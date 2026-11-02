Τζόλης: Η αποθέωση από Αρτέτα και το παρασκήνιο της αλλαγής του στο «Άνφιλντ»
SPORTS

Τζόλης: Η αποθέωση από Αρτέτα και το παρασκήνιο της αλλαγής του στο «Άνφιλντ»

Η Άρσεναλ πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη με 1-0 επί της Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ», βάζοντας τέλος σε μια αναμονή 14 ετών για εκτός έδρας επικράτηση απέναντι στους «κόκκινους»

Τζόλης: Η αποθέωση από Αρτέτα και το παρασκήνιο της αλλαγής του στο «Άνφιλντ»
Στο επίκεντρο βρέθηκε και ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος επέστρεψε στη δράση έπειτα από περίπου έναν μήνα απουσίας λόγω τραυματισμού. Ο Έλληνας εξτρέμ ξεκίνησε βασικός και αγωνίστηκε μέχρι το 84ο λεπτό, όταν ο Μικέλ Αρτέτα αποφάσισε να τον αντικαταστήσει.

Ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε στην ενέργεια που έδειξε ο διεθνής ποδοσφαιριστής στις προπονήσεις, αλλά και στην προσπάθεια του ιατρικού επιτελείου να τον επαναφέρει σε αγωνιστική ετοιμότητα.

Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης