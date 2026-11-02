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Τζόλης: Η αποθέωση από Αρτέτα και το παρασκήνιο της αλλαγής του στο «Άνφιλντ»
Τζόλης: Η αποθέωση από Αρτέτα και το παρασκήνιο της αλλαγής του στο «Άνφιλντ»
Η Άρσεναλ πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη με 1-0 επί της Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ», βάζοντας τέλος σε μια αναμονή 14 ετών για εκτός έδρας επικράτηση απέναντι στους «κόκκινους»
Στο επίκεντρο βρέθηκε και ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος επέστρεψε στη δράση έπειτα από περίπου έναν μήνα απουσίας λόγω τραυματισμού. Ο Έλληνας εξτρέμ ξεκίνησε βασικός και αγωνίστηκε μέχρι το 84ο λεπτό, όταν ο Μικέλ Αρτέτα αποφάσισε να τον αντικαταστήσει.
Ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε στην ενέργεια που έδειξε ο διεθνής ποδοσφαιριστής στις προπονήσεις, αλλά και στην προσπάθεια του ιατρικού επιτελείου να τον επαναφέρει σε αγωνιστική ετοιμότητα.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε στην ενέργεια που έδειξε ο διεθνής ποδοσφαιριστής στις προπονήσεις, αλλά και στην προσπάθεια του ιατρικού επιτελείου να τον επαναφέρει σε αγωνιστική ετοιμότητα.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
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