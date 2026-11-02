The Football Show live: Ο κυριαρχικός Παναθηναϊκός που έδωσε παράσταση τίτλου και οι μέρες του ´80 στον Άρη

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Στο «The Football Show» της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου: Η… παράσταση τίτλου του Παναθηναϊκού κόντρα στην ΑΕΚ. Κυρίαρχοι οι «πράσινοι» από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ κέρδισε εμφατικά τη «μάχη» του πάγκου από τον Μάρκο Νίκολιτς.Όλα τα highlights του ντέρμπι του ΟΑΚΑ. Το γκολ του Τεττέη στα 35 δευτερόλεπτα, ο φοβερός και τρομερός σκόρερ του τελικού 2-0, Σαντίνο Αντίνο, τα «πράσινα» δοκάρια και η αποβολή του Κάνγκουα που δεν στοίχισε στους γηπεδούχους.Επίσης εικόνα από όλα τα ματς της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.Από το buzzer beater του Ζέρσον Μάρτινς στο Κηφισιά-Ολυμπιακός, στο γκολ-λύτρωση του Μύθου στο ΠΑΟΚ-Asteras Aktor κι από τα τρία πρώτα γκολ του Λεβαδειακού στο φετινό πρωτάθλημα κόντρα στον Αρη, μέχρι την εκτός έδρας νίκη του ΟΦΗ στο Αγρίνιο.Οι μέρες δεκαετίας ´80 που ζουν οι φίλοι του Άρη στο μπάσκετ και η τεράστια νίκη επί του Παναθηναϊκού στο «Αλεξάνδρειο».Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚΟ Γιάννης Σερέτης για τον ΠαναθηναϊκόΟ Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον ΟλυμπιακόΟ Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚΟ Φώτης Πλιάκος για τον ΆρηΟ Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.