιπλέον δαπάνες για λουλούδια και προσωπικά φιλοδωρήματα. Οι συνομιλίες περιλαμβάνουν επίσης χαρακτηριστικές περιγραφές για τη νυχτερινή του ζωή, με τον ίδιο να αναγνωρίζει ότι έχει ξοδέψει μεγάλα ποσά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.



«Παίρνω συνήθως τη γωνιακή σουίτα» Σε μία από τις συνομιλίες, ο Φιρινίδης καλεί γνωστό πολυτελές ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται σε προνομιακό σημείο της παραλιακής ζώνης, ζητώντας να πληροφορηθεί εάν μπορεί να χρησιμοποιήσει σουίτα για λίγες ώρες.



Από την αρχή της επικοινωνίας τονίζει ότι επισκέπτεται συχνά το ξενοδοχείο και ότι επιλέγει συγκεκριμένο τύπο δωματίου.



Φιρινίδης: «Γεια σας, θα ήθελα να ρωτήσω, είμαι πελάτης καταρχάς, έρχομαι πολύ συχνά».







Φιρινίδης: «Παίρνω συνήθως τη σουίτα στον δεύτερο όροφο ή πρώτο ποιο είναι;»



Υπάλληλος: «Ναι».



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Η υπάλληλος τον ενημερώνει ότι υπάρχει δυνατότητα ολιγόωρης διαμονής μέχρι συγκεκριμένη ώρα.



«Για τώρα γίνεται δηλαδή με το να κάνετε χρήση μέχρι τις έξι, διαφορετικά άμα θέλετε να κάτσετε π.χ. μέχρι τις οχτώ, πρέπει να κάνουμε κράτηση κανονικά το δωμάτιο για μια διανυκτέρευση», του εξηγεί.



Όταν ο Φιρινίδης ρωτά για την τιμή, η υπάλληλος αναζητά τα στοιχεία του στο σύστημα κρατήσεων.



Ακριβές σουίτες σε πολυτελή ξενοδοχεία, διαμονές λίγων ωρών, χιλιάδες ευρώ σε νυχτερινά κέντρα και φιλοδωρήματα εκατοντάδων ευρώ. Μια εικόνα οικονομικής άνεσης και ιδιαίτερα δαπανηρού τρόπου ζωής αποτυπώνεται στις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες του Κωνσταντίνου Φιρινίδη , προέδρου της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» που κατηγορείται ότι εξαπατούσε πολίτες παίρνοντας χρήματα από εράνους που προορίζονταν για άρρωστα παιδιά.Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο ίδιος εμφανίζεται να αναζητά σουίτες ξενοδοχείων που κοστίζουν σχεδόν 500 ευρώ, ακόμη και για ολιγόωρη διαμονή. Σε άλλες, συζητά για κατανάλωση ποτών ύψους 1.000 ευρώ, επιπλέον δαπάνες για λουλούδια και προσωπικά φιλοδωρήματα. Οι συνομιλίες περιλαμβάνουν επίσης χαρακτηριστικές περιγραφές για τη νυχτερινή του ζωή, με τον ίδιο να αναγνωρίζει ότι έχει ξοδέψει μεγάλα ποσά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.Σε μία από τις συνομιλίες, ο Φιρινίδης καλεί γνωστό πολυτελές ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται σε προνομιακό σημείο της παραλιακής ζώνης, ζητώντας να πληροφορηθεί εάν μπορεί να χρησιμοποιήσει σουίτα για λίγες ώρες.Από την αρχή της επικοινωνίας τονίζει ότι επισκέπτεται συχνά το ξενοδοχείο και ότι επιλέγει συγκεκριμένο τύπο δωματίου.Φιρινίδης: «Γεια σας, θα ήθελα να ρωτήσω, είμαι πελάτης καταρχάς, έρχομαι πολύ συχνά».Υπάλληλος: «Ωραία».Φιρινίδης: «Παίρνω συνήθως τη σουίτα στον δεύτερο όροφο ή πρώτο ποιο είναι;»Υπάλληλος: «Ναι».Φιρινίδης: «Τη γωνιακή. Επειδή είμαι λίγο Θεσσαλονίκη και χρειάζομαι μια ημιδιαμονή, υπάρχει δυνατότητα;»Η υπάλληλος τον ενημερώνει ότι υπάρχει δυνατότητα ολιγόωρης διαμονής μέχρι συγκεκριμένη ώρα.«Για τώρα γίνεται δηλαδή με το να κάνετε χρήση μέχρι τις έξι, διαφορετικά άμα θέλετε να κάτσετε π.χ. μέχρι τις οχτώ, πρέπει να κάνουμε κράτηση κανονικά το δωμάτιο για μια διανυκτέρευση», του εξηγεί.Όταν ο Φιρινίδης ρωτά για την τιμή, η υπάλληλος αναζητά τα στοιχεία του στο σύστημα κρατήσεων.

Υπάλληλος: «Για τη ντιλάκ σουίτα βλέπω για σήμερα. Για πόσα άτομα;»



Φιρινίδης: «Δύο».



Υπάλληλος: «Βγαίνει στα 480 η σουίτα, απλά να δω αν μπορούμε να σας κάνουμε κάποια καλύτερη τιμή».



Σουίτα με θέα στον κήπο, 487 ευρώ και πληρωμή με μετρητά Σε διαφορετική επικοινωνία, αυτή τη φορά με πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα σε τουριστική περιοχή της Χαλκιδικής, ο Φιρινίδης ενδιαφέρεται για σουίτα με θέα στον κήπο. Η υπάλληλος τον ρωτά εάν επιθυμεί να συμπεριληφθούν γεύματα στη διαμονή του και του προτείνει πρωινό και δείπνο.



