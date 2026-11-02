Τζόλης: Η αποθέωση από Αρτέτα και το παρασκήνιο της αλλαγής του στο «Άνφιλντ»

Η Άρσεναλ πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη με 1-0 επί της Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ», βάζοντας τέλος σε μια αναμονή 14 ετών για εκτός έδρας επικράτηση απέναντι στους «κόκκινους»