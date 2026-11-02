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Ο Τεν Χαγκ βλέπει ακόμη και τον υποβιβασμό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ο Τεν Χαγκ βλέπει ακόμη και τον υποβιβασμό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ο άλλοτε προπονητής των «κόκκινων διαβόλων» δεν είναι καθόλου αισιόδοξος για την πορεία της ομάδας στη φετινή Premier League
Σε εξαιρετικά δύσκολη θέση βρίσκεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς η φετινή αγωνιστική της παρουσία στην Premier League προκαλεί έντονο προβληματισμό. Η νέα ήττα, αυτή τη φορά από την Τσέλσι με 2-0 στο Λονδίνο, επιδείνωσε ακόμη περισσότερο την κατάσταση για τους «κόκκινους διαβόλους».
Μετά από εννέα αγωνιστικές, η Γιουνάιτεντ βρίσκεται στις χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας, έχοντας συγκεντρώσει μόλις επτά βαθμούς. Η απόσταση από τη ζώνη του υποβιβασμού είναι πλέον εξαιρετικά μικρή, γεγονός που μεγαλώνει την πίεση στο εσωτερικό της ομάδας και εντείνει την αμφισβήτηση προς τον Μάικλ Κάρικ.
Σαν να μην έφτανε η αγωνιστική κρίση, ήρθαν και οι δηλώσεις του Έρικ Τεν Χαγκ να προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερη συζήτηση γύρω από το μέλλον της αγγλικής ομάδας.
Ο πρώην προπονητής της Γιουνάιτεντ, ο οποίος βρίσκεται πλέον στον πάγκο της Τβέντε, ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο υποβιβασμού των «κόκκινων διαβόλων» και δεν απέκλεισε ένα τέτοιο σενάριο, επισημαίνοντας πόσο ανταγωνιστικό είναι το φετινό πρωτάθλημα.
«Στην Premier League όλα είναι πιθανά, επειδή όλες οι ομάδες είναι τόσο δυνατές. Και αν βρεθείς μία φορά στη λάθος πλευρά και μπεις πραγματικά σε αυτόν τον φαύλο κύκλο, ναι, τότε τα πράγματα μπορούν να γίνουν πάρα, πάρα πολύ δύσκολα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Μετά από εννέα αγωνιστικές, η Γιουνάιτεντ βρίσκεται στις χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας, έχοντας συγκεντρώσει μόλις επτά βαθμούς. Η απόσταση από τη ζώνη του υποβιβασμού είναι πλέον εξαιρετικά μικρή, γεγονός που μεγαλώνει την πίεση στο εσωτερικό της ομάδας και εντείνει την αμφισβήτηση προς τον Μάικλ Κάρικ.
🚨 Erik ten Hag has warned Manchester United could be relegated after slipping to 17th in the table: 🗣️ Ten Hag: "In the Premier League anything is possible because all the teams are so strong. And if you end up on the wrong side once and you really get into that vicious circle, yes, then it can become very, very difficult." (Source: @ESPNnl)— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 2, 2026
Σαν να μην έφτανε η αγωνιστική κρίση, ήρθαν και οι δηλώσεις του Έρικ Τεν Χαγκ να προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερη συζήτηση γύρω από το μέλλον της αγγλικής ομάδας.
Ο πρώην προπονητής της Γιουνάιτεντ, ο οποίος βρίσκεται πλέον στον πάγκο της Τβέντε, ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο υποβιβασμού των «κόκκινων διαβόλων» και δεν απέκλεισε ένα τέτοιο σενάριο, επισημαίνοντας πόσο ανταγωνιστικό είναι το φετινό πρωτάθλημα.
«Στην Premier League όλα είναι πιθανά, επειδή όλες οι ομάδες είναι τόσο δυνατές. Και αν βρεθείς μία φορά στη λάθος πλευρά και μπεις πραγματικά σε αυτόν τον φαύλο κύκλο, ναι, τότε τα πράγματα μπορούν να γίνουν πάρα, πάρα πολύ δύσκολα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
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