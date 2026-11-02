The Football Show live: Ο κυριαρχικός Παναθηναϊκός που έδωσε παράσταση τίτλου και οι μέρες του ´80 στον Άρη
SPORTS
The Football Show

The Football Show live: Ο κυριαρχικός Παναθηναϊκός που έδωσε παράσταση τίτλου και οι μέρες του ´80 στον Άρη

Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας - Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος

«The Football Show» by Stoiximan
The Football Show live: Ο κυριαρχικός Παναθηναϊκός που έδωσε παράσταση τίτλου και οι μέρες του ´80 στον Άρη
UPD:
Στο «The Football Show» της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου: Η… παράσταση τίτλου του Παναθηναϊκού κόντρα στην ΑΕΚ. Κυρίαρχοι οι «πράσινοι» από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ κέρδισε εμφατικά τη «μάχη» του πάγκου από τον Μάρκο Νίκολιτς.

Όλα τα highlights του ντέρμπι του ΟΑΚΑ. Το γκολ του Τεττέη στα 35 δευτερόλεπτα, ο φοβερός και τρομερός σκόρερ του τελικού 2-0, Σαντίνο Αντίνο, τα «πράσινα» δοκάρια και η αποβολή του Κάνγκουα που δεν στοίχισε στους γηπεδούχους.

Επίσης εικόνα από όλα τα ματς της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Από το buzzer beater του Ζέρσον Μάρτινς στο Κηφισιά-Ολυμπιακός, στο γκολ-λύτρωση του Μύθου στο ΠΑΟΚ-Asteras Aktor κι από τα τρία πρώτα γκολ του Λεβαδειακού στο φετινό πρωτάθλημα κόντρα στον Αρη, μέχρι την εκτός έδρας νίκη του ΟΦΗ στο Αγρίνιο.

Οι μέρες δεκαετίας ´80 που ζουν οι φίλοι του Άρη στο μπάσκετ και η τεράστια νίκη επί του Παναθηναϊκού στο «Αλεξάνδρειο».

Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.

Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ

Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ

Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό

Κλείσιμο
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό

Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ

Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη

Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.

Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού

Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού

Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ

Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη

Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.

Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
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