Υπάλληλος: «Για ποιο γεύμα ενδιαφέρεστε;»



Φιρινίδης: «Εε...»



Υπάλληλος: «Προτείνω πρωινό βραδινό».



Φιρινίδης: «Πρωινό βραδινό».



Υπάλληλος: «Τι ώρα θα φτάσετε;»



Φιρινίδης: «Θα φτάσω γύρω στις πεντέμισι, κάπου εκεί. Πέντε;»



Η υπάλληλος εξηγεί ότι μπορεί να προλάβει το δείπνο και τον ενημερώνει για την τιμή. «Στα 487 ευρώ», του λέει.



Ο Φιρινίδης απαντά ότι σκοπεύει να επισκεφθεί το ξενοδοχείο και ρωτά για τον τρόπο πληρωμής. «Ωραία. Θα έρθω 1000%. Υπάρχει περίπτωση να πληρώσω μετρητά;».



«Ένα χιλιάρικο στα ποτά και τα λουλούδια ό,τι μου πεις» Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η συνομιλία του Φιρινίδη με πρόσωπο που εμφανίζεται να οργανώνει κράτηση σε νυχτερινό κέντρο. Η συζήτηση αρχίζει με την κατανάλωση ποτών, η οποία προσδιορίζεται στα 1.000 ευρώ.



Συνομιλητής: «Τι θες να βάλουμε με κατανάλωση; Ένα χιλιάρικο; Να βάλω ένα χιλιάρικο ποτό;»



Φιρινίδης: «Ναι».



Συνομιλητής: «Να το κάνω ένα χιλιάρικο το ποτό;»



Φιρινίδης: «Ναι, ναι, ναι, ναι».



Συνομιλητής: «Και τα λουλούδια ό,τι μου πεις εσύ».



Φιρινίδης: «Ωραία και 500 σε σένα;»



Συνομιλητής: «Εντάξει, ό,τι γουστάρεις».



Από τη συγκεκριμένη συνεννόηση προκύπτει ότι ο σχεδιαζόμενος λογαριασμός θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος των λουλουδιών.



Στη συνέχεια, ο Φιρινίδης διευκρινίζει ότι δεν σκοπεύει να συνοδεύεται από μεγάλη παρέα. «Εμείς θα είμαστε, δεν θα φέρω τώρα καμιά ομάδα εκεί, δεν γουστάρω, θα είμαστε τρεις τέσσερις», λέει.



Ο συνομιλητής του ακολουθεί με σχόλια για τις γυναίκες που θα μπορούσαν να βρίσκονται στην παρέα, ενώ η συζήτηση συνεχίζεται σε ιδιαίτερα οικείο ύφος.



«Αφήνω χιλιάρικα στο μισάωρο και φεύγω» Σε άλλη συνομιλία, με γυναίκα από τον προσωπικό του κύκλο, ο Φιρινίδης μιλά για όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, διαδίδονται σχετικά με την οικονομική του άνεση.



Αρχικά περιγράφει προσωπικές αντιπαραθέσεις και στη συνέχεια αναφέρεται σε τρίτο πρόσωπο το οποίο, όπως υποστηρίζει, αμφισβητούσε την προέλευση των χρημάτων του. «Πώς γίνεται να 'χω τόσα λεφτά;», λέει, μεταφέροντας το ερώτημα που ισχυρίζεται ότι διατυπώθηκε.



Στη συνέχεια αναφέρεται σε ένα νυχτερινό κατάστημα, στο οποίο φέρεται να ξόδευε μεγάλα χρηματικά ποσά μέσα σε λίγη ώρα. «Ότι πηγαίνω και αφήνω χιλιάρικα στο μισάωρο και φεύγω για να κάνω επίδειξη. Ότι αφήνω τριακοσάρευρα και τετρακοσάευρα μπουρμπουάρ», υποστηρίζει.



Αμέσως μετά, ο Φιρινίδης εμφανίζεται να επιβεβαιώνει μέρος όσων περιγράφει. «Ότι άφηνα τα λεφτά σε λίγη ώρα και έφευγα, αυτό είναι αλήθεια», αναφέρει.



«Να λες ότι έχω επιχειρήσεις και αυτοκίνητα» Η επιθυμία προβολής οικονομικής άνεσης διαφαίνεται και σε συνομιλία κατά την οποία ο Φιρινίδης εμφανίζεται να ζητά από γνωστό του να παρουσιάζει ευρύτερα τις επαγγελματικές του δραστηριότητες.



Όταν πληροφορείται ότι ο συνομιλητής του μίλησε σε τρίτους κυρίως για τη σχέση του με ένα σωματείο, αντιδρά ζητώντας να γίνεται αναφορά και σε άλλα περιουσιακά ή επιχειρηματικά στοιχεία.



«Πες, έχει αυτοκίνητα, έχει αυτά, έχει το ένα, έχει το άλλο», λέει. Στη συνέχεια προσθέτει: «Μην το εστιάζεις μόνο εκεί. Να λες ξέρω 'γω, έχει επιχειρήσεις».



Η συνομιλία αποτυπώνει τη σημασία που φαίνεται να αποδίδει ο Φιρινίδης στην εικόνα που σχηματίζουν τρίτοι για τον ίδιο, ιδιαίτερα σε σχέση με τις οικονομικές του δυνατότητες.



Οι ξενοδοχειακές κρατήσεις, οι συζητήσεις για νυχτερινή διασκέδαση και οι προσωπικές αναφορές σε χιλιάδες ευρώ συνθέτουν την εικόνα ενός πολυτελούς τρόπου ζωής, όπως αυτή παρουσιάζεται μέσα από τις ίδιες τις συνομιλίες του